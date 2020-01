Smiltenes tehnikuma skolniece prasmes radīs konkursa "SkillsLatvia" finālā

Viesu uzņemšanas prasmju konkursā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 16. janvārī noskaidroti tie dalībnieki, kuri jau 28. un 29. aprīlī Ķīpsalas izstāžu centrā cīnīsies par godalgām nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2020”.

16. janvārī prasmju konkursā sacentās topošie viesu uzņemšanas speciālisti no 13 profesionālās izglītības iestādēm. Iespēju piedalīties finālā ieguva seši, to vidū Samanta Zolmane no Smiltenes tehnikuma.`

“Konkursanti demonstrēja prasmes, veicot viesu uzņemšanas dienesta speciālista pienākumus imitētā viesnīcas reģistratūrā, pieņemot istabu rezervācijas pa telefonu latviešu un angļu valodā, veicot viesu reģistrāciju, informējot par kultūras pasākumiem pilsētā, risinot dažādas nestandarta situācijas, kā arī noformējot viesa izrakstīšanās dokumentus,” laikrakstu informē Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Alise Bērziņa.

Dalībnieku sniegumu konkursā vērtēja nozares ekspertu komisija, pievēršot uzmanību gan konkursantu komunikācijas prasmēm (sarunas ar klientu klātienē, pa telefonu, kā arī lietišķā sarakste), gan sadarbības prasmēm, kā arī stresa noturību, risinot dažādas realitātei pietuvinātas problēmsituācijas.

Atgādinām, ka konkurss “Skills­Latvia” notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.