Smiltenes tehnikums iesaistījies starptautiskā projektā

Pēdējā gada notikumi rosinājuši būtiski mainīties mācībām ne vien vispārizglītojošajās, bet arī profesionālajās izglītības iestādēs. Smiltenes tehnikums ir viens no pirmajiem profesionālās izglītības kompetenču centriem (PIKC) Latvijā, kas nesen iesaistījies jaunā projektā - ''Development of hybrid training in VET'' (“Erasmus +” KA 226). Ar tā atbalstu mācību saturu iecerēts pielāgot digitālajai videi, kas īpaši aktuāli attālināto mācību laikā.

Jauno metodi plānots ieviest vienā veterinārmedicīnas un vienā ceļu būves mācību modulī. Eksperimentā tiks iesaistīti 60 audzēkņi.

Līdz jaunā mācību gadam plānota skolotāju apmācība, kas notiks Lietuvā, angļu valodā. Madara Ciemiņa, projekta koordinatore Smiltenes tehnikumā, atzīst, ka iesaistīšanās projektā audzēkņiem pavērs iespēju mācīties mazliet citādāk, nekā ierasts līdz šim, apgūt jaunas prasmes, attīstīs radošumu un prasmi strādāt individuāli, kas ir tik aktuāli šobrīd, kad ne vienmēr mācību procesā blakus var būt skolotājs.

Kristaps Emīls Radziņš no mašīnzinību nodaļas un Līga Mačule no veterinārmedicīnas nodaļas.

Līdz šā mācību gada beigās tiek veikts pētījums par mācību vides uzlabošanu un iespējām to digitalizēt. Ja iecerētās idejas sevi attaisnos, Smiltenes tehnikums būs viens no pirmajiem tehnikumiem Latvijā, kas varēs lepoties ar mācību programmām, kuru veidošanā izmantotas jaunas, oriģinālas, starptautiskā sadarbībā pārbaudītas metodes.

Projektā iesaistījušās skolas arī no Lietuvas, Spānijas, Portugāles un Igaunijas.