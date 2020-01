Smiltenes vidusskolas audzēkņiem 16 462 skolēnu konkurencē – 11. vieta Latvijā un 211.pasaulē!

Smiltenes vidusskolas jaunieši Čehijas organizētajā starptautiskajā tiešsaistes konkursā “The Best in English” angļu valodā nopelnījuši 11.vietu Latvijā un 211 vietu pasaulē. Patiess prieks par skolēnu sasniegumiem! Konkursā piedalījās 16 462 jaunieši no 25 valstu 624 skolām.

“The Best in English” Smiltenes vidusskolu pārstāvēja 23 skolēni. 12.b klases skolnieks Kaspars Pakulis no 856 Latvijas dalībniekiem ieguva 21.vietu, bet viņas klasesbiedrs Arvīds Bāliņš – 22.vietu.

Labākie Smiltenes vidusskolas skolēnu rezultāti - 104,5 un 104 punkti no 117 iespējamiem.

Paldies Smiltenes novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Gundegai Upeniecei un Smiltenes vidusskolas angļu valodas skolotājai Elitai Babrai par skolēnu izaugsmē ieguldīto darbu!