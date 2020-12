Smiltenes tehnikuma audzēkne sacentīsies ar zinošākajiem Latvijā

Smiltenes tehnikuma 2.a veterinārmedicīnas kursa audzēkne Anna Rubene izcīnījusi iespēju pārstāvēt skolu un Smiltenes novadu Bioloģijas valsts 43.olimpiādē, kas notiks 20. līdz 22. janvārim, Rīgā.

Anna no 129 iespējamiem ieguvusi 95 punktus. “Par to, ka gājis labi, uzzināju jau drīz vien pēc olimpiādes otrās kārtas, kad apskatījos iegūto punktu skaitu. Taču aicinājums nākamajā kārtā sacensties ar zinošākajiem jauniešiem no visas Latvijas, gan bija pārsteigums,” atzīst Anna.

“Tehnikumā pirmajā kursā bioloģiju nemāca, tāpēc pārsvarā balstījos uz pamatskolā iegūtajām zināšanām. Bioloģijas olimpiādē piedalījos arī, mācoties 9.klasē. Skolotāja Anna Lavrinoviča šajā mācību priekšmetā mums iedeva ļoti labus pamatus.

Olimpiādes otrā kārta notika tiešsaistē. Tajā visvairāk uztraucos par jautājumiem, kas saistīti ar botāniku. Jautājumi, kuros bija svarīga loģiskā domāšana, grūtības nesagādāja. Gatavojoties trešajai kārtai, internetā skatīšos citu gadu olimpiāžu uzdevumus un paļaušos uz līdzšinējām zināšanām.”

Anna ir smilteniete. Par savu skolu izvēlējusies Smiltenes tehnikumu, jo viņai ļoti patīk dzīvnieki. Un vēl gribējies vienlaikus ar vidējo izglītību iegūt profesiju. Pēc skolas beigšanas jauniete savu nākotni, visticamāk, saistīs ar bioloģiju vai bioķīmiju.

Ikdienā Annai ļoti svarīgas arī fiziskās aktivitātes. Viņa regulāri skrien. Vēl jaunietei ļoti patīk lasīt grāmatas un rakstīt stāstus. Ja viss notiks, kā iecerēts, iespējams, kādreiz varēsim lasīt mūsu Annas stāstu krājumu! Bet šobrīd visvairāk turēsim īkšķus, lai Annas labi veicas olimpiādes trešajā posmā!