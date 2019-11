Notiks neformāla konference Latvijas vidusskolēniem – “Rosinātava”

Notiks neformāla un radoša konference vidusskolēniem no visas Latvijas -“Rosinātava”, kuras ietvaros sabiedrībā pazīstamas personības dalīsies savos pieredzes stāstos, rosinot jauniešus noticēt sev un nākotnei Latvijā. “Rosinātava” ir jauniešu rīkota konference jauniešiem, kura notiks jau otro reizi, pulcējot vairāk nekā 400 vidusskolēnus. Konference notiks 2020. gada 5. februārī kultūras centrā „Siguldas devons” (Siguldā), tās tēma ir “TAVA nereālā realitāte”.

Pasākuma ietvaros notiks četri aizraujoši sarunu cikli - “TAVA iedvesma”, “TAVA iespēja”, “TAVA domnīca”, “TAVA izvēle”, kuros uzrunu, diskusiju un viedokļu ringu formātā jauniešiem būs iespēja iepazīt sabiedrībā zināmu cilvēku ceļu uz panākumu virsotnēm, dzirdēt viņu izdošanās un arī neizdošanās stāstus, gūstot motivāciju savu mērķu sasniegšanai.

Diskusijā “Influenceris ārpus virtuālās realitātes” tiks atklātas dažādu profesiju un jomu aizkulises, savukārt diskusijā "Kāpēc uzdrīkstēties un kļūdīties ir reāli labi?" jauniešiem būs iespēja pārliecināties, ka kļūdās visi, arī paši labākie, kā arī to – kā mācīties no savām kļūdām. Viedokļu ringā "Kāpēc atgriezties, ja esi aizbraucis?" vidusskolēniem būs iespēja dzirdēt vairākus pieredzes stāstus par mērķu sasniegšanu Latvijā vai ārpus tās, kopīgi diskutējot par to, kur tas īsti atrodas lielās iespējas.

“Mēs vēlamies rosināt jauniešus visā Latvijā uzdrīkstēties un rīkoties jau šodien, nospraužot lielus un mazus mērķus un darbojoties pie to sasniegšanas. Viens no pasākuma mērķiem ir atgādināt jauniešiem, ka arī Latvija ir piemērota vieta savu mērķu sasniegšanai. Vēlamies, lai jaunieši gūtu pārliecību, ka nav nereālu un nesasniedzami mērķu – viss atkarīgs no mums pašiem,” stāsta konferences galvenā organizatore Erīna Elizabete Reņģe.

Pasākuma tēma - TAVA nereālā realitāte, kur šķietami neiespējamais ir reāls – izvēlēta, lai rosinātu jauniešus uzdrīkstēties, plānot, rīkoties un sasniegt savus mērķus, ļaujot iepazīt daudzus, šķietami nereālus pieredzes stāstus, kas tomēr tapuši reāli un guvuši panākumus!

“Rosinātavā” varēs piedalīties ikviens vidusskolēns, plašāka informācija par pasākumu atrodama mājaslapā www.rosinātava.lv Dalība pasākumā ir bezmaksas, vietu skaits – ierobežots. “Rosinātava” top ar Biznesa augstskolas Turība atbalstu.