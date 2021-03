Smiltenes tehnikums piedāvā bezmaksas tiešsaistes lekcijas

Martā un aprīlī Smiltenes tehnikums piedāvā bezmaksas tiešsaistes lekciju ciklu vecāko klašu skolēniem, vecākiem, pedagogiem un jebkuram interesentam par šobrīd aktuālu tematu.

Ceturtdien, 18. martā, notika pirmā lekcija tiešsaistē, ko vadīja sociālā pediatre un Montesori pedagoģe Irēna Domniece. Arī nākamajās nodarbībās pasniedzēja runās par to, kā emocijas ietekmē cilvēka garastāvokli, uzvedību, fizisko veselību un kā novērst ar to saistītās problēmas. Tāpat dalībnieki gūs priekšstatu, kā cilvēks visbiežāk reaģē uz saspringtām situācijām un kā no tām iziet kā uzvarētājam.

Smiltenes tehnikuma pedagoģe karjeras konsultante Maira Kupriša informē, ka lekcijās tiks runāts arī par to, kā uzturēt savstarpējas uzticības pilnas attiecības ar jauniešiem, kā viņus attālināto mācību laikā motivēt mācīties un kā rīkoties, ja bijuši stundu kavējumi un disciplīnas pārkāpumi vai parādījušies kaitīgi ieradumi.

Ņemot vērā tēmas aktualitāti, tiešsaistes lekciju ciklā Smiltenes tehnikums aicināja iesaistīties ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī citas profesionālās izglītības mācību iestādes Valmierā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī.

“Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka nākamās lekcijas notiks 25. martā un 1. aprīlī no pulksten 18.15 līdz 19.45. Reģistrēties tām var tiešsaistē (saite atrodama Smiltenes tehnikuma mājaslapā – redakcijas piezīme), kur ir iespēja arī uzdot pasniedzējai sev interesējošus jautājums.