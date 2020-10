Skolēni aicināti pietikties vērienīgam vispasaules konkursam “Bebr[a]s”

Līdz pat 3. novembrim 5.-12. klašu skolēni aicināti pieteikties pasaulē lielākajam loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursam “Bebr[a]s”. No 9. līdz 20. novembrim konkurss norisināsies vairāk nekā 50 valstīts, un kā ierasti dalība tajā notiks attālināti.

Šogad starptautiskais konkurss norisināsies jau 17. reizi, bet Latvijā to piekto gadu organizē IT uzņēmumu grupa “Visma”. Pērn konkurss norisinājās jau vairāk nekā 50 valstīs un tajā piedalījās gandrīz 3 miljoni skolēnu. Arī Latvijā tas pulcēja vēl nebijušu skaitu dalībnieku - 19 550 skolēnu no vairāk nekā 300 Latvijas skolām. Turklāt visaktīvākās bijušas tieši reģionu skolas (68% no kopējā skaita).

Arī šogad “Bebr[a]s” norisināsies divās kārtās. Šobrīd sākusies reģistrācija, kura atvērta 5.-12. klasēm, kuras vēlas pārbaudīt savas spējas loģikas un algoritmisko uzdevumu risināšanā. Lai reģistrētos, līdz 3. novembrim jādodas uz konkursa oficiālo mājaslapu - www.visma.lv/bebrs, kur bez maksas iespējas reģistrēties dalībai. Skolēnu reģistrāciju var veikt viņu skolotāji, kas ir īpaši ērti, ja konkursā plāno piedalīties visa klase. Protams, skolēni var reģistrēties arī individuālai dalībai. Pēc reģistrēšanās sev ērtākajā laikā no 9. līdz 20. novembrim no saviem datoriem jāpieslēdzas konkursa sistēmai un jāizpilda uzdevumi. Uzdevumu pildīšanas ilgums ir 35 minūtes un tos iespējams pildīt tikai vienu reizi. Pēc 20. novembra tiks apzināti konkursa rezultāti. 20 spēcīgākie skolēni no katras grupas tiks aicināti janvārī piedalīties klātienes finālā.

“Esam pagodināti, ka varam atbalstīt šī pasaules slavenā konkursa norisi Latvijā. Informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu, tieši tāpēc ir ļoti būtiski skolēniem radīt izpratni par to, kas ir to darbības pamatā? Tāds arī ir konkursa mērķis – vairot izpratni un interesi par informātikas pamatprincipiem. Lieliski, ja dalība konkursā kādu iedvesmo arī turpmāk savu izglītību saistīt ar IT nozari,” komentē Mija Zaļūksne, “Visma Enterprise” mārketinga vadītāja. “Katru gadu skolēni mūs pārsteidz ar savām spējām tikt galā ar patiesi sarežģītiem uzdevumiem. Spēja pielietot loģiku, saredzēt algoritmikas principus, kā arī prasme to efektīvi darīt pie paaugstināta stresa – tās ir iemaņas, kuras ir svarīgas teju ikvienā profesijā. Tieši tāpēc konkursā sevi lieliski var pierādīt arī skolēni, kuri citkārt priekšroku dod humanitāriem priekšmetiem.”

Jāuzsver, ka dalībai konkursā “Bebr[a]s” ir aicināts ikviens skolēns, kurš vēlas pārbaudīt savu prāta asumu un loģisko domāšanu matemātikā un informātikā. Atšķirībā no mācību olimpiādēm, lai piedalītos konkursā “Bebr[a]s” nav nepieciešamas specifiskas zināšanas, vien loģiskā un algoritmiskā domāšana. Savukārt, skolotāji šo konkursu var izmantot kā palīgu, gatavojot mācību plānu. Lai gatavotos dalībai “Bebr[a]s” konkursam, skolotājiem ir pieejami treniņu materiāli.

Pērn aktīvākās - reģionu skolas

Aizvien augošā interese par konkursu devusi impulsu arī kopēja “Latvijas skolu indeksa” izveidei. Tas vienkopus atspoguļo 100 Latvijas aktīvākās skolas, kuras, piedaloties konkursā “Bebr[a]s”, veicina savu audzēkņu interesi par informātiku un iegulda papildu darbu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā. 2019. gadā aktīvāko skolu pieciniekā pirmo vietu ieņēma skolas, kurās vairāk nekā 90% 5.-12. klašu audzēkņu piedalījās konkursā “Bebr[a]s”. Godpilno pirmo vietu ieņēma Silenes Pamatskola (“Bebr[a]s” konkursā piedalījās 100% audzēkņu), otro vietu - RTU Inženierzinātņu vidusskola (97%), kurai sekoja Krotes Kronvalda Ata pamatskola (95%), V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (93%) un Ata Kronvalda Durbes pamatskola (92%). Kopumā visaktīvākās bijušas Vidzemes, Pierīgas un Zemgales skolas.

Par “Bebr[a]s” vēsturi

Konkursa pirmsākumi meklējami 2004. gadā Lietuvā, kur tam pamatus lika Viļņas universitātes profesore Valentina Dagiene. Viņas mērķis bija rast veidu, kā veicināt skolēnu interesi par informātikas apguvi. Taču nosaukums “Bebr[a]s” (“bebrs” lietuviešu valodā) ir simbols centībai un neatlaidībai, ko iemieso šis dzīvnieks. Jau konkursa pirmajos gados,tas kļuva par starptautisku fenomenu, un gadu no gada tā vēriens tikai plešas. Savukārt, Latvijā pirmais konkursa idejai noticēja un par to iedegās Latvijas Universiātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis, kurš sāka konkursa organizēšanu 2005. gadā. Pēc tam rūpes par konkursa organizēšanu Latvijā uzņēmās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Elma Rudzīte. Būtisku ieguldījumu konkursa sistēmas izveidošanā sniedzis arī viņas skolnieks, nu jau pieredzējušais programmētājs, Mārtiņš Balodis.