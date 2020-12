Pieci mācību priekšmeti, kuros izmantot planšetdatoru mācībām

Ziemas brīvlaika pagarinājumu mazāko klašu skolēni var izmantot lietderīgi, veltot laiku arī zināšanu papildināšanai apgūstāmajos mācību priekšmetos. Mācību satura dažādošana palīdzēs bērniem labāk apgūt mācību vielu un noturēt uzmanību. Viens no veidiem – izmantot spēļošanas elementus un tehnoloģijas. Laba alternatīva mācībām ir planšetdators. To var ērti izmantot arī interešu izglītībā. Ieteicams izvelēties tādu planšetdatora modeli, ko var savienot gan ar peli, gan klaviatūru.

“Kopš izmantojam planšetdatoru, aktīvi sāku meklēt un interesēties par lietotnēm, kuras varētu palīdzēt mājmācības procesā. Esmu atradusi lieliskas lietotnes, kuras bērni izmanto gan mācībās, gan interešu izglītībā. Vecākajai meitai šobrīd aktuālai ir reizināšana. Ar lietotnes palīdzību parastie matemātikas uzdevumi planšetdatorā pārtop par spēli – viņa ar aizrautību mācas reizināt ar lielākiem skaitļiem, jo vēlas tikt nākamajā spēles līmenī. Spēļošanas elementi noteikti palīdz noturēt bērnu uzmanību daudz ilgāk. Vidējai meitiņai, sākoties Covid-19 pandēmijai, tika atceltas klavierspēles nodarbības. Tāpēc šobrīd ļoti noder planšetdators un programma “Simply piano”. Ar programmas palīdzību meitiņa mācās apgūt klavierspēli digitāli,” saka Marta Logina, fotogrāfe, mamma, kas savas trīs meitas skolo mājmācībā.

Ieteikumi, kā 1.-4. klašu skolniekiem, izmantot planšetdatoru 5 mācību priekšmetos:

Matemātika

Lietotne “Gudrinieks”, kas pieejama latviešu valodā, pirmsskolas vecuma bērniem un pirmo divu klašu skolēniem interaktīvā veidā palīdzēs apgūt matemātikas pamatus - zīmēt ciparus, iepazīt ģeometriskas figūras, saskaitīt, reizināt un dalīt, kā arī risināt teksta uzdevumus. Ar “SplashLearn” lietotnes palīdzību matemātiku mācās vairāk nekā 33 miljoni bērnu pasaulē. Lietotne saglabā vienlīdz labu līdzsvaru starp spēlēšanos un mācīšanos, kā arī nodrošina jaunāko klašu bērnu aktīvu iesaisti mācību procesā.

Latviešu valoda

Informācija, kas apkopota Uzdevumi.lv un soma.lv palīdzēs patstāvīgi apgūt ne tikai latviešu valodu, bet arī citus mācību priekšmetus. Lielisks palīgs mazajiem skolniekiem būs lietotne “Lociņš”. Tajā ar dažādu uzdevumu palīdzību iespējams vingrināties un pārbaudīt savas zināšanas darbības vārdu lietošanā.

Angļu valoda

“Duolingo” ir vispopulārākā izglītības lietotne. To ir izstrādājuši dažādi valodas eksperti un kopumā ar tās palīdzību var pilnveidot ne tikai angļu valodu, bet iemācīties vairāk nekā 35 dažādas valodas. Angļu valodas zināšanas var papildināt, spēlējot visiem labi zināmās galda spēles "Scrabble” adaptāciju tiešsaistes vidē. Lietotne “Words with Friends” piedāvā dažādus sarežģītības līmeņus, digitāli veidojot vārdus pēc krustvārdu mīklas principa. Bērni to var spēlēt tiešsaistē ar draugiem, vecākiem vai individuāli.

Mūzika

Planšetdators būs ērts palīgs ne tikai mūzikas stundās, bet arī mūzikas skolā un korī. Izmantojot planšetdatoru ar digitālo pildspalvu, vingrināties nošu rakstīšanā un izmēģināt spēkus, rados skaņdarbus arī digitāli. Failu pēc tam iespējams saglabāt un, ja nepieciešams, arī izdrukāt. Ar lietotnes “Simply piano” palīdzību, planšetdators pārvērtīsies par digitālajām klavierēm. Šī ir viena no “Google” labākajām 2019. gada lietotnēm un tā soli pa solim palīdzēs apgūt klavierspēles pamatus – no nošu lasīšanas līdz spēlēšanai ar abām rokām.

Sports

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadiem ieteicams būt fiziski aktīviem, katru dienu 60 minūtes nodarbojoties ar augstas intensitātes fiziskajām aktivitātēm. Savukārt, muskuļus un kaulus stiprinošas aktivitātes ieteicams veikt vidēji 3 reizes nedēļā . “Youtube” kanālā “Little Sports” ir apkopoti vieni no labākajiem bērnu fitnesa video. Platformā pieejamie video palīdzēs lokanības, koordinācijas un izturības stiprināšanai. Katrs video ir vidēji 20-30 min. garš.