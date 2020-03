Smiltenes tehnikuma skolotāji: “No šīs situācijas iziesim stiprāki, ar jaunu pieredzi!”

Profesionālajām izglītības iestādēm attālinātās mācības ir divkāršs izaicinājums. Populārākās platformas uzdevumi.lv un soma.lv piedāvā daudz iespēju vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, bet profesionālo priekšmetu skolotājiem, kuru vadītās nodarbības līdz šim bija maksimāli pietuvinātas darba videi, visus uzdevumus nākas domāt pašiem. Pedagogi ieguldījuši lielu darbu, lai arī attālinātās mācības būtu saistošas un daudzveidīgas. Audzēkņu atsaucība un pirmie atsūtītie darbi apliecina, ka ārkārtas situācija jauniešos rosinājusi lielāku atbildības sajūtu.

“Sākumā bija mazi sarežģījumi ar datortehniku, bet esam parūpējušies, lai arī tā vairs ne audzēkņiem, ne skolotājiem nebūtu problēma,” atzīst Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Šobrīd viss notiek. Apzināmies, ka šāda mācīšanās nebūs tik kvalitatīva, kādu bijām pieraduši nodrošināt līdz šim. Bet šobrīd galvenais – pārdzīvot krīzes situāciju un izdzīvot. Gan laika gaitā sakārtosies arī viss pārējais.

Administrācijai neliels izaicinājums bija izdomāt, kā nodarbināt tos tehniskos darbiniekus, kuri nevar strādāt attālināti, bet arī šo lietu esam veiksmīgi atrisinājuši. Audzēkņu šobrīd nav, tāpēc izremontēsim un savedīsim kārtībā dažas skolas telpas. Bez darba neviens nav palicis.

Pats galvenais – lai visi ir veseli. Lai gan audzēkņi, gan skolotāji katru dienu izmanto iespēju iziet laukā, nevis tikai sēž pie datoriem. Daudzi jaunieši dzīvo laukos, viņiem it īpaši iesaku izbaudīt spirgto pavasara gaisu, lai, atgriežoties skolā, var mācīties ar divkāršu sparu. Skolotājus aicinu šobrīd nebūt pārāk bargiem, novērtēt jauniešu atsaucību un uz viņu darbiem neskatīties tik stingri kā mācību stundās.”

“Ir labāk, nekā cerējām,”

attālināto mācību procesu vērtē direktora vietniece Rudīte Grabovska. “Sākumā nebiju pārliecināta, ka tīkls izturēs milzīgo slodzi. Bet daudzi skolotāji mācību materiālus audzēkņiem aizsūtīja jau pagājušajā nedēļā. Arī tas atviegloja situāciju. Ir patiess prieks šajā laikā izjust kolēģu lielo atsaucību! Visi sapratuši, ka viens nav cīnītājs, tāpēc ļoti dāsni dalās gan ar jauno pieredzi, gan idejām un mācību materiāliem. Tehniski gandrīz visi jaunieši attālinātajām mācībām bija gatavi. Šodien aizvedu vienam puisim datoru, bet pagājušajā nedēļā vienam jaunietim palīdzējām iegādāties modemu.

Mans vēlējums visiem - arī turpmāk būt tikpat atsaucīgiem, gataviem palīdzēt, ja kādam tas nepieciešams. Pagaidām jau vēl neviens nezinām, cik ilgi tas viss turpināsies.”

Pirmajā nedēļā galvenais – pierast pie jaunās situācijas

“Audzēkņi ir apliecinājuši, ka jaunās tehnoloģijas viņiem problēmas nesagādā. Skolotājiem tā ir iespēja paskatīties uz daudzām lietām citādāk, nekā ierasts līdz šim, izdomāt kādu jaunu risinājumu, lai jauniešiem arī attālināti mācīties būtu interesanti," domā direktora vietniece audzināšanas darbā un vēstures skolotāja Ingrīda Paegle, sakot lielu paldies kursu audzinātājiem, kuri ļoti rūpējas par saviem audzēkņiem.

"Visi varam būt pateicīgi gan par izdevniecības “Zvaigzne ABC” piedāvāto digitālo saturu attālinātajam mācību procesam, gan LTV 7 izglītojošajām filmām un raidījumiem, kā arī daudzveidīgajiem interneta resursiem. Šis laiks labi parādīs, cik mūsu jaunieši ir čakli un disciplinēti. Rezultāti lielā mērā parādīs katra atbildības pakāpi.

Uzskatu, ka audzēkņi attālināti var sagatavoties arī vēstures eksāmenam, ja tas būs nepieciešams. Vispārizglītojošajos mācību priekšmetos ir tik bagāti un daudzveidīgi resursi, ko skolēni var izmantot!

Pirmajā mācību nedēļā galvenais – pierast pie jaunās situācijas, jo visi ko tādu piedzīvojam pirmoreiz mūžā. Audzēkņus aicinu pret mācībām izturēties atbildīgi un piespiest sevi izmācīties arī tad, ja gribas darīt ko pavisam citu. Jo no tā būs atkarīgi viņu mācību rezultāti.

Lai cik paradoksāli tas arī būtu – pasaulē notiekošais sabiedrībā ir atraisījis lielāku cilvēcību, iejūtību vienam pret otru. Šodien pastaigājoties, visu laiku ausīs skanēja Guntara Rača dziesma “Lai nāk smaga diena, mēs dzīvosim to stundu pa stundai…”"

Rezultāti tādi paši kā, mācoties klātienē

“Pēdējās dienās nākamie veterinārārsta asistenti no manis saņēmuši daudz videomateriālu par mājdzīvnieku vakcināciju un čipēšanu. Dalos arī ar dažādām izglītojošām filmām,” stāsta skolas veterināro priekšmetu skolotāja Biruta Birkenšteina. “Līdzšinējie mācību rezultāti patīkami pārsteidza – tie par 50% pārsniedza cerēto! Audzēkņi ir ļoti atsaucīgi un darbīgi. Daudzi izpilda vairāk, nekā prasu. Idejām izmantojot platformu uzdevumi.lv, esmu izveidojusi arī vairākus digitālos mācību materiālus. Un pašai par lielu pārsteigumu jau pēc piecām minūtēm saņēmu pirmo vēstuli: “Izmēģināju! Vai varat man lūdzu atsūtīt vēl vienu uzdevumu, lai tiktu pie labāka novērtējuma?”

Pirmajā dienā, lai nodrošinātu veiksmīgu attālināto mācību procesu, pie datora aizvadīju 16 stundas. Tas rosināja vēlreiz visu rūpīgi pārdomāt un uzstādīt zināmu laika limitu.

Pēc pirmajiem uzdevumiem lūdzu audzēkņus uzrakstīt arī, kā viņi vērtē aizsūtītos mācību materiālus, jo šobrīd zināmā mērā mācāmies mēs visi. Neviens neatbildēja, ka vēlētos kaut ko citādāk. Arī mācību rezultāti ir tādi paši kā, mācoties klātienē. Jaunieši ir zinātkāri, darbus nodod laikus.

Audzēkņiem un arī kolēģiem novēlu izturību un prasmi saplānot darbus tā, lai iznāk laiks arī pastaigām svaigā gaisā!”

Jaunas iespējas un risinājumi sportā

“Man vienmēr paticis mācību procesam pieiet radoši, tāpēc attālinātās mācības uztveru kā jaunu izaicinājumu,” atzīst Smiltenes tehnikuma sporta skolotāja Liene Brūvele. “Šīs nedēļas sākumā audzēkņi saņēma uzdevumu – sagatavot konspektus un videomateriālu par to, kā viņi izpilda sešus vingrinājumus dažādām muskuļu grupām. Jauniešiem būs jādemonstrē, kā viņi sešas reizes ar pāris sekunžu atpūtu pareizi veic katru no izvēlētajiem vingrinājumiem. Bez treniņa to izdarīt nav iespējams. Idejas ieteicu meklēt uzticamos avotos - fizioterapeitu publicētajos videomateriālos.

Jauniešiem tā būs iespēja parādīt spēju strādāt patstāvīgi, atkārtot anatomijas zināšanas, mācīties brīvi justies kameras priekšā un montēt videomateriālus. No pāris audzēkņiem esmu saņēmusi vēstules, kurās viņi vēlas pārliecināties, vai izvēlēti pareizie vingrinājumi.

Pāris jaunieši vēlējās izlabot iepriekšējos mācību rezultātus. Devu viņiem arī šādu iespēju – atsūtot video, kurā redzams, kā viņi pilnveidojuši savas prasmes lekt ar lecamauklu."

Strādā tikai e – vidē

“Kopš mācības notiek attālināti, strādāju tikai e – vidē,” pieredzē dalās skolas vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās apvienības vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja llvija Biržmane.

“Manuprāt, MOODLE (abreviatūra no Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment, angļu val.) ir visērtākā un pārskatāmākā gan audzēkņiem, gan skolotājiem. Sākumā, kamēr jaunieši reģistrējās, bija vairāk jautājumu, bet nu jau visi pamazām sāk pierast. Pirms mācību sākuma sanācām kopā maza grupiņa skolotāju un dalījāmies savstarpējā pieredzē, lai kopīgi atrastu optimālo risinājumu. Jaunieši ir atsaucīgi. Tāpat skolotāji gatavi palīdzēt, ja kādam tas nepieciešams. Domāju, ka kopīgiem spēkiem pārvarēsim šo krīzi un no tās iziesim ar jaunu, vērtīgu pieredzi.”

Sazinās, izmantojot “Money Quiz”

“Praktiskajās mācību stundās jaunieši virtuāli apgūst teoriju,” stāsta Tūrisma nozares mācību programmu nodaļas skolotāja Vineta Roskoša, kura nākamajiem viesnīcu speciālistiem šobrīd māca telpu interjeru, floristiku, viesu apkalpošanu semināros un konferencēs. “Audzēkņiem nākas pakāpties pāris soļus augstāk un iejusties studentu lomā. Aizsūtīju visu vajadzīgo informāciju, viņiem tā jāizpēta, jāiepazīstas ar pamatprincipiem un pēc tam būs tests zināšanu pārbaudei. Lai visiem ērtāk un interesantāk, saziņai izmantojam aplikāciju “Money Quiz”. Audzēkņiem aizsūtu sagatavotus testus, spēles ar kodu. Un ātri vien ir klāt arī pirmie darbi. Modulārā apmācība, uz kādu pamazām pārejam, orientēta uz darbu grupās. Šī ir laba iespēja katram audzēknim parādīt sevi individuāli.

Galvenais – lai visiem laba veselība, ar pārējo tiksim galā. Audzēkņi ir komunikabli un aktīvi. Viss būs labi!”

Pārbaudījums, kuru izturot visi būsim stiprāki!

“Pirmajā nedēļā skolotājiem mazliet vairāk jāpiestrādā, lai visi jaunieši atvērtu skolotāju sūtītās vēstules, izpildītu dotos uzdevumus un saprastu, ka to agri vai vēlu nāksies izdarīt. Ja ne tagad, tad vasarā,” pieredzē dalās Smiltenes tehnikuma Mašīnzinību un būvniecības mācību programmu vadītājs Zigmunds Valters. “Taču daudzi audzēkņi savus darbus jau atsūtījuši krietni pirms noteiktā izpildes termiņa.

Praktiskajās nodarbībās jaunieši šobrīd attālināti apgūst teorētisko daļu. Kad atkal satiksimies, tad darbosimies praktiski.

Visvairāk sirds dreb par ceturto kursu jauniešiem, jo viņiem jau pavisam drīz priekšā eksāmeni. Bet mums kopā šis laiks kaut kā jāpārdzīvo, citam citu jāatbalsta, jārosina būt atbildīgiem. Galvenais, lai visiem audzēkņiem un skolotājiem laba veselība, spēks un izturība!

Pieņemsim šo situāciju kā pārbaudījumu, kuru izturot, visi būsim stiprāki!”

Vislielākais izaicinājums - praktiskā apmācība

“Visiem audzēkņiem ir aizsūtītas darba lapas ar uzdevumiem. Mēs, skolotāji, esam gatavi atbildēt uz jautājumiem un vajadzīgas gadījumā visu izskaidrot. Turpinām mācīties iesākto un ticam, ka laika gaitā viss sakārtosies un būs labi,” ir pārliecināta Tūrisma nozares programmu vadītāja Ira Gaile. “Arī mana audzināmā kursa jaunieši ir saprotoši, cenšas laikā izpildīt visus viņiem dotos uzdevumus. Sākumā bija vairāk jautājumu, bet nu jau visi pie jaunās situācijas daudz maz pieraduši.

Visgrūtāk būs izdomāt, kā audzēkņiem ļoti īsā laikā iemācīt praktiskajās mācību stundās darāmo. Īpaši svarīgi tas ir ceturto kursu jauniešiem – viņiem priekšā profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kurā vērtē ne tikai darba rezultātu (ko audzēknis arī tagad varētu mums atsūtīt bildē), bet arī to, kā nākamais absolvents strādā, kā spēj uzturēt kārtībā darba vidi, vai iekļaujas noteiktajā laikā utt. Šobrīd ar skolotājiem dalāmies savstarpējā pieredzē un visi kopā cenšamies izdarīt maksimālo. Aicinām arī visus jauniešus mājās izmantot skolā dotās receptes un nostiprināt tehnikumā iegūtās zināšanas praktiski, pagatavojot ko skaistu un garšīgu saviem mīļajiem.

Paldies direktora vietniecei Rudītei Grabovskai par atbalstu, iedrošinājumu! Kad vēl tikai domājām, kā nodrošināsim attālināto mācību procesu, katru rītu mums visiem e-klasē jau bija priekšā viņas vēstules, kurās saņēmām atbildes uz daudziem jautājumiem. Šobrīd svarīgākais – saglabāt mieru, optimismu, lai visiem laba veselība! Bet pēc šī visa būsim tikuši pie jaunām mācību metodēm, kuras varēsim ierakstīt mācību programmā.”

Būt svaigā gaisā tikpat svarīgi kā mācīties

“Kopā ar matemātikas uzdevumiem jauniešiem nosūtīju arī īsus ieteikumus, kas jāņem vērā, lai tos atrisinātu. Biju domājusi, ka audzēkņiem būs vairāk jautājumu, bet visi jauno situāciju uztver atbildīgi. Ātri vien saņemu atpakaļ izpildītos darbus,” atzīst Smiltenes tehnikuma matemātikas skolotāja Aija Skrastiņa. “Ja kāds vēlas labot iepriekšējās atzīmes, tad uzdodu viņam izpildīt kādu papildu uzdevumu.

Savam audzināmajam kursam vajadzēja mazliet palīdzēt, lai viņi varētu e –vidē izpildīt fizikas uzdevumus, bet arī ar šo visi veiksmīgi tikām galā.

Sākumā domāju, ka attālinātās mācības paņems tik daudz laika, ka neuzdrīkstējos pat sapņot par to, ka varēšu izrauties kādu mirkli pabūt dabā. Bet nav tik traki! Arī savus audzēkņus skubinu iet regulāri svaigā gaisā. Tas šobrīd ir tikpat svarīgi kā laikā atsūtīt matemātikas uzdevumu.”