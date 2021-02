Smiltenes tehnikumā būs virtuālā Vecāku diena

Epidemioloģiskās situācijas dēļ Smiltenes tehnikumā Vecāku dienu tās ierastajā formātā sarīkot šogad nav iespējams, tā notiks tiešsaistē.

Lai atbalstītu ģimenes un stiprinātu skolas un audzēkņu vecāku sadarbību, profesionālās izglītības kompetences centra “Smiltenes tehnikums” un tā Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņu vecāki 3., 5., 10. un 12. februārī aicināti uz izaugsmes nodarbībām “Microsoft Teams” platformā, informē Smiltenes tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Vahere.

Nodarbības vadīs Sociālās pediatrijas centra SIA “Iespēja izaugsmei” vadītāja, sociālā pediatre un Montesori pedagoģe Irēna Dominiece.

Tiešsaistes nodarbības notiks 3. februārī no pulksten 18 līdz 19, 5. februārī – no pulksten 17.30 līdz 19.30, 10. un 12. februārī – no pulksten 17.30 līdz 19.30.

3. februārī sarīkotās tikšanās temats būs profesionālā izaugsme, psiholoģiskais treniņš kā atbalsts karjeras izvēlē un svarīgu lēmumu pieņemšanā. Tiks runāts arī par problēmu risināšanu, mērķ­tiecīga dzīves ceļa izvēli un mūžizglītību, un par to, vai karjeras izvēlē pastāv pareizi un nepareizi ceļi.

Vecāki pēc nodarbības varēs nosūtīt jautājumus.

Jauniešu profesionālajai izaugsmei, vecāku lomai tajā un psiholoģiskajam treniņam kā atbalstam karjeras izvēlē un svarīgu lēmumu pieņemšanā Irēna Dominiece pievērsīsies arī 5. februārī. Vēl pedagoģe šajā nodarbībā iepazīstinās vecākus ar pusaudžu vecumposma īpatnībām un runās par jauniešu savstarpējām attiecībām, ieteiks, kā uzturēt savstarpējas uzticības pilnas attiecības ar jauniešiem, kā viņus attālināto mācību laikā motivēt mācīties un kā rīkoties, ja bijuši stundu kavējumi un disciplīnas pārkāpumi vai parādījušies kaitīgi ieradumi.

10. februārī ikvienam tiks dota iespēja izanalizēt savu pieredzi. 12. februārī notiks jautājumu analīze un debates, vecāki saņems speciālista ieteikumus, kā minētajās problēmsituācijās rīkoties.