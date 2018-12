Skolēnus aicina piedalīties konkursā “ZAĻAIS RESTARTS II”

AS “Latvijas Zaļais punkts” jau otro reizi rīko konkursu skolēniem “ZAĻAIS RESTARTS”, kura mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu. Konkursā 1.-9.klašu skolēni no izlietotā iepakojuma vai citiem vairs nevajadzīgiem materiāliem ir aicināti izgatavot jaunas, praktiski izmantojamas lietas. Konkurss norisināsies līdz 2019.gada 11.februārim. Konkursa uzvarētāji saņems vērtīgas balvas – ar visu klasi varēs doties uz “LIDO Atpūtas centra” slidotavu un pēc tam baudīt KIDO plati bērniem, “Skrīveru saldumu” gardumu grozus, kā arī ekskursiju uz “Skrīveru emociju fabriku”.

AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis: “Visā pasaulē šobrīd meklē risinājumus, lai samazinātu kopējo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Arī mums Latvijā par to ir jādomā un jārīkojas, lai atkritumu kļūtu mazāk un tie nenonāktu poligonos. Bērni uz lietām bieži vien skatās citādāk un ierauga to, ko pieaugušā acs neredz. To pieradīja arī pirmais “Zaļais restarts” konkurss, kurā saņēmām tiešām unikālus un radošus darbus. Tāpēc mēs jau otro reizi aicinām skolēnus piešķirt vecajām, nolietotajām lietām jaunu dzīvi un radīt sadzīvē noderīgas lietas.”

Lai piedalītos konkursā “Zaļais restarts II”, skolēnu uzdevums ir individuāli vai visai klasei kopā izveidot no izlietotā iepakojuma un/vai citiem otrreiz izmantojamiem materiāliem (piemēram, apģērbiem, mēbelēm, tukšām pudelēm, kartona kastēm u.t.t.) radošus vides risinājumus, objektus vai jaunas lietas. Izgatavotie darbi jānofotogrāfē un līdz 11.februāra dienas beigām trīs fotogrāfijas ar nelielu aprakstu jānosūta uz e-pastu [email protected].

Gunārs Ķirsons, AS “LIDO” īpašnieks un padomes priekšsēdētājs: “Darbības ilgtspēja ir viena no “LIDO” galvenajām prioritātēm. Mums ir svarīgi, lai arī mūsu klienti un visi Latvijas iedzīvotāji domātu ilgtspējīgi un kopā mēs varētu pierādīt, ka Latvija ir un būs zaļa valsts. Tāpēc ir tikai loģiski, ka atbalstām zaļo ideju īstenošanu skolās, kur aug jaunie arhitekti, skolotāji, ģeogrāfi, politiķi un tirgotāji, kuriem būs jānes šīs idejas arī nākamajām paaudzēm.”

“Savos produktos izmantojam dabīgas izejvielas un bioloģisku lauku pienu, lai ir prieks gan ēdājiem, gan dabai. Mūsu organizētajās radošajās darbnīcās Emociju fabrika redzam, ka ikviens var būt mākslinieks un radīt kaut ko īpašu no konfekšu “Gotiņa” un marcipāna masas. Mēs ticam, ka šo radošo potenciālu var izmantot arī tam, lai Latvija kļūtu zaļāka un samazinātos atkritumu apjoms, kas nonāk dabā,” uzsver SIA „Skrīveru saldumi” valdes locekle Sintija Bredika.

“Zaļā restarta II” 1.vietas ieguvēji balvā saņems iespēju ar apmaksātiem transporta izdevumiem ar visu klasi doties uz “LIDO Atpūtas centra” slidotavu un pēc tam baudīt gardo “KIDO” plati. 2.vietas ieguvēji varēs kopā ar klasi doties uz “LIDO” slidotavu un baudīt KIDO plati, bet 3.vietas ieguvēji kopīgi slidot “LIDO” slidotavā. Savukārt 4.-10.vietas ieguvēji saņems gardumu grozus no “Skrīveru saldumiem”. AS “Latvijas Zaļais punkts” un “Skrīveru saldumu” specbalvas ieguvēji ar visu klasi varēs doties radošajā ekskursijā uz “Skrīveru emociju fabriku”.

Plašāka informācija par konkursu “Zaļais restarts” un tā nolikums pieejams mājaslapā www.zalais.lv.