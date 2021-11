Sācies ikgadējais konkurss vidusskolēniem mācībām UWC skolās visā pasaulē

Sācies ikgadējais konkurss vidusskolēniem mācībām UWC (United World Colleges) skolās visā pasaulē. Drosmīgi, zinātkāri un sabiedriski atbildīgi 10. un 11. klašu skolēni ir aicināti pieteikties konkursā, lai iegūtu stipendiju mācībām UWC (United World Colleges) skolu tīklā.

Unikālā UWC mācību programma apvieno augstus akadēmiskos standartus ar mācību aktivitātēm, kas paplašina pasaules redzējumu, kā arī veicina sociālo atbildību un līderības spējas. UWC kustības mērķis ir caur izglītību apvienot cilvēkus, tautas un kultūras mieram un ilgstpējīgai nākotnei un izaudzināt nākamo pasaules līderu paaudzi. Stipendiju ieguvējiem būs iespēja pārstāvēt Latviju kādā no UWC skolām, divus gadus dzīvojot un mācoties starptautiskā vidē.

Latvijā UWC organizācija darbojas no 1992. gada, un kopš darbības uzsākšanas vairāk kā 100 skolēnu ir beiguši kādu no UWC koledžām vai vasaras skolām. Absolventi, atgriežoties Latvijā, turpina aktīvi iesaistīties un veidot sabiedrības kultūrtelpu un sociāli atbildīgas un videi draudzīgas iniciatīvas. UWC koledžu absolventu no Latvijas vidū ir Sabīne Sīle-Eglīte, “Otra Elpa” līdzdibinātāja un mediju studiju direktore Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE Riga), Laima Ruduša, izpilddirektore Kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Marita Misūne, bezatkritumu dzīvesveida vēstnese un satura veidotāja dabīgo higiēnas produktu līnijā MailMel.

Lai pretendētu uz mācību vietām, jauniešiem jābūt 15-17 gadus veciem un gataviem sevi apliecināt trīs konkursa kārtās. UWC vērtē kandidātus, balstoties uz jauniešu sasniegumiem un potenciālu, neatkarīgi no finansiālā stāvokļa, tautības, rases vai reliģiskās pārliecības. Uzvarētājiem ir iespēja iegūt mācību vietu un pēc nepieciešamības arī stipendiju līdz pat 100% apmērā mācību un uzturēšanās izdevumu segšanai divu gadu garumā. Skolu absolvējot, jaunieši iegūs starptautiski atzītu vidējās izglītības diplomu.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 2022. gada 10. janvārim.

Konkursa nolikums un iesniedzamo dokumentu saraksts ir pieejams organizācijas mājas lapā.

Papildu informācija: www.lv.uwc.org