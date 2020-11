Skolēnu komandas sacīs atkritumiem NĒ, izmēģinot ieviest bezatkritumu dzīvesveidu savās ģimenēs

Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” ir uzsākusi izaicinājuma “Atkritumiem NĒ!” otro sezonu. Izaicinājuma laikā skolēnu komandām būs mēneša laikā jāmaina savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto iepakojuma atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto iepakojuma atkritumu daudzumu.

“Bezatkritumu dzīvesveids ar katru gadu kļūst arvien aktuālāks un tajā iesaistās arvien vairāk dažādu vecumu iedzīvotāji, kuriem svarīga vides kvalitāte. Ar savu pozitīvo piemēru viņi iedvesmo apkārtējos, tā kalpojot par pārmaiņu veicinātājiem. Projekts “Atkritumiem NĒ!” rosina skolēnus izaicināt sevi un apkārtējos, lai sasniegtu būtiskas pārmaiņas. Es ticu, ka mums izdosies kopīgiem spēkiem samazināt ikdienā radīto atkritumu daudzumu, īstenojot mazus, bet efektīvus soļus bezatkritumu nākotnes virzienā!”, uzsver projekta idejas autore Valsts Izglītības satura centra pārstāve Inese Liepiņa.

Šajā mācību gadā tiek rīkota jau otrā izaicinājuma “Atkritumiem NĒ” sezona. Pērn izaicinājuma visus posmus sekmīgi izpildīja 12 komandas no dažādām Latvijas skolām, pierādot, ka bezatkritumu dzīvesveidu iespējams ieviest neatkarīgi no sava vecuma vai dzīvesvietas. “Latvijas vides politikas tuvāko gadu mērķis ir ievērojami samazināt apglabājamo atkritumu apjomu. Lai to izpildītu, ar atkritumu šķirošanu un pārstrādi vien nepietiek – ir nepieciešams ieviest nozīmīgas pārmaiņas sabiedrības domāšanā un paradumos, ievērojami samazinot radīto atkritumu daudzumu. Dalība izaicinājumā “Atkritumiem NĒ” noteikti ir efektīvs veids, kā apzināt savas ģimenes radīto iepakojuma atkritumu apjomu un struktūru, kā arī izpētīt metodes, kā varam vienkārši samazināt radīto atkritumu daudzumu un izmantot videi nekaitīgus iesaiņojuma materiālus,” skaidro “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Izaicinājumam “Atkritumiem NĒ” aicinātas piedalīties komandas no Latvijas izglītības iestādēm. Pieteikšanās, kā arī turpmākā praktiskā darbošanās un metodiskie materiāli atrodami interneta vietnē www.tirailatvijai.lv. Komandas izaicinājumam var pieteikties līdz 15.11.2020., bet saskaņā ar esošo epidemioloģisko situāciju nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt pagarināts.

Izaicinājums “Atkritumiem NĒ” ir unikāls projekts, kas balstās uz bezatkritumu (zero waste) dzīvesveida filozofijas pamatprincipiem. Tā laikā dalībnieki iepazīsies ar dažādiem iepakojuma atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi, un izstrādās individuālus plānus radītā atkritumu apjoma samazināšanai. Izstrādātie priekšlikumi tiks ieviesti dzīvē, testēti un novērtēta to lietderība. Izaicinājuma noslēgumā dalībnieki sagatavos video ieteikumus ar secinājumiem, labākajiem priekšlikumiem un interesantākajiem atklājumiem, kā samazināt radīto atkritumu daudzumu ģimenē.

Izaicinājumu organizē Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” ar “Lautus Vide” un “Pilsētvides Serviss” atbalstu.