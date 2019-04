Smiltenes tehnikuma viesskolēni saņēmuši sertifikātus

Gandarīti par kopīgi paveikto, Smiltenes tehnikuma viesskolēni no Somijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Spānijas saņēmuši sertifikātus par to, ka “Erasmus+“ statēģiskās partnerības projekta “Feeding the World” ietvaros mācību modulis “Sezonālo dārzeņu pagatavošana” apgūts.

Visi jaunieši veiksmīgi nokārtoja pārbaudes darbus, kas, līdzīgi nākamo pavāru profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas ēdienu gatavošanā.

Skolotājas atzina, ka jauniešus var pamatoti uzslavēt par izcilu garšas izjūtu un prasmi strādāt komandā.

Vairāki viesskolēni šo kursu laikā virtuvē nopietni darbojās pirmo reizi, jo viņu nākotnes profesija nav saistīta ar ēdienu gatavošanu.

Projekta pēdējā dienā jaunieši prezentēja savu nākamo ēdināšanas uzņēmumu ēdienkartes, no kurām vairākās bija iekļauti arī latviešu nacionālie ēdieni. Viesskolēni no Spānijas un Somijas atzina, ka viņiem ļoti garšojuši sklandurauši.

Smiltenes tehnikuma Tūrisma nozares programmu skolotājas priecājas, ka projekta “Feeding the World” dalībnieki bijuši īpaši atvērti sadarbībai un jaunām zināšanām.

Mājās aizved daudz skaistu atmiņu…

“Bijām ļoti draudzīga grupa. Ir žēl šķirties, bet mājās aizvedīsim daudz skaistu atmiņu, fotogrāfijas un video,” saka Rosa no Somijas. Tāpat domā arī Helēna un Cheng no Spānijas...

Rosa Somijā mācās par viesmīli. Latvijā viņa bija pirmoreiz. “Skatoties fotogrāfijas internetā, domāju, ka šeit būs kalnaināks. Taču man šeit ļoti patīk. Uzzināju daudz interesanta par latviešu kultūras tradīcijām un virtuvi. Ja būtu iespēja, noteikti iesaistītos arī citos, līdzīgos projektos.”

“Smiltene ir maza, klusa un ļoti skaista pilsētiņa. Ja mana dzimtene būtu Latvija, tad noteikti gribētu dzīvot tādā pilsētā kā Smiltene,” saka nākamā viesmīle Helēna no Spānijas. Jau pavisam drīz viņa dosies profesionālās kvalifikācijas praksē uz pieczvaigžņu viesnīcu Barselonā, kur strādās restorānā.” Helēnai vienmēr atmiņā paliks Latvijas skaistās, mākoņiem bagātās debesis. “Spānijā visu laiku spīd saule, tāpēc mākoņus redzam reti.

Smiltenes tehnikumam ir ļoti labi aprīkotas mācību virtuves. Bija patiess prieks tādās strādāt.”

“Iepazinos ar daudz jaunām receptēm. Pirmoreiz mūžā gatavoju grūbu ēdienus. Mājās aizbraukšu ar vērtīgu pieredzi un daudz jaukām atmiņām,” par Latvijā pavadīto laiku saka Cheng no Spānijas.

Izcila komanda!

“Ir labi padarīta darba sajūta,” atzīst Smiltenes tehnikuma starptautisko projektu vadītāja Inguna Avota. “Prieks, ka jaunieši savstarpēji labi sapratās un izcili prata strādāt komandā. Arī skolotājiem strādāt daudz vieglāk, izjūtot pozitīvu attieksmi. Projekta dalībniekiem savstarpēji satuvināties palīdzēja arī tas, ka visi dzīvoja skolas viesnīcā “Kalna ligzda”, nevis atsevišķi, ģimenēs. Līdz ar to viņi bija kopā arī brīvajā laikā.

Vienīgi, domājot par viesskolēnu apmācību nākotnē, turpmāk, droši vien grupu komplektēšanā ņemsim vērā dalībnieku priekšzināšanas. Nav viegli, ja vienā mācību grupā daži par attiecīgo jomu nezina tikpat kā neko, bet citi jau bijuši profesionālās kvalifikācijas praksē.

Paldies visiem, kuri palīdzēja, lai projekta aktivitātes noritētu raiti un veiksmīgi! Īpaši - Smiltenes tehnikuma pensionētajai skolotājai Ligitai Deksnei par atbalstu dalībnieku savstarpējās saziņā, skolas absolventei Zanei Jugbārdei par mācību līdzekļu tulkošanu, kā arī – 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknēm Elvīrai Volcītei un Samantai Volkovai, kuras palīdzēja, lai viesskolēni Smiltenes tehnikumā justos kā draudzīgā ģimenē.”

“Feeding the World” Spānijā

Elvīrai Volcītei un Samantai Volkovai šīs bija jau otrās apmācības projekta “Feeding the World” ietvaros. Ziemā abas jaunietes apguva tradicionālo ēdienu gatavošanu Spānijā. “Lielākais ieguvums no Valensijā pavadītajām trīs nedēļām bija iepazīšanās ar viesskolēniem no citām valstīm un zināšanas par dažādu jūras velšu pagatavošanu. Daudzas no tām redzējām un nogaršojām pirmoreiz. Tagad zinām, kā gatavo spāņu nacionālo ēdienu paelja.

Brīvajā laikā skolas sadarbības partneri mūs iepazīstināja ar tuvāko apkārtni, spāņu kultūras un sadzīves tradīcijām.

Ļoti interesanti bija arī pabūt viņu lielākajā pārtikas izstādē un pavērot, kā Spānijas ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos rūpējas par to, lai piesaistītu klientus.

Mācības notika Smiltenes tehnikumam līdzīgā profesionālās izglītības iestādē.”