Radīti tiešsaistes kursi jauniešiem nākotnes prasmju pilnveidošanai

Mūsdienu digitalizācijas laikmetā aizvien pieejamākas kļūst dažādu jaunu prasmju un zināšanu apguves iespējas tiešsaistē, kas ļauj celt profesionālo kvalifikāciju, neizejot no mājām. Īpaši aktuālas tās ir jauniešu vidū, kuri tikai uzsāk savu karjeru un bieži vien vēl nav atklājuši jomas un iespējas, kas tos saista visvairāk. Sekojot līdzi strauji mainīgajām darba tirgus tendencēm, pašmāju organizācija "Jauno uzņēmēju centrs" ir nākusi klajā ar Latvijā vēl nebijušu projektu – “Nākotnes prasmju akadēmiju”, kas aicina jauniešus bez maksas attīstīt personīgās un profesionālās prasmes, kā arī apgūt uzņēmējdarbības pamatus un celt savu konkurētspēju.

“Nākotnes prasmju akadēmija” piedāvā tiešsaistes kursus jauniešiem, kuri vēl tikai plāno savu karjeru vai arī jau sper pirmos soļus profesionālajā darba dzīvē, sniedzot zināšanās par tādām aktuālām tēmām kā nākotnes prasmes, uzņēmējdarbība, darba tirgus un sociālie projekti ar paliekošu vērtību. Uz kādiem mācību priekšmetiem koncentrēties un kādas būs pieprasītākās prasmes nākamajos gados; kā sagatavoties darbam, kurš, iespējams, vēl nemaz nesastāv; kā dibināt savu uzņēmumu un kļūt par darba devēju – tie ir jautājumi, uz kuriem apmācību laikā atbildes var gūt ikviens interesents. Kursi sastāv no informatīvās lasāmās sadaļas, kā arī iedvesmojošiem stāstiem un video, un to noslēgumā dalībniekiem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un saņemt sertifikātu. Lai nodrošinātu plašāku ieskatu Eiropas un pasaules darba tirgus tendencēs, “Jauno uzņēmēju centrs” digitālo kursu programmu izstrādājis kopā ar profesionālās konsultācijas pakalpojumu uzņēmuma "Advancis Business Services" ekspertiem no Portugāles.

Akadēmijas programma ir veidota, balstoties uz četriem pašmācības kursiem, kas brīvi pieejami, reģistrējoties mājas lapā yourfutureskills.com, ar mērķi palīdzēt ikvienam jaunietim uzsākt savu karjeru piesātinātajā darba tirgū. Pirmais no kursiem fokusējas uz nākotnes prasmju daļu un mūsdienu tendencēm kā digitalizācija un globalizācija, kas jau šobrīd lielā mērā veido rītdienas pasauli un pieprasa spēju tai īsā laikā pielāgoties. Otrais kurss ir veidots par un ap šodienas darba tirgus tēmu un iespējām strādāt sapņu darbu, gūstot praktiskus padomus, kā attīstīt tam nepieciešamās prasmes un celt savu konkurētspēju. Trešais kursa modulis ir paredzēts biznesa virzienam, lai iedvesmotu jauniešus uzsākt pašiem savu biznesu, paralēli iepazīstot globālās tendences un saskatot veiksmīgas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī savlaicīgi identificējot iespējamos riskus. Savukārt ceturtā kursa pamatā ir inovatīvi sociālie projekti, kas paver iespējas ģenerēt idejas un attīstīt dažādas pieejas, uzlabojot pasauli caur reāliem ilgtermiņa risinājumiem.

"Ideja par tiešsaistes akadēmijas izveidi radās, turpinot jau iepriekš uzsākto darbu pie tendencēm un pārmaiņām darba tirgū, kā arī uzņēmējdarbības ekosistēmā kopumā. 2018. gadā projekta "Youth Bizz Skillset" ietvaros mēs analizējām 2500 darba sludinājumus Latvijā un 1500 Igaunijā un tā rezultātā noskaidrojām, kas ir tās prasmes, zināšanas un rakstura īpašības, kas būs nepieciešamas darba tirgū tuvākajos gados. Tādēļ, izmantojot līdzšinējo pieredzi darbā ar jauniešiem un rūpējoties par jauno profesionāļu attīstības un izaugsmes iespējām, vēlējāmies radīt vērtīgu rīku – stratēģiski pārdomātus un informatīvus digitālos kursus, ko viņi varēs izmantot jebkurā sev ērtā brīdī, lai izglītotos, iedvesmotos, atklātu savus talantus un kļūtu par nākotnes līderiem izvēlētajā jomā,” komentē “Nākotnes prasmju akadēmijas” līdzdibinātāja Līva Stūrmane.