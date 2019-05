Pieteikšanās Drossinternets.lv stāstu konkursam

Atlikusi nepilna nedēļa, lai pieteiktu dalību Latvijas Drošāka interneta centra Drossinternets.lv izsludinātajā pieredzes stāstu konkursā 7.–12. klašu skolēniem. Līdz 15. maijam skolēniem ir jāsagatavo un elektroniski jāiesniedz savs stāsts audio, video vai teksta formātā par pieredzēto internetā. Piecu labāko stāstu autori saņems vērtīgas balvas – dāvanu kartes kārotās lietas iegādei elektrotehnikas veikalā.

"Ikvienam interneta lietotājam nezināšanas vai neuzmanības dēļ var gadīties smieklīgas situācijas vai tieši pretēji – sāpīga pieredze. Daloties ar internetā vai sociālajos tīklos pieredzēto, iespējams rosināt sabiedrību mācīties no pieļautajām kļūdām. Drossinternets.lv izsludinātā konkursa mērķis ir stiprināt sabiedrības izpratni par interneta vides radītajām iespējām un riskiem, drošu un gudru interneta lietošanu," skaidro Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem līdz 15. maijam ir jāizstāsta un elektroniski jāiesniedz audio, video vai teksta formātā savs pieredzes stāsts par reālu notikumu, kuru ir piedzīvojis vēstījuma autors, kāds viņa ģimenes loceklis, draugs vai paziņa. Stāstā ir jāietver viena no organizatoru piedāvātajām frāzēm: "Ja nebūtu interneta, nekas TĀDS nebūtu noticis”, “Ikvienai monētai ir divas puses”, “Internets mainīja pasauli. Šis notikums to pierāda”, "Mēs iepazināmies internetā”.

Konkursa darbi iesniedzami elektroniski: ej.uz/interneta_stasti. Darba apjoms ir ierobežots – A4 formāta teksta lapa vai līdz 5 minūtēm garš audio vai video fails. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Drossinternets.lv komanda, ņemot vērā tādus kritērijus kā stāstā aprakstītā notikuma oriģinalitāte, aktualitāte vai nozīmīgums. Tiks ņemta vērā arī konkursa darba atbilstība iekļautajai frāzei, stāsta mākslinieciskā un valodas lietojuma kvalitāte, autora prasme skaidri izteikt savu ideju vai vēstījumu. Piecu labāko konkursa darbu autori saņems vērtīgas balvas – dāvanu kartes 100, 75 vai 50 eiro vērtībā kārotās lietas iegādei elektrotehnikas veikalā.

Vairāk par konkursu "Ja nebūtu interneta, nekas TĀDS nebūtu noticis!” var uzzināt Drossinternets.lv mājaslapā.