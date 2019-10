Prezidenta kronēšana Smiltenes vidusskolā

17.oktobrī, ģimeniski sirsnīgā un pacilājoši svinīgā gaisotnē tika kronēts Smiltenes vidusskolas jaunais prezidents Kārlis Rozītis.



Viņu sveikt bija ieradušies no zoodārza izbēguši zvēri, pandas no skolēnu līdzpārvaldes, čūskas, kas nes laimi, bruņurupuči, kuri prot spēlēt futbolu, cūkas, kas izcili spēlē šahu, zebras – jogas meistares, labākie ķenguri boksā, karsējkomanda no 12.b un daudz, daudz citu, ļoti īpašu viesu.

Prezidentam pirms kronēšanas ceremonijas bija jāiztur vairāki nopietni pārbaudījumi – tika vērtētas gan viņa prasmes jāt ar baltu zirgu, boksēties, gan spēja likt atgūt nāriņām balsi. Kārlim vajadzēja attēlot cūku veiksmes simbolu pērtiķīti, stāties pretī pie šaha galdiņa “Trakajam Ezim”, kas uzvarējis vairāk nekā 2000 spēlēs…

Būt daudzpusīgam, zinošam, veiklam, mīlošam, rotaļīgam un atjautīgam – tas viss Smiltenes vidusskolas jaunajam prezidentam izdevās aplausu cienīgi!

Tikt ievēlētam par skolas prezidentu – tas ir Kārļa sapnis jau no pirmās klases! Lai to piepildītu, ir arī daudz paveikts. Bet par to būs cits, garāks stāsts.