Smiltenes tehnikumā īstenoti vērienīgi infrastruktūras projekti

Smiltenes tehnikums ir atpazīstams profesionālās izglītības kompetences centrs, kas īsteno dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ne tikai reģiona, bet nacionālā un pat starptautiskā mērogā. Nākamajā mācību gadā tehnikuma audzēkņiem būs iespēja izglītoties vēl modernākā vidē, savukārt pirmo kursu audzēkņiem iespēja dzīvot rekonstruētajā dienesta viesnīcā Kalnamuižā. Īstenoti vērienīgi infrastruktūras projekti.

Līdztekus jauno audzēkņu uzņemšanai, pagājušajā piektdienā Smiltenes tehnikumu apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, Smiltenes novada domes vadība, būvuzraugi, projektētāji un uzticamie sadarbības partneri. Viesošanās iemesls bija svinīgo lenšu pārgriešana pie izglītības iestādes rekonstruētās dienesta viesnīcas un manēžas nākamo hidrobūvju būvtehniķu un ceļu būvtehniķu apmācībai.

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis laikrakstam stāsta, ka pēdējo astoņu gadu laikā izglītības iestādē notikušas lielas un vajadzīgas pārmaiņas. “2012. gadā atklājām sporta halli, 2015. gadā, investējot 8,7 miljonus eiro, izremontējām piecas ēkas, tajā skaitā dienesta viesnīcu Dārza ielā, skolas ēku Pils ielā, klīniku un vēl citas. Tagad 2,7 miljoni ieguldīti dienesta viesnīcas modernizēšanā Kalnamuižā, kam aizgāja lielākais finansējums, manēžas būvniecībā, un mūsu struktūrvienībā Alsviķos dienesta viesnīcā uzstādīts diagonālais pacēlājs un pilnībā atjaunots ūdensvads, kanalizācijas sistēma. Griežot svinīgās lentas pie šiem objektiem, jutos laimīgs. Tā arī teicu klātesošajiem – ja gribat redzēt laimīgu cilvēku, paskatieties uz mani!” atklāj A. Miezītis.

Pārbūvētajā dienesta viesnīcā Kalnamuižā ir paredzēta vieta 144 tehnikuma jauniešiem, tajā ir izveidotas mūsdienīgas istabiņas ar priekštelpu un atsevišķām labierīcību un dušas telpām. Katrā ēkas stāvā ir izveidotas divas virtuves, ēdamtelpas un atpūtas telpas. Ēkas pirmajā stāvā atrodas bibliotēka, medpunkts un dežuranta telpa, savukārt pagraba stāvā izvietotas saimniecības un veļas telpas. Pārbūvētā dienesta viesnīca no projekta līdzekļiem tiek aprīkota ar mēbelēm un aprīkojumu, no kura daļa jau ir piegādāta.

Smiltenes tehnikuma direktors stāsta, ka aptuveni 450 audzēkņi mācību gada laikā dzīvo dienesta viesnīcā. Modernizējot ēku Kalnamuižā, visi jaunieši blīvi mitinājās dienesta viesnīcā pilsētas centrā. Plānots, ka rudenī atjaunotajā dienesta viesnīcā dzīvos pirmo kursu audzēkņi. “Šādu lēmumu pieņēmām vairāku apsvērumu dēļ, galvenokārt, lai jaunajiem audzēkņiem Kalnamuižā viss būtu ātri sasniedzams – gan sporta halle, gan ārpusstundu pulciņi. Tā teikt, kompakti,” piebilst direktors.

Šā paša projekta ietvaros Kalnamuižā ir pabeigta manēža nākamo ceļu būvtehniķu un hidrobūvtehniķu apmācībai, kas ir vienīgā šāda mācību būve Vidzemē. Kā stāsta A. Miezītis, jaunajā manēžā jaunieši varēs praktiski darboties visu gadu, neatkarīgi no laikapstākļiem. Manēža veidota tā, lai tajā brīvi var pievest un izvest būvmateriālus. Audzēkņi mācību laikā varēs izbūvēt dažādus elementus un pēc tam tos demontēt. Sākot no grāvjiem, caurtekām, apakšzemes komunikācijām, nelielām drenu sistēmām, to elementu izbūvi un beidzot ar dažādu segumu ieklāšanu. Jaunajā būvē var ērti iebraukt ar tehniku. Ēkā notiks arī atsevišķas praktiskās nodarbības celtniecības un ceļu būves mašīnu tehniķiem.

A. Miezītis atgādina, ka joprojām turpinās jauno audzēkņu uzņemšana Smiltenes tehnikumā. “Apzināmies, ka Latvijā jauniešu paliek aizvien mazāk, tāpēc ļoti daudz strādājam arī pie izglītības iespējām pieaugušajiem jeb mūžizglītības,” stāsta A. Miezītis.