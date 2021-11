Smiltenes un Variņu skolēni Meža dienās stādījuši kokus un krūmus

7. un 11. oktobrī Meža dienu ietvaros Variņos sadarbībā ar pamatskolas 7 klasi, direktori un pagasta darbiniekiem tika iestādīti apstādījumi zaļajā zonā netālu no tautas nama, kā arī kopā ar Smiltenes vidusskolas 9a, 9b un 9c klasēm un mājturības skolotāju Līgu Kaupi un darbmācības skolotāju Didzi Gaismiņu pie Smiltenes vidusskolas internāta ēkas Dakteru ielā 27 tika jaunizveidota apstādījumu dobe.

Meža dienu ietvaros pirms darbu uzsākšanas A/S “Latvijas valsts mežu” pārstāvji Arnis Purs un Sandra Ābele skolēniem pastāstīja par mežu apsaimniekošanas pamatprincipiem un to nozīmīgumu novadā un Latvijā. Papildus skolēni tika iepazīstināti ar apstādījumu ierīkošanas pamatprincipiem un to nozīmi. Arī šogad ar Meža attīstības fonda atbalstu saņēmām augus publiskiem apstādījumiem. Kopā ar Variņu pagasta bērniem un darbiniekiem, kā arī ar Smiltenes vidusskolēnu un skolotāju palīdzību tika iestādīti dažādi koki, krūmi un ziemcietes – bērzi, baltegles, Tatārijas kļavas, Serbijas egles, hortenzijas, kaķumētras, molīnijas un kadiķus.

Paldies, Meža attīstības fondam un Pašvaldību savienībai, kas ik gadu dod iespēju Smiltenes novada parkos un skvēros iestādīt kādu skaistu koku, krūmu vai ziemcieti, kas bagātina mūsu ainavu un līdz ar to iepriecina gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus. Paldies, Variņu pamatskolas 7 klasei, pagasta darbiniekiem un Smiltenes vidusskolas 9a, 9b, 9c klasei un darbmācību skolotājiem par padarīto darbu, kas palīdzēja mūsu novadu radīt zaļāku un krāšņāku.