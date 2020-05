Smiltenes tehnikuma skolotāja Inese Veidemane: “Viss ģeniālais ir vienkāršs!”

Smiltenes tehnikuma skolotāja Inese Veidemane, gatavojoties Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkiem, rādīs meitām savu tehnikumā darināto tautas tērpu, kopā ar bērniem gatavos pēc senām, no vecmāmiņas mantotām receptēm kārumus un, attālināti uzklausot vecvecāku stāstus par to, kā Latvija pirms trīsdesmit gadiem atguva neatkarību, klusi pateiksies, ka varam dzīvot, mācīties un strādāt paši savā – skaistā un brīvā zemē!

“Mēs vēl tikai mācāmies svinēt 4.maiju. Baltā galdauta svētki – arī tā ir salīdzinoši jauna tradīcija. Bet man ļoti patīk šo svētku ideja – klāt baltus galdus kā simbolu mūsu tautas pašapziņai, lepnumam un ģimeņu vienotībai. Patiesībā jau vienmēr, izkarot pie mājas valsts karogu, ar bērniem pārrunājam, kam par godu ir šī brīvdiena. Stāstu viņiem par mūsu senčiem, kas izcīnīja Latvijas brīvību ar savu neatlaidību, darbu, zināšanām un arī spītību! Mums ir, ar ko lepoties!

Gatavojoties svētkiem, ļaušu radoši izpausties visiem trim bērniem,” stāsta skolotāja. “Vecākajai meitai Annijai ir 16 gadi, dēlam Gustavam ir 8 gadi un jaunākajai meitiņai Amēlijai – 4. Gribu, lai viņi, tāpat kā arī tehnikuma audzēkņi piedzīvo to, ka svētku sajūtu veidojam ar darbu, ko ieguldām, tiem gatavojoties.”

Dosim priekšroku lietām ar stāstu!

“Kopā ar skolotāju Sandu Veismani tehnikuma audzēkņiem šajās dienās uzdevām mājas darbu – izveidot ēdienu un dzērienu kartes Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas banketa galdam, saklāt svētku galdu, darbiņu nofotografēt un pēc svētkiem atsūtīt mums,” stāsta Inese Veidemane. “Īpaši piekodinot, ka šim galda klājumam nav jābūt kā skolas mācību restorānā. Nevajag pārdzīvot, ka mājās nav greznu trauku! Ņemot vērā šā brīža situāciju, neskriesim pēc katra nieka uz veikalu, bet novērtēsim senās un mīļās lietas – katru ar savu īpašo stāstu! Tas nekas, ka nevarat atrast visiem vienādas krūzītes vai arī kādai no tām parādījies kāds robiņš! Toties tā ar jūsu ģimeni bijusi kopā daudzus gadus! Šis ir īstais brīdis, lai godā celtu vecmāmiņu izšūtos galdautus un citus rokdarbus!”

Skolotāja Inese Veidemane kopā ar kolēģi Vitu Auderi drīz tehnikuma nākamajiem pavāriem sāks mācīt mācību priekšmetu - kulinārais mantojums. Smiltenes tehnikums ir Eiropas Kulinārā mantojuma biedrs un Vidzemes kulinārā mantojuma popularizētājs. Tāpēc jauniešiem ļoti būtiskas arī šīs zināšanas. “Taču dzīve mainās un attīstās. Tāpēc tas ir tikai dabiski, ka svētkos blakus kulinārajam mantojumam galdā tie celti mūsdienu ēdieni. Tāpat kā ikdienā nevalkājam tautas tērpus. Taču izjūta, kad no skapja izņemu tautastērpu, kuru pati darināju, mācoties Smiltenes tehnikuma mājturības specialitātē, ir ļoti īpaša!”

Vecmāmiņu receptes, ziedoši ābeļu zari…

“Slodze šobrīd ir patiešām liela un darbi bieži ieilgst līdz vēlai naktij,” atzīst skolotāja Veidemane. “Tāpēc svētku dienās izvēlēsimies viegli pagatavojumus ēdienus. Annijai ļoti patīk kulinārie eksperimenti. Viņa, droši vien, gribēs izmēģināt ko jaunu no naskoties.com. Pati svētku dienās, izmantojot iepriekšējā gadā sasaldētos rabarberus, izcepšu rabarberu kūciņas, kādu pīrāgu no rupja maluma miltiem. Noteikti no tā, ko var atrast dārzā, izvārīsim kādu zaļo zupu. Varbūt pagatavosim rupjmaizes kārtojumu ar pašu vārīto brūkleņu ievārījumu. Tā tapšanā varēs savas rociņas pielikt arī mazākie bērni. Ja paspēšu, svētkos uz galda būs arī mājās cepta rudzu maizīte. Ko vēl var celt galdā 4.maijā? – Patiesībā jau viss ģeniālais ir ļoti vienkāršs! Un tādi ir arī mūsu nacionālie ēdieni. Var cept burkānu raušus, biezpiena plācenīšus, iespēju ir tik daudz! Šis ir īstais laiks, lai pagatavotu kādu ēdienu pēc vecmāmiņu un krustmāmiņu dotajām receptēm. Būsim vērīgi un radoši! Arī galda noformējumam nepieciešamo var atrast dārzā. Ziedoši ābeļu un plūmju zari – kas gan Latvijā, 4. maijā var būt skaistāks par tiem?”