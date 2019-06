“Radošais vakars uz vasaras sliekšņa”

Smiltenes vidusskolā aug daudz jauno talantu. Kādā skaistā vakarā, īsi pirms mācību gada noslēguma viņi visi satikās un uz vasaras sliekšņa ļāva domubiedriem ieskatīties, kas slēpjas aiz tām sirds durvīm, ko atver tikai savējiem…

Skolēni lasīja viens otram priekšā pašu sacerētu dzeju un prozas darbus, dziedāja, kopā muzicēja un iepazīstināja ar jaunākajiem vizuālās mākslas darbiem. Šāds radošais vakars Smiltenes vidusskolā pēc mājturības un vizuālās mākslas skolotājas Līgas Kaupes iniciatīvas notiek jau otro gadu. Jauniešu lielā atsaucība rosina domāt, ka pasākums pamazām izveidosies par skaistu skolas tradīciju.

Dzeja, mūzika un tāpat vizuālās mākslas darbi visbiežāk rodas klusā sarunā ar sevi. Jaunieši ne vienmēr vēlas par savu sirdsdarbu stāstīt citiem, kur nu vēl lasīt priekšā… Taču, ja pretī raugās labestīgas un saprotošas acis, tad kautrīgums un biklums aizmirstas un uzvar vēlme dalīties… Tā tas notika arī Radošajā vakarā uz vasaras sliekšņa. Jaunieši pēc priekšnesumiem nesteidzās mājās, bet kavējās sirsnīgās sarunās.

“Daudziem liels pārsteigums bija tas, ka Estere un Marta pašmācības ceļā apguvušas ukuleles spēli,” stāsta skolotāja Līga Kaupe. “Izrādījās, ka šo mūzikas instrumentu prot spēlēt vēl arī Santa un vakara gaitā jau skanēja skaists ukuleļu trio.

Tāpat liels prieks par Nila fotografēšanas talantu. Viņš mūsu pasākumu iemūžināja fotogrāfijās.” Skolotājai pēc pasākuma radušās vairākas idejas, kā turpmāk pilnveidot vizuālās mākslas stundas tā, lai jaunieši tajās varētu pilnveidot arī fotografēšanas talantu.

Līgai Kaupei vienmēr paticis, ja skolēni vēlas apgūt vairāk par to, ko prasa mācību programma. Saskaņā ar viņas dziļāko pārliecību – radošums paver daudz brīnišķīgu iespēju radīt šajā pasaulē ko skaistu un vēl nebijušu. “Ideju bagātība ikvienam darbam piešķir unikālu vērtību, kas to atšķir no tūkstošiem citu, masu kultūras produktu. Ne velti arī uzņēmēji un personāla atlases speciālisti pirmos izvēlas darbiniekus ar radošu pieeju…”