RSU aicina vidusskolēnus pieteikties erudīcijas konkursam Homines 2019

Lai veicinātu jauniešu interesi par cilvēka veselību un faktoriem, kas to ietekmē, nu jau otro gadu Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aicina 11. un 12. klašu skolēnus piedalīties erudīcijas konkursā Homines. Cīņā par uzvaru konkursā jaunieši pārbaudīs savas zināšanas un praktiskās iemaņas bioloģijas, cilvēka anatomijas, fizioloģijas, sabiedrības veselības un pirmās palīdzības jautājumos.

Konkurss norisināsies februārī un martā divās kārtās. Pirmajā kārtā notiks zināšanu pārbaude tiešsaistē skolās, bet otrajā kārtā zinošākie skolēni tiksies Rīgā, kur ar interaktīviem uzdevumiem tiks noskaidrots konkursa uzvarētājs. Dalībnieku pieteikšanās sāksies 16. janvārī RSU mājaslapā www.rsu.lv.

RSU Medicīnas fakultātes prodekāns un konkursa rīkotājs Ingus Skadiņš konkursā aicina piedalīties ne tikai tos jauniešus, kuri plāno studēt kādā no veselības aprūpes programmām, bet arī vidusskolēnus, kuriem rūp viņu pašu un līdzcilvēku veselība. “Latvijā jau ilgstoši ir vieni no sliktākajiem bērnu un pieaugušo veselības rādītājiem Eiropas Savienības valstīs. Esam pārliecināti, ka, paaugstinot jauniešu izpratni par cilvēka, vides un veselības kopsakarībām un attīstot prasmes pielietot šīs zināšanas ikdienā, situācija uzlabotos,” uzsver I. Skadiņš.

Konkursa ideja tapa 2017. gadā sadarbībā ar Bioloģijas skolotāju asociāciju. Tā nosaukums aizņemts no latīņu vārda homines, kas nozīmē "cilvēki". Pērn konkursa finālā par uzvaru cīnījās 87 jaunieši no 41 Latvijas skolas. Sīvā konkurencē uzvarēja skolēni no Dobeles Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.