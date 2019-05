Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Plašākas mācību iespējas

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 mūžizglītības kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.

Mācību piedāvājums top sadarbībā ar darba devējiem

“Mērķtiecīga un plānota pieaugušo izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus izaicinājumiem, tāpēc mācību saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteikumus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka novecošanos valsts ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās kārtās mācībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši strādājošo,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mācības projektā, iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās izglītības programmās, kurās var iegūt profesiju, tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 82 VIAA sadarbības pašvaldībās. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.