Smiltenes tehnikuma audzēkņi “Jauniešu Seimā”

“Par Latvijas labklājību atbildīgs ikviens tās pilsonis. Žēlošanās, ka viss ir slikti, neko nemainīs! Jābūt aktīviem, gataviem nākt ar jauniem risinājumiem, paust un aizstāvēt savu viedokli,” pārliecināti Smiltenes tehnikuma audzēkņi Elīna Skarbovska un Toms Skutāns, kuri iesaistījušies Latvijas parlamenta projektā “Jauniešu Saeima”, tajā pārstāvot Vidzemes vēlēšanu apgabalu.

1.autotransporta kursa audzēknis Toms Skutāns “Jauniešu Saeimā” piedalās jau otro gadu. Viņa idejām atbalstītāju netrūcis ne Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, ne Smiltenes tehnikuma un tuvāko draugu lokā, tāpēc jaunietis vajadzīgo balsu skaitu ieguvis ātri. “Pirmajā reizē vēl nepratu kārtīgi aizpildīt pieteikumu, tāpēc mana ideja līdz tālākai izskatīšanai Saeimā netika. Toreiz gribēju panākt, ka Ēnu dienai jābūt divas reizes gadā, lai jaunieši, kurus interesē vairākas profesijas, varētu apmeklēt vismaz divas potenciālās darba vietas. Šogad tiku Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Priekšlikums, ko ar labiem panākumiem izdevās aizstāvēt un, kas tika nodots izskatīšanai Saeimā – mainīt jauniešu uzskatus par profesionālās izglītības iestādēm, mazināt priekšstatu, ka tās nevar sniegt tik kvalitatīvu izglītību kā vispārizglītojošās skolas, popularizēt tehnikumus un to piedāvātās izglītības iespējas.”

Profesionālā izglītība - ieguvums ceļā uz augstāko izglītību

“Smiltenes tehnikums ar saviem zinošajiem pedagogiem, izcilo materiālo bāzi, tehnoloģisko aprīkojumu, plašajām prakses iespējām labākajos Latvijas un ārzemju uzņēmumos ir spilgts piemērs tam, ka jaunietis, izvēloties profesionālo izglītību, nebūs zaudētājs. Ja vien viņš, protams, mācīsies un izmantos skolas piedāvātās iespējas,” savu viedokli pauž Toms. “Profesionālā izglītība nav šķērslis, drīzāk – ieguvums, lai turpinātu izvēlēto specialitāti padziļināti apgūt augstskolā.”

Arī Toms pēc tehnikuma beigšanas grib mācīties augstskolā. Jaunietim ir ieceres par savu biznesu, bet par to izvērstāk viņš pagaidām vēl nevēlas runāt. “Ja arī pēc četriem gadiem uzreiz neizdosies aiziet uz augstskolu, man būs profesija un darbs. Ne mirkli nenožēloju to, ka pēc devītās klases par savu skolu izvēlējos Smiltenes tehnikumu. Tiesa, pirms pieņēmu šo lēmumu, gadu sekoju līdzi skolā notiekošajam tehnikuma facebook.com profilā. Redzēju modernās iekārtas, tehniku, novērtēju sakārtoto vidi, audzēkņu panākumus profesionālās meistarības konkursos, iespējas pilnveidot sevi ārpus stundām dažādos pulciņos. Pārliecību, ka šī ir laba skola, nostiprināja arī to skolasbiedru un draugu pieredze, kuri šeit jau bija mācījušies.”

Latvija – mīļa un dārga

Toms arī aktīvi darbojas jaunsardzē. Latvija viņam ir mīļa un dārga. Jaunieti tracina, ja kāds saka: “Ai, ko tad mēs! Mēs jau neko nevaram izdarīt!” “Jāgrib darīt un tad arī viss notiks! Pārmaiņas ne no kā neradīsies!”

Toms regulāri seko līdzi aktuālākajiem sabiedriski politiskajiem notikumiem. “Man ir svarīgi saprast, kas notiek ar mūsu valsti, kur paliek iedzīvotāju samaksātie nodokļi un citi aktuāli jautājumi. Saeimā ir jāienāk jaunām idejām un vēsmām! Ja mums, jauniešiem, tiek dota šāda iespēja, kāpēc neizmantot?” Nākamgad jaunietis noteikti atkal mēģinās tikt “Jauniešu Saeimā”. Tajā gūtā pieredze noderēs gan mācībās, gan vēlāk – darbā.

Pirmā pieredze Saeimā

3.veterinārmedicīnas kursa audzēkne Elīnai Skarbovskai šī ir pirmā pieredze “Jauniešu Saeimā”. Elīnas priekšlikums deklarācijas projektam: atbildīgajām amatpersonām vairāk pārdomāt izglītības saturu, īpašu vērību pievēršot eksaktajiem priekšmetiem, kas nav daudzu skolēnu stiprā puse. “Sāpīgi ik pa laikam lasīt publikācijas par to, ka Eiropā Latvijas izglītību nevērtē augstu. Tāpēc nevar izlikties, ka mums šajā ziņā viss ir kārtībā. Uzskatu – jau pamatskolā daudz nopietnāk jāizvērtē, ko skolēniem patiešām vajag apgūt un kas nav tik būtiski. Lai vairāk laika veltītu tiem mācību priekšmetiem, kam skolēnu nākotnē būs izšķirīga nozīme. Piemēram, matemātikai. Uzskatu, ka šis mācību priekšmets sagādā lielas grūtības ļoti daudziem, tāpēc tam vajadzētu veltīt vairāk mācību stundas. Tāpat domāju – skolēniem, kuru nākotnes profesijā svarīgas matemātikas zināšanas un tiem, kuriem tās nav tik būtiskas, nevajadzētu kārtot vienādas sarežģītības pakāpes VISC eksāmenus. Turklāt profesionālajās izglītības iestādēs vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem atvēlēts daudz mazāk mācību stundu nekā vidusskolēniem, bet eksāmens visiem vienāds…”

Šoreiz Elīna līdz sava viedokļa paušanai Saeimas tribīnē netika, jo viņa darbojās Eiropas lietu komisijā. “Taču piedalīšanās “Jauniešu Saeimā” deva iespēju iepazīt tuvāk Saeimas ikdienu, pārliecināja, ka nopietnu lēmumu pieņemšanai vajadzīgi spēcīgi argumenti un arī tad, ja tādi ir, aizstāvēt savas domas nav nemaz tik vienkārši, jo – cik cilvēku – tik viedokļu. Turklāt – var būt vislabākās ieceres, bet to realizēšanai vajadzīgs reāls segums. Piemēram, nepaaugstinot nodokļus, nav iespējams palielināt algas un ģimenes pabalstus.”

Elīna regulāri skatās TV 3 ziņas un lasa par jaunākajiem sociālekonomiskajiem notikumiem internetā. Saskaņā ar viņas dziļāko pārliecību – to darīt ir ikviena atbildīga valsts pilsoņa pienākums. “Ko mēs varam teikt, kritizēt vai darīt, ja nezinām būtiskāko, kas notiek mūsu pašu Latvijā un arī pasaulē?” Viņas ieceri pretendēt “Jauniešu Saeimā” atbalstīja tuvinieki, draugi, kursabiedri un arī kursa audzinātāja Rudīte Benta.

Ar mīlestību vien par maz…

Jaunietei jau no bērnības ļoti mīļi dzīvnieki. “Maniem vecākiem Kandavas pusē pieder neliela saimniecība ar cūkām, gaļas liellopiem, trušiem, vistām un citiem mājlopiem. "Taču tad, ja tas viss ir ikdiena, saproti arī to, ka ar mīlestību vien ir par maz. Jāzina arī tas, kā dzīvniekiem grūtā brīdī palīdzēt. Tāpēc atnācu uz Smiltenes tehnikumu. Šajos trīs gados esmu patiešām daudz iemācījusies. Protams, tas nenozīmē, ka mūsu saimniecībai vairs nevajag veterinārārstu. Pagaidām jau vēl tikai mācos. Taču – ja kādam dzīvniekam parādās veselības problēmas, zinu, ko darīt, kur vērsties pēc palīdzības. Arī tas ir ļoti daudz.

Smiltenes tehnikumā esmu iedzīvojusies, uz skolu braucu ar prieku un tehnikumu no sirds iesaku arī citiem devīto klašu absolventiem, kurus interesē veterinārmedicīna.”

Elīna pagaidām vēl nav izlēmusi, ko darīs pēc tehnikuma beigšanas. Iesaistoties “Jauniešu Saeimā”, viņā aizvien vairāk nostiprinājusies pārliecība, ka arī būt politikā ir interesanti. “Latvijā ir vēl ļoti daudz nesakārtotu jautājumu. Uzskatu, ka valstī vispirms būtu jāmaina prioritātes, kam tiek atvēlēti lielākie finanšu resursi. Vai mums patiesi vajag tik daudz jaunu sporta haļļu un stadionu, ja tajā pašā laikā ir pilnīgi nesakārtotas veselības un izglītības jomas? Tāpat arī vairākums Latvijas ceļu ir briesmīgi. Jautājumu, kas prasa steidzamu risinājumu, ir daudz. Par tiem domāt - tā ir arī mūsu, jauniešu, atbildība.”