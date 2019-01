Skolēni konkursā “Zaļais restarts II” darbus varēs iesniegt līdz februāra beigām

AS “Latvijas Zaļais punkts” jau otro reizi rīko konkursu skolēniem “ZAĻAIS RESTARTS”, kurā 1.-9.klašu skolēni no izlietotā iepakojuma vai citiem vairs nevajadzīgiem materiāliem ir aicināti izgatavot jaunas, praktiski izmantojamas lietas. Ņemot vērā saņemtos lūgums no skolām, konkursa norise tiks pagarināta un skolēni darbus varēs iesniegt līdz februāra beigām.

Līdz šim konkursā jau aktīvi iesaistījušās skolēni no Valmieras, Jūrmalas, Rīgas, Alūksnes, Ventspils, Salacgrīvas, Ķekavas, Siguldas u.c. novadu skolām. AS “Latvijas Zaļais punkts” aicina arī pārējos Latvijas skolēnus un skolotājus aktīvi iesaistīties konkursā, kas sniedz iespēju arī mācību saturā integrēt tēmas par atkritumu problemātiku, to atkārtotu izmantošanu, šķirošanas nepieciešamību un pārstrādi.

“Zaļā restarta II” 1.vietas ieguvēji balvā saņems iespēju ar apmaksātiem transporta izdevumiem ar visu klasi doties uz “LIDO Atpūtas centra” slidotavu un pēc tam baudīt gardo “KIDO” plati. 2.vietas ieguvēji varēs kopā ar klasi doties uz “LIDO” slidotavu un baudīt KIDO plati, bet 3.vietas ieguvēji kopīgi slidot “LIDO” slidotavā. Savukārt 4.-10.vietas ieguvēji saņems gardumu grozus no “Skrīveru saldumiem”. AS “Latvijas Zaļais punkts” un “Skrīveru saldumu” specbalvas ieguvēji ar visu klasi varēs doties radošajā ekskursijā uz “Skrīveru emociju fabriku”.

Lai piedalītos konkursā “Zaļais restarts II”, skolēnu uzdevums ir individuāli vai visai klasei kopā izveidot no izlietotā iepakojuma un/vai citiem otrreiz izmantojamiem materiāliem (piemēram, apģērbiem, mēbelēm, tukšām pudelēm, kartona kastēm u.t.t.) radošus vides risinājumus, objektus vai jaunas lietas. Izgatavotie darbi jānofotogrāfē un līdz 28.februāra dienas beigām trīs fotogrāfijas ar nelielu aprakstu jānosūta uz e-pastu [email protected].

Plašāka informācija par konkursu “Zaļais restarts” un tā nolikums pieejams mājaslapā www.zalais.lv.

Atgādinām, ka mājaslapā www.zalais.lv sadaļā “Mācību materiāli” ir pieejami gan video, gan drukas materiāli, ko nepieciešamības gadījumā aicinām izmantot, lai veidotu interaktīvāku un iesaistošāku mācību saturu.