Martā skolēnus aicina izzināt ūdeņu putnu skaņas

Tuvojoties pavasarim, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina bērnus un jauniešus izzināt putnu skaņas, to balsis un saucienus un mēģināt arī tās atdarināt pašiem, piedaloties ikmēneša aktivitātē “Putna stunda”.

Marta mēneša uzdevums ir iepazīt ūdeņu putnu skaņas. Bērni vecumā līdz 6. klasei ir aicināti tās atdarināt paši, iesūtot audio vai video ierakstus, savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem uzdevums ir sagatavot krustvārdu mīklu par ūdeņu putniem, to izskatu un raksturu, un ligzdošanas īpatnībām, kā arī vienu no ūdeņu putnu balsīm ieskaņot ierakstā, izmantojot pašu balsi, sadzīves priekšmetus vai dabā sastopamās skaņas, kas atgādina putnu balsis. No labākajiem pašdarinātajiem ierakstiem Latvijas Ornitoloģijas biedrība sagatavos “Putna stunda” dalībnieku pašieskaņotu putnu balsu un saucienu īsfilmu.

Putnu skaņas ir atrodamas zem QR koda materiālā “Mans pirmais ūdeņu putnu noteicējs”, kurš ir pieejams šeit.

Videostāsts “Ūdeņu putnu skaņas” pieejams šeit. .

Par paveikto līdz 31. martam jāpastāsta citiem sociālo tīklu ierakstā ar tēmturi #PutnaStunda vai kā citādi. Kad darbs veikts, jāziņo Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, rakstot uz e-pastu [email protected], pastāstot par paveikto un norādot uzdevuma veicējus un to vecumu, kā arī kontaktinformāciju.

Lai piedalītos aktivitātē “Putna stunda”, bērniem un jauniešiem laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim ik mēnesi jāizpilda tematiskais uzdevums par ūdensputniem. Lai palīdzētu iepazīt ūdensputnus, kopā ar uzdevumiem skolēniem būs iespēja izmantot izglītojošus materiālus, tematiskus video, kā arī būs iespēja ielūkoties lielo gauru ligzdošanas sekmju uzlabošanas projektā Ikšķilē. Noslēdzoties uzdevumu ciklam, tiks sumināti gan individuālie, gan klašu veikumi dažādās vecuma grupās.

Projekts “Putna stunda” tiek īstenots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.