Smiltenes tehnikuma audzēkņi piedalās jaunā konkursā

Pagājušās nedēļas nogalē Smiltenes tehnikumā noslēdzās biedrības "Siera klubs" rīkotais konkurss „ĒDIENOS – Eiropas Savienības (ES) Aizsargāto produktu reģistros iekļautie Latvijas īpašie produkti”. Smiltenes tehnikumu konkursā pārstāvēja 4.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkne Amanda Priede un skolotāja Vita Audere.

Šāds konkurss Latvijā tiek organizēts pirmoreiz. Konkursā tika aicināti piedalīties viena līdz divas komandas (audzēknis un skolotājs) no visu reģionu profesionāli izglītojošajām skolām. Ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus, tās nevarēja strādāt vienuviet. Žūrija noteiktajā laikā devās uz katru no izglītības iestādēm, kur to gaidīja jaunajai pieredzei atvērti konkursa dalībnieki.

Komandai divu stundu laikā vajadzēja pagatavot uzkodu, pamatēdienu, salātus un desertu, izmantojot kādu no ES Aizsargāto produktu reģistros iekļautajiem Latvijas īpašajiem produktiem. Tie ir: sklandrausis, Jāņu siers, salināta rudzu maize, Latvijas lielie pelēkie zirņi ‘Retrija’, Rucavas baltais sviests un Carnikavas nēģi (no tiem šoreiz nācās atteikties, jo nēģu zveja atļauta tikai no augusta). Viens no galvenajiem nosacījumiem, lai produktu iekļautu minētajā reģistrā – tam konkrētā teritorijā jābūt lietotam vismaz 30 gadus, recepti nodot no vienas paaudzes nākamajai. Varam būt lepni, jo minētie Latvijas produkti ir ar ļoti senām tradīcijām.

Smiltenes tehnikuma komanda konkursā vērtēšanai piedāvāja:

Jāņu siera uzkodu ar marinētiem rabarberiem un salinātu rudzu maizi,

žāvēta girosa – pērļu grūbu salātus ar ceptu Jāņu sieru un creme freiche,

cūkas filejas medaljonu ar pelēko zirņu pudiņu, glazētiem burkāniem un skābeņu mērci,

rabarberu parfē ar brūkleņu mērci un rudzu maizes kraukši.

Amandas Priedes un Vitas Auderes darbu vērtēja biznesa augstskolas "Turība" pasniedzēja Livija Brūvere, A/S "Smiltenes Piens" valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova, SIA "Rankas piens" tehnoloģe un kvalitātes sistēmas vadītāja Dace Biseniece un LPKS “Straupe” ražošanas vadītājs Rolands Jomerts.

Tika vērtēta pagatavoto ēdienu oriģinalitāte, receptūra, noformējums, produktu saderība, receptūra, komandas radošums, sadarbība, prezentācija u.c. faktori.

“Man ļoti patika, kā komanda strādāja un tas, ka konkursa ēdieni tika gatavoti no ES Aizsargāto produktu reģistros iekļautajiem Latvijas īpašajiem produktiem,” atzina Biznesa augstskolas "Turība" pasniedzēja Livija Brūvere. “Varēja vēl mazliet vairāk piedomāt par receptūru, bet tā šī joma ir liels izaicinājums visu profesionāli izglītojošo skolu audzēkņiem un pat augstskolu studentiem.

SIA "Rankas piens" tehnoloģe un kvalitātes sistēmas vadītāja Dace Biseniece atzinīgi novērtēja gan komandas kopdarbu, gan to konkursa ēdienos bija izmantoti sezonālie produkti: salātu lapiņas, piparmētras, nātru “kraukšķīši” u.c.

“Šajā konkursā vislabākais ir tas, ka, gatavojot ēdienus, mūsu nacionālie produkti tika izmantoti kopā ar jaunajiem produktiem, tie viens otru lieliski papildināja, paverot iespēju iepazīt jaunas garšas,” atzina A/S "Smiltenes Piens" valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova.

“Ir labi, ka rīkojam šādus konkursus,“ savu viedokli pauda LPKS “Straupe” ražošanas vadītājs Rolands Jomerts. “Seniem un jauniem produktiem tiek atrasts oriģināls pielietojums. Jaunās receptes, iespējams, kādreiz parādīsies ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu ēdienkartēs. Šie jaunieši ir mūsu nākotne, viņi noteiks mūsu nākotnes garšas…”

“Senās receptes konkursā laikā tika papildinātas un pārvērstas jaunās. Visi pārliecinājāmies, ka Jāņu siers lieliski sader kopā ar salinātu rudzu maizi. Tāpat arī pārējie ES Aizsargāto produktu reģistros iekļautie Latvijas īpašie produkti lieliski sader kopā ar mūsu ražotāju jaunajiem produktiem, īpaši – ar sieriem. Atliek tos baudīt, ar tiem lepoties un par tiem priecāties,” atzina biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.

Konkursa rezultāti būs zināmi vasarā. Taču pati lielākā vērtība ir pieredze, sadarbība un iespēja popularizēt šos, mums visiem tik īpašos produktus, kuriem piešķirts ES Garantētas tradicionālās īpatnības statuss. Konkursa gaitā tapa jaunas, oriģinālas receptes. Ja viss notiks, kā iecerēts, tad, iespējams, tiks izdots recepšu buklets. Uzņēmējiem tā vienlaikus bija arī iespēja iepazīstināt ar saviem produktiem.

STV studijā tapusi filma, kuru Smiltenes un citu profesionāli izglītojošo skolu audzēkņi varēs izmantot mācību darbā.

Konkursa norise pavēra iespējas jaunām vēsmām tehnikuma mācību virtuvē, kur nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti cītīgi gatavojās profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.