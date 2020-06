No 1. jūlija RSU uzsāks jauno studentu e-uzņemšanu arī pamatstudiju programmās

No trešdienas, 1. jūlija, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) elektroniskās pieteikšanās sistēmā uznemsana.rsu.lv būs iespējams reģistrēties pamatstudijām 29 sociālo zinātņu, medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās. RSU kopumā šogad plāno uzņemt studentus 734 budžeta vietās un teju divtik maksas vietās. Topošo studentu ērtībai RSU šovasar parūpējusies par iespēju visus uzņemšanas soļus spert digitāli. Lai to izdarītu, augstskola aicina vispirms pieteikties elektroniskajam parakstam jeb eParakstam, kas iegūstams 2-5 dienu laikā.

Studētgribētājiem, kurus interesē medicīnas un veselības aprūpes studiju virziens, šovasar pieejamas studiju programmas audiologopēdijā, ergoterapijā, farmācijā, fizioterapijā, māszinībās, medicīnā, ortozēšanā, protezēšanā, sabiedrības veselībā, sociālajā darbā, uzturzinātnē, vecmātes profesijā, veselības sportā, zobārstniecībā un zobu higiēnā.

Savukārt tiem interesentiem, kurus saista sociālās zinātnes, RSU piedāvā studiju programmas fotogrāfijā, multimediju komunikācijā, socioloģijā, politoloģijā, psiholoģijā, sabiedriskajās attiecībās, biznesā un ekonomikā, mārketingā un reklāmā, starptautiskajās attiecībās, starta uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnē, kā arī žurnālistikā.

Starp RSU studiju programmām angļu valodā šīsvasaras jaunums ir bakalaura studiju programma International Business and Start-up Entrepreneurship, kas mērķēta gan uz ārvalstu, gan pašmāju studētgribētājiem. Kopumā RSU patlaban piedāvā piecas studiju programmas angliski.

Kā ik gadu, pirmais solis, lai taptu par studentu, ir pieteikties izvēlētajām studiju programmām RSU elektroniskajā sistēmā uznemsana.rsu.lv. Topošie pamatstudiju studenti to var izdarīt no 1. jūlija līdz 3. augustam, RSU sistēmai pieslēdzoties caur platformu Latvija.lv, izmantojot internetbanku, eID karti vai eParaksts mobile. Uzņemšanas process turpinās ar pieteikumu apstiprināšanu no RSU puses, kura saņemšanai studētgribētājam arī būs nepieciešams identificēties portālā Latvija.lv vai nu ar internetbanku, eParakstu vai eID karti. Pieteikumu apstiprināšana topošajiem bakalauriem noritēs no 24. jūlija līdz 3. augustam. Kolīdz pieteikums ir apstiprināts, studētgribētāji var kārtot iestājeksāmenus tajās programmās, kurās tie paredzēti. Uzņemšanas procesu noslēdz rezultātu paziņošana, kā arī līgumu slēgšana, kuru RSU arī mudina veikt ar eParaksta starpniecību.

Plašāku ieskatu pamatstudiju programmās var smelties virtuālās Atvērto durvju nedēļas ierakstos, kur Mārtiņš Daugulis ved skatītājus video ekskursijās un izvērsti sarunājas ar programmu vadītājiem, kā arī esošajiem un bijušajiem studentiem. Visi ieraksti skatāmi RSU mājaslapā šeit: www.rsu.lv/atverto-durvju-nedela

Tāpat, lai sniegtu atbalstu topošajiem studentiem, 20. jūlijā RSU veidos Instagram tiešraidi, kuras laikā ikviens studētgribētājs varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par uzņemšanas prasībām, dokumentu iesniegšanas kārtību, iestājpārbaudījumu un interviju norisi, kā arī rezultātu paziņošanu.

