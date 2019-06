Smiltenes vidusskolā 9.klašu izlaidums

15.jūnijā atestātus par vispārējo pamatizglītību un Smiltenes novada domes dāvinātās absolventu nozīmītes saņēma Smiltenes vidusskolas 9.klašu skolēni. Ikviens no viņiem skolas vēsturē paliks ar savu īpašo stāstu. Daudzi no tiem rudenī turpināsies. Smiltenes vidusskolā jau sākusies jauno audzēkņu uzņemšana!

“Jūs izlaidums ir tik brīnišķīgā laikā! Pavisam tuvu pats skaistākais brīdis gadā,” absolventus uzrunāja skolas direktore Ilze Vergina. “Aiz muguras spurainie pusaudža gadi. Jūs jau ar vienu soli jaunībā. Bet vēl priekšā trīs ļoti nopietni gadi. Lai ikvienam no jums tajos izdodas atrast ceļu uz savu laimi! Laimīgs cilvēks ir tas, kuram ir darbs, kas viņam patīk, apkārt - mīļi cilvēki – ģimene, draugi. Un tikpat svarīga ikvienam ir vieta, kurai viņš jūtas piederīgs. Ticu, ka daudziem no jums tāda vienmēr paliks Smiltene. Šodien, pusdienlaikā nākot laukā no skolas, pamanīju sēžam uz soliņa kādu kungu gados. Redzēju, ka tā bija viņa skola, pie kuras viņš bija atnācis... Negāju klāt, jo negribēju viņam šo brīdi iztraucēt. Bet tās atmiņas un laimes formula, kas staroja no viņa, bija nepārprotamas. To novēlu arī jums! Ar daudziem pirmajā septembrī satiksimies jau kā ar vidusskolēniem. Būs arī tādi, kuri atbrauks ciemos. Bet lai Smiltene vienmēr ir jūsu laimes kods! Paldies, mīļie vecāki un skolotāji!”

“Jums viss izdosies!”

“Kad pirms trim gadiem pirmajā septembrī satikāmies, jūs izskatījāties mazi, mīļi, nobijušies, bet tajā pašā laikā arī ļoti ņipri un drosmīgi,” savējiem teica 9.a klases audzinātāja Anda Mežinska. “Rakstot skolas sekmju grāmatā jūsu atzīmes, bija patiess prieks un lepnums par jūsu vērtējumiem! Par to, ka veiksmīgi tikāt pāri visiem “nevaru”, “nesaprotu”, “negribu” un “nepatīk”. Es ar jums ļoti lepojos un zinu, ka jūs palaižu dzīvē zinošus, strādāt un mācīties gribošus. Jums viss izdosies!”

“Nepazaudēt skaisto mirkļu trauslo burvību!”

“Pirms trim gadiem es līdz ar jums ieguvu vienu lielu ģimeni, un esmu par to ļoti laimīga,” savējos uzrunāja 9.b un 9.c klases audzinātāja Ilva Dūmiņa. “Visa pasaule ir viena liela brīnumu virkne. Tikai mēs pie tās esam tik ļoti pieraduši, ka saucam par ikdienu… Šis laiks, ko pavadījām kopā, man bija ļoti, ļoti īpašs! Novēlu jums sapņot un nekad nepazaudēt ikdienas skaisto mirkļu trauslo burvību! Gribu ticēt, ka mūsu stāsts vēl nav galā. Mēs visi esam tikai sava ceļa sākumā. Es jūs visus ļoti, ļoti…”

Biežāk ieskatīties sirds grāmatā!

Paldies skolai un skolotājiem teica arī skolēni un viņu vecāki, kuri kopā ar laba vēlējumiem un pateicību skolai dāvināja Reinholda Nulles Smiltenes vidusskolas fotogrāfiju. Tajā viņus īpaši uzrunājuši virs skolas peldošie mākoņi – gaiši, priecīgi un arī tumšāki – tikpat dažādi kā mūsu dzīve. Taču tā lielā mērā atkarīga arī no ikviena paša. Kā teica jauniešu vecāki: “Vislabākā grāmata ir sirds grāmata. Tās pirmajā lappusē rakstīti vārdi: “Rūpējies par savām domām! Ko tu domāsi, tāds tu būsi!””

Lai vasaras augšanas un ziedēšanas prieks, kas šobrīd izrotā katru Latvijas stūrīti, absolventiem sniedz drosmi, gudrību un spēku viņu turpmākajā ceļā!

“Liels es stāvu, /Taču pavisam mazs ziedošā pļavā, /Stāvu un dziedu, dzīve, / Lielumā tavā.”