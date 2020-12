Mācībspēkiem neptiek datortehnikas kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai attālināti

Skolu, skolēnu un pedagogu nodrošinājums ar stacionārajiem datoriem, portatīvajiem datoriem un planšetēm ir nepietiekams, lai attālināti nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību valstī un izmantotu digitālos resursus kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanā. Tas secināts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) veiktajā

Laika posmā no šī gada 5. novembra līdz 11. decembrim LPS veica pētījumu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājumu, tika aptaujātas 562 pašvaldību vispārizglītojošās izglītības iestādes. LPS mērķis bija noskaidrot, vai esošais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums izglītības iestādēs, skolēniem un pedagogiem ir pietiekams kvalitatīva attālinātā mācību procesa īstenošanai.

Pētījuma rezultāti liecina, ka kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai attālināti kopumā nepieciešamas 86 896 datortehnikas vienības, tai skaitā 12 588 stacionārie datori, 20 561 planšetes un 53 747 portatīvie datori. Savukārt skolēniem no 1. līdz 6. klasei kopumā nepieciešamas 28415 datortehnikas vienības, tai skaitā 20 275 jeb 18% portatīvie datori un 8140 jeb 7,2% planšetes no kopējā izglītojamo skaita. Savukārt 7. līdz 12.klases skolēniem kopumā nepieciešamas 19718 datortehnikas vienības, tai skaitā 16072 jeb 18,2% portatīvo datoru un 3646 jeb 4,1% planšetes no kopējā izglītojamo skaita.

Vienlaikus aptaujas dati parāda, ka pedagogiem kopumā nepieciešamas 10 741 datortehnikas vienības, tai skaitā 9214 jeb 36,5% portatīvie datori un 1527 jeb 6,1% planšetes no kopējā pedagogu skaita.

Izglītības iestādēs kopumā trūkst 3 120 stacionāro datoru. 9 468 stacionārie datori ir nolietojušies un nav pilnvērtīgi lietojami mācību procesā. Trūkst arī 8 186 portatīvie datori un 7 248 planšešu, kopumā veidojot 28 022 tehnikas vienību, kas nepieciešams kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai attālināti izglītības iestādēs.

LPS uzsver, ka pastāvošās situācijas rezultātā, pieaug sociālekonomiskā ietekme uz skolēnu iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību. Skolas norāda, ka izdegšana vērojama pedagogiem un arī skolēniem, jo ir skolēni, kas attālinātā mācību procesa laikā saskaras ar nopietnām psiholoģiskām problēmām, noslēdzas sevī. Ir skolēni, kuriem ir psiholoģiskais diskomforts tāpēc, ka nav atbilstoša datora, tehnisku iespēju pieslēgties tiešsaistē kopā ar citiem klases biedriem, kā rezultātā pazeminās iespējas apgūt mācību programmu.