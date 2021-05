Skolēni kampaņā “Tīrai Latvijai” pārstrādei savāc nepilnas 588 tonnas makulatūras

Noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona. Spītējot attālinātajām mācībām un citiem ierobežojumiem, kuru dēļ fiziska makulatūras vākšana bija apgrūtināta, konkursā piedalījās 349 izglītības iestādes, pārstrādi nododot 587,972 tonnas makulatūras. Par čaklākajiem makulatūras vācējiem šogad titulēti audzēkņi no Sējas pamatskolas, Ķekavas vidusskolas un Ludzas pilsētas ģimnāzijas, savukārt specbalvas par aktīvāko makulatūras vākšanu uz vienu audzēkni izcīna Audriņu pamatskola, Sējas pamatskola un Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupas.

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” tiek rīkots jau 17. mācību gadu, kļūstot par nozīmīgu vides projektu tūkstošiem Latvijas bērnu ģimenēs. “Vēlme rūpēties par vidi jūtama gan mācību iestādēs, gan arī simtos ģimeņu visā Latvijā. Lai arī mācību procesa ziņā šis mācību gads ieviesis virkni korekciju un radījis izaicinājumus, tomēr “Zaļā josta” ir patiesi gandarīta par sasniegto rezultātu. Pateicoties mācību iestāžu pedagogu aktīvai līdzdalībai, vairāk nekā 87 tūkstoši bērnu un jauniešu paralēli mācību procesam raduši laiku, lai sniegtu ieguldījumu nevajadzīgu papīru un kartonu pārstrādei Latvijā,” uzsver “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Konkursā “Tīrai Latvijai” makulatūras vākšanā iesaistījās 349 mācību iestādes, apvienojot 87658 izglītības iestāžu audzēkņu ģimenes vienotam mērķiem – efektīvi attīrīt Latviju no nevajadzīgiem papīriem un kartoniem, nogādājot tos pārstrādei jaunās izejvielās.

Visvairāk konkursa dalībnieku – 132 izglītības iestādes - bija no Rīgas reģiona un galvaspilsētas, savācot 213,605 tonnas makulatūras. Vidzemi konkursā pārstāvēja 45 izglītības iestādes, savācot 78,144 tonnas makulatūras. No Latgales konkursā piedalījās 53 izglītības iestādes, savācot 102,896 tonnas makulatūras. Kurzemi pārstāvēja 56 izglītības iestādes, savācot 103,224 tonnas makulatūras, savukārt Zemgalē makulatūras vākšanai pieteicās 63 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 90,103 tonnas nevajadzīgu papīru un kartonu.

Īpaši čaklas pašvaldības makulatūras vākšanā šogad bija: Rīga, savācot 43,882 tonnas makulatūras, Sējas novads, savācot 37,150 tonnas makulatūras, kā arī Ventspils pilsēta un novads, savācot 32,039 tonnas makulatūras.

Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē pirmo vietu valsts mērogā izcīnīja Sējas pamatskola, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja veselas 36,650 tonnas makulatūras. Pērn Sējas pamatskolas audzēkņi palika otrajā vietā, savācot 17,425 tonnas makulatūras – šogad rezultāts divkāršots, kas vainagojies ar uzvaru. Otro vietu ieguva Ķekavas vidusskola ar savāktām 16,706 tonnām makulatūras, kas pērn ar līdzīgu rezultātu izcīnīja 3. vietu. Savukārt godpilno trešo vietu šogad izcīnīja Ludzas pilsētas ģimnāzija, kuras audzēkņi savākuši 16,086 tonnas nevajadzīgu papīru un kartonu.

Pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē pirmajā vietā ierindojās Audriņu pamatskola, kuras skolēni savākuši 331,53 kg makulatūras uz katru audzēkni. Otro vietu šogad izcīnīja Sējas pamatskola ar savāktiem 302,89 kg makulatūras uz katru audzēkni. Trešajā vietā nemainīgi trešo gadu pēc kārtas ierindojas Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupas, kuru audzēkņi savākuši vidēji 198,41 kg makulatūras uz vienu audzēkni.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems lieliskas balvas no konkursa organizatora “Zaļā josta” un lieldraugiem - AS “Latvijas Valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss”, “Lautus Vide” PS . Paldies atbalstītājiem “Elektrum” Energoefektivitātes centrs, AS “Swedbank”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “PURE CHOCOLATE”, SIA “ZEIT HOTEL” Tīklu parks, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”. Par makulatūras izvešanu no mācību iestādēm un nogādi pārstrādei rūpējās SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. Konkursa informatīvais atbalstītājs Valsts izglītības satura centrs.