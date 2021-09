Smiltenes tehnikuma audzēkņi mācīsies kā NASA inženieri

Ja viss notiks, kā iecerēts, tad Smiltenes tehnikuma nākamie veterinārārsta asistenti ķirurģijas operāciju etapus varēs apgūt, izmantojot hibrīdmetodi. Projektu vadītāja Madara Ciemiņa un skolotāja Vēsma Rīdere no 20. – 21. septembrim piedalījās starptautiskā projekta ''Development of hybrid training in VET'' (“Erasmus +” KA 226) dalībnieku sanāksmē Lietuvā. Redzot, ar kādu aizrautību jauno metodi izmanto Lietuvas Veselības zinātņu universitātes studenti, abas ir pārliecinātas, ka jaunās vēsmas noteikti rosinās vēl lielāku interesi par savu izvēlēto profesiju arī Smiltenes tehnikuma audzēkņiem.

Madara Ciemiņa un Vēsma Rīdere Lietuvā apguva, kā, izmantojot hibrīdmetodi, mācīt pirmās palīdzības sniegšanu. “Tā ir ļoti progresīva un inovatīva mācību metode,” atzīst Madara Ciemiņa, patiesi pārsteigta par mūsdienu tehnoloģiju daudzveidīgajām iespējām.

“Kopā ar citiem sadarbības partneriem vērojām, kā Lietuvas Veselības zinātņu universitātes audzēkņi izmanto hibrīdmetodes medicīnas studijās. Jaunieši strādāja grupās pa trim. Mācīšanās notiek pa posmiem jeb etapiem ar infografiku un planšetdatoru palīdzību. Viens audzēknis mācās, otrs vēro jeb asistē, trešais vērtē. Grupas biedri mainās lomām, līdz attiecīgo moduli apguvuši visi. Uz nākamo apmācību posmu var pāriet tikai tad, kad pilnībā apgūts pirmais. Jaunieši mācībām vēlamo laiku var izvēlēties paši, vienojoties ar grupas biedriem. Skolotājs apgūto pārbauda, skatoties videoierakstus. Līdz ar to viņam mācīšanās brīdī nav obligāti jābūt klāt.”

Plānots, ka novembrī projektā iesaistītie Smiltenes tehnikuma skolotāji vēlreiz dosies apmācībā uz Lietuvu, kur iegūs sertifikātu, kas pavērs iespēju ieviest hibrīdmetodi arī citu mācību moduļu mācīšanā.

Pirmsākumi - NASA apmācībā

“Hibrīdmetodes pirmsākumi meklējami ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) inženieru apmācībā, kur no visa plašā informācijas klāsta ar infografiku palīdzību tika atlasīta pati būtiskākā informācija par to, kā operatīvi rīkoties krīzes situācijās,” stāsta Madara Ciemiņa. “Reizēm arī mēs tik ļoti iedziļināmies detaļās, ka būtiskākais paliek perifērijā. Mācoties pēc hibrīdmetodes, tā noteikti nebūs.”

“Jaunie manekeni ir tik perfekti aprīkoti, ka jaunieši ar tiem patiešām var teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē bez skolotāja klātbūtnes,” stāsta skolotāja un veterinārārste Vēsma Bindemane. “Tiklīdz kāds kaut ko ne tā izdara, iedegas lampiņa. Par visu ir padomāts, lai izslēgtu iespēju kļūdīties. Turklāt, ņemot vērā to, ka darbu parasti organizē grupās pa trim dalībniekiem, tad katrs no viņiem konkrētās darbības redz vismaz trīs un bieži vien vēl vairāk reižu. Pēc šādas apmācības jaunieši praksē pie dzīvniekiem noteikti jutīsies daudz drošāki, par sevi pārliecinātāki. Vienīgi šie manekeni ir ļoti dārgi…”

Skola domās par to, kā tos pakāpeniski iegādāties.