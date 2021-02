Padomi vecākiem, kā motivēt bērnu mācīties ķīmiju

Daudziem ķīmija saistās ar periodiskajām tabulām, laboratorijām un formulām, tomēr ikdienā tā ir klātesoša visiem, piemēram, ēst gatavošanā vai mājas uzkopšanā. Uzņēmums “Grindeks” savā 75. jubilejas jeb zinību gadā apkopojis ieteikumus vecākiem, kas palīdzēs mudināt bērnus izzināt arī ķīmijas praktisko un aizraujošo pusi. Savukārt vidusskolēni līdz 24. februārim aicināti pieteikties erudīcijas spēlei “Prāta turnīrs”, kas trīs kārtās jau martā norisināsies tiešsaistē.

Nenoliedzami, ka gan vecākiem, gan pedagogiem ir nozīmīga loma bērna tālākās karjeras izvēlē, taču vēl pirms tam būtiski ir ieraudzīt un apzināties bērna patiesās intereses, aicinājumu. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir jau kopš bērnības kopīgi darboties, tādējādi parādot, ka aiz mācību grāmatām slēpjas interesanta un iespējām, pārsteigumiem pilna pasaule.

#1 Ļaut bērnam uzdot jautājumus

Bērnu jautājumi “kāpēc” un “kā” ir jāuztver nopietni jebkurā vecumā, jo tieši vecāki ir tie, kas līdz noteiktam vecumam ir galvenais un uzticamākais bērnu informācijas avots. Tikpat nozīmīga loma, vismaz kādu laiku, vecākiem ir jau tajā vecumā, kad bērni apmeklē skolu un sāk mācīties eksaktās zinātnes, tai skaitā ķīmiju. Turklāt vecāki var ne tikai palīdzēt mācībās, bet arī veicināt bērnos interesi par konkrēto mācību priekšmetu, ļaujot izzināt ar ķīmiju saistītus procesus praksē – mājās vai dabā.

#2 Izmantot tehnoloģijas un papildu palīdzību

Gadījumā, ja vecāki tomēr nejūtas droši par savām ķīmijas zināšanām, atbildes un idejas aktivitātēm var meklēt internetā, piemēram, uzdevumi.lv un ķīmiķo.lv. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj viegli atrast arī izglītojošas TV programmas un video; tieši video formāts ir viena no vienkāršākajām un pieejamākajām mācību metodēm. Tie interaktīvā veidā izskaidro gan teorētiskus jautājumus, gan parāda jau praktiskus piemērus. Lai padarītu procesu vēl aizraujošāku, vecāki mācīšanos var pārvērst par spēli. Piemēram, pēc konkrētu jautājumu apspriešanas, spēlējot viktorīnu un savā starpā draudzīgi sacenšoties un vienam otru pārbaudot. Tāpat bērniem un jauniešiem pieejami vēl citi mācību formāti ķīmijas apguvē: interešu pulciņi, privātskolotāji, dažādu muzeju apmeklējumi, ekskursijas, papildu literatūra un portāls soma.lv. Zināšanas iespējams pārbaudīt arī dažādos tiešsaistes turnīros, piemēram, “Grindeks” Prāta spēlēs, kurās pieteikties aicinātas tiek vidusskolēnu un skolotāju komandas. Tā ir iespēja bez maksas un aizraujošā veidā pārbaudīt savu erudīciju ne tikai ar ķīmiju saistītos jautājumos, bet arī citās – daudzpusīgās tēmās, vienlaikus sacenšoties par vērtīgām balvām.

#3 Vienkārši eksperimenti mājas apstākļos

Ķīmija, kā jau dabaszinātne, ļauj izpausties praktiski un radoši. Iespēja pašiem izmēģināt kādu eksperimentu veicinās bērna interesi un zinātkāri par ķīmiju. Atkarībā no bērna vecuma, vecāku uzraudzībā mājas apstākļos var veikt drošus un vienkāršus eksperimentus. To veikšanai lieliski noder dažādi ķīmijas komplekti, kas bērnam ļaus pašam izveidot savu “ķīmijas laboratoriju”. Vienlīdz labi var izlīdzēties arī ar mājsaimniecībā pieejamiem resursiem, piemēram, sodu, citronskābi, cukuru, sāli un citām vielām. Viens no vienkāršākajiem eksperimentiem ir “vulkāns”, kam nepieciešama glāze, viena ēdamkarote sodas, divas ēdamkarotes etiķa un pārtikas krāsviela. Veicot šo (un arī citus) eksperimentus jāatceras par drošības pasākumiem, jo, savienojot sodu (sārmu) un etiķi (skābi), notiks reakcija – radīsies putas un izdalīsies ogļskābā gāze. Pēc šādiem eksperimentiem noteikti jāizvēdina telpas, kā arī pirms tam jāpārliecinās, ka telpa ir piemērota konkrēta eksperimenta veikšanai. Tāpat ķīmiskie savienojumi ir klātesoši bērniem un jauniešiem tik populārajās “slime” rotaļlietās. “Slime” iespējams pagatavot arī mājās, sajaucot PVA līmi, šķidri veļas pulveri, bārdas skūšanās putas un pārtikas krāsvielas.

#4 Nebaidīties kļūdīties un meklēt un atpazīt ķīmiju visapkārt

Zinātnē daudzi atklājumi bijuši nejauši vai gluži pretēji – pēc atkārtotiem mēģinājumiem, mācoties no iepriekš pieļautām kļūdām. Šādā veidā, piemēram, ir atklāts penicilīns, izgudrota plastmasa un uguņošana. Ķīmijā ar vienu izmēģinājuma reizi nepietiek, jo ir vairākkārt jāpārliecinās par labu un līdzvērtīgu rezultātu, kas īpaši svarīgi ir, piemēram, izgatavojot medikamentus. Izvērtējot eksperimentus un apzinoties, kas nav īsti izdevies, bērns apgūs un izzinās interesantas mijiedarbības, attīstīs loģisko domāšanu un veicinās radošumu. Tāpēc svarīgi bērnu vai jaunieti iedrošināt nepadoties pie pirmās reizes un eksperimentu atkārtot. Jaunatklātās sakarības ļaus arī vairāk saskatīt ķīmiju ikdienā sev apkārt, sākot jau no mūsu ķermeņa, kas sastāv no dažādām ķīmiskiem elementiem, lapu krāsu maiņas dažādos gadalaikos un beidzot ar vienmēr aktuālo roku mazgāšanu un dezinfekciju – ķīmija ir visur!