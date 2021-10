Raunas jauniešu centrs piedalījies seminārā Grieķijā

No 19. līdz 23. oktobrim Raunas Jauniešu centrs piedalījās krāsainā, dinamiskā un izaicinošā seminārā “Kaleidoskops” skaistajā Rodas salā, Grieķijā, starptautiskā projekta “the Key to Connection” ietvaros.

Šī bija pēdējā starptautiskā tikšanās, kurā pulcējās dejas praktiķi un neformālās izglītības speciālisti no Latvijas, Grieķijas un Polijas, lai apmainītos ar divos gados izstrādātām kinestētiskās mācīšanās metodēm darbā ar jauniešiem.

Trīs dienās projekta dalībnieki nobeidza darbu pie metodiskajiem materiāliem, kas pilnveidoti projekta laikā par galveno tēmu izvirzot kinestētisko mācīšanos, citiem vārdiem sakot – mācīšanos caur kustību. Kā kustība ietekmē mācīšanās, pilnveidošanās procesus? Ir cilvēki, kas vieglāk un ātrāk uztver informāciju un mācās pierakstot un redzot, citi – klausoties, bet citiem piemērotāka ir aktīvāks, ķermeniskāks mācīšanās veids – caur praktisku darbību, kustības piedzīvošanu. Kinestētiskā mācīšanās ir nepelnīti noniecināta formālajā izglītībā. Atrodot pareizo vietu un laiku, atsevišķas metodes kinestētiskās mācīšanās pieejā varētu kļūt par noderīgu palīgu pedagogiem un visiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, kā arī pilnveidoties paši.

Divu gadu laikā projekta aktivitātes noritēja gan klātienē, gan attālināti, veidojot metodisko materiālu, kas ietver gan vingrinājumu aprakstus ar veidotāju piezīmēm, ko veidojusi katra partnerības valsts, gan teorētisko materiālu par personības pilnveidošanās aspektiem. Šos materiālu varēs lietot ikviens, kas tic, ka kustība ir spēcīgs rīks sevis iepazīšanai, pieņemšanai un pilnveidošanai darbā ar bērniem un jauniešiem.

Kas vēl notika Rodas salā? Projekta galvenā tēma ir mācīšanās caur kustību, veicinot saikni ar jauniešiem. Tāpēc projekta dalībnieki satikās kustībā ar jauniešiem no Rodas Mūzikas skolas gan vadot meistarklases, gan dodoties pilsētvidē ar bungu orķestri, kas atbalstīja kustības piedzīvojumos. Šī sadarbība izrādījās veiksmīga, jo Rodas Mūzikas skola vēlas turpināt sadarbību, attīstot kinestētiskās mācīšanās potenciālu savā skolā.

Apmainoties kustības pieredzē ar Soroni Rodas Kultūras un Folkloras asociāciju “Ampernalli”, dalībnieki daudz varēja mācīties gan par grieķu kultūru un sabiedrību, gan par savām darba metodēm citā kontekstā. Šķiet savstarpējo attiecību smalkums, akurātība un savu sakņu apzināšanās ir galvenie atslēgas vārdi, ar kuriem varētu raksturot vietējo kopienu. Kvalitātes, kas ikdienas izaicinājumos tik viegli aizmirstas, bet ir tik būtiskas cieņpilnā sabiedrībā.

Grieķu viesmīlība un sirds siltums radīja apstākļus, kas ļāva profesionālam darbam un cilvēciskai kopā būšanai saplūst vienā rodošā un reflektējošā procesā. Siltā saule atbalstīja procesu, atraisot enerģiju un dzīvesprieku, neskatoties uz faktu, ka ir oktobra beigas.

Projekta ietvaros noritēs vēl divas aktivitātes Latvijā. Viena – attālināti dejas kopienai, kurā dalībnieki dalīsies ar neformālās izglītības pieeju darbā ar jauniešiem, bet otra – Cēsu Bērzaines pamatskolas skolotājiem, kurā dalībnieki varēs radīt savus oriģinālus vingrinājumus, kas piemēroti kinestētiskās mācīšanās procesam.

Šādi starptautiski un starpdisciplināri projekti ir iedvesmojoši un motivējoši ne vien jomas speciālistiem, bet arī jebkuram iesaistītajam cilvēkam, kas pilnveidojoties iegulda arī sabiedrības izaugsmē.

Projekts “the Key to Connection” tiek realizēts “Erasmus+: Youth in Action programme – key action 2”, “Strategic Partnership for exchange experiences” ietvaros.

Rakstā izmatoti fragmenti no Daniel Wargin apraksta par notikumu.