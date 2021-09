Nesenie Smiltenes vidusskolas skolēni jau studenti!

26 no Smiltenes vidusskolas 30 šā gada absolventiem jauno mācību gadu sākuši kā studenti! No sirds lepojamies, apsveicam un vēlam viņiem veiksmi, spēku un izturību dzīves jaunajā posmā! Vairāki mūsu vidusskolas absolventi izturējuši pamatīgu konkursu… Par to īpašs prieks un gandarījums.

Jauniešu izvēlētās studiju programmas visdažādākās. Olafs Putrālis ticis starp tiem laimīgajiem jauniešiem, kuri uzņemti Latvijas Kultūras Akadēmijas Dramatiskā teātra aktiera mākslas kursā. “Uz vienu studiju vietu bijām kādi septiņi pretendenti,” stāsta Olafs. “Konkurss norisinājās trīs dienas, kurās bija vispārējo zināšanu pārbaude, vajadzēja dziedāt, dejot, prezentēt aktiermeistarību, prasmi sadarboties ar režisoru. Vienā brīdī jāraud, pēc mirkļa – jāsmejas. Un to visu vērtēja žūrija, kurā darbojās tādas Latvijā zināmas personības kā Elmārs Seņkovs, Indra Roga, Mihails Gruzdovs, Zane Daudziņa u.c.

Dramatiskā teātra aktiera mākslas programmā jaunus audzēkņus neuzņem katru gadu. Godīgi sakot, redzot milzīgo konkurenci, necerēju, ka būšu starp tiem 22 laimīgajiem, kuri tiks. Pretendentu vidū bija gan augstskolu absolventi, gan skolēni, kas vidusskolā padziļināti apguvuši teātra mākslu. Uzskatu, ka man šajā gadījumā palīdzēja kreativitāte un daudzpusīgums. Līdz šim neesmu spēlējis nevienā teātrī, bet man patīk sportot, dejot, spēlēt ģitāru, vadīt pasākumus. Esmu ļoti pateicīgs Smiltenes vidusskolai, kura deva iespēju to visu darīt.

Kad pieņēmu lēmumu par stāšanos Kultūras Akadēmijā, uz šo mērķi gāju ar pilnu atdevi. Man nebija plāna “B”, bet tikai šis viens, uz kuru gāju ar visu sirdi un dvēseli.”

Olafam šī vasara paskrējusi nemanot. “Zinot, ka mācības aizņems visu laiku un tās apvienot ar darbu nevarēs, vasaras mēnešos paliku Rīgā un strādāju.

Taču šobrīd esmu apņēmības pilns sākt jauno mācību gadu. Ja sākumā mazliet uztraucos par to, kā būs jaunajā vietā, tad jau uzņemšanas laikā sapratu, ka būsim ļoti draudzīgs kurss, kas arī apstiprinājās pirmajā kopā sanākšanas reizē pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas.”

Smiltenes vidusskolai, kurā piedzīvotas 12 skaistas pirmās skolās dienas, Olafs novēl nekad neapstāties pie sasniegtā, būt tikpat kreatīvai kā līdz šim un noteikti saglabāt visas skaistās tradīcijas. “Arī literāro kafejnīcu, kas rosina ne tikai mācīties, bet palīdz paskatīties uz pasauli visā tās daudzveidībā.”

Iemācīt datoru domāt kā cilvēkam…

Skolas šā gada absolvents Kārlis Jurgens tagad ir Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes students. Viņa izvēlētā studiju programma – Intelektuālās robotizētās sistēmas. “Biju ļoti laimīgs un vienlaikus arī pārsteigts, ka tiku valsts budžeta grupā,” atzīst Kārlis. ”Pirms tam diezgan ilgi domāju, kuru studiju programmu izvēlēties. Beigās uzvarēja interese par mākslīgo intelektu, to, kā iemācīt datoru domāt līdzīgi cilvēkam.”

Medicīnas fakultātē

Marta Rabāce šo mācību gadu sākusi kā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studente. “Pirms iestāšanās apsvēru dažādas iespējas. Mani interesē arī sabiedriskās attiecības, latviešu valoda un literatūra, bet beigās tomēr izlēmu par labu medicīnai,” stāsta Marta un atzīst, ka ļoti gaida tikšanos ar kursabiedriem. “Tajā pašā laikā ir arī mazliet skumji, jo pirmajā skolas dienā pirmoreiz pēc divpadsmit gadiem vairs nebūs jāiet uz Smiltenes vidusskolu. Savai pirmajai skolai novēlu arī turpmāk saglabāt augsto latiņu, izturību un iespējami ilgāk turpināt mācības klātienē.”

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU)

Elīza Daktere no 1.septembra ir 1.kursa studente LLU Zemes ierīcības un mērniecības fakultātē. “Piederu cilvēkiem, kuriem būtu grūti visu dienu nosēdēt pie rakstāmgalda. Izvēlētā profesija pavērs iespēju būt aktīvā darbībā, pievērsties budžeta plānošanai un nekustamo īpašumu jomai. Priecājos, ka esmu tikusi budžeta grupā.

Mācības tā pa īstam sāksies 6.septembrī. Neliels satraukums jau ir, bet būs interesanti! Jelgava, taču ir studējošo jauniešu pilsēta!”

Smiltenes vidusskolai, kurā Elīza mācījusies no 1.klasītes, viņa novēl arī turpmāk būt atvērtai visam jaunajam.

Studēs mehatroniku

Kristaps Kažuro, kurš šogad par izciliem sasniegumiem mācību darbā saņēma Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pateicības rakstu un Zadiņu dzimtas stipendiju, studēs Rīgas Tehniskajā Universitātē mehatroniku. “Šo specialitāti izvēlējos tāpēc, ka tajā saskatu lielu perspektīvu un daudzveidīgas darba iespējas.

Esmu pateicīgs Smiltenes vidusskolai par trim vidusskolas gadiem, kas manā izaugsmē bija ļoti nozīmīgi. Skolai novēlu arī turpmāk iet līdzi laikam, bet skolēniem – izmantot visas viņiem piedāvātās iespējas. Gan mācībās, gan interešu izglītības jomā.”