Smiltenes vidusskolas jauniešu ASV gūtā pieredze

Iespēja tikties ar patiesas apbrīnas cienīgajiem Čikāgas latviešiem, kuri vairākus gadu desmitus nosargājuši un joprojām uztur latviskās tradīcijas. Satikšanās ar pozitīvi noskaņotajiem, draudzībai un jauniem iespaidiem atvērtajiem amerikāņiem. Neaizmirstamais skats uz Čikāgas debesskrāpjiem Mičigana ezera krastā, NHL kluba – Čikāgas “Blackhawks” pirmā šīs sezonas spēle, pasaulslavenu muzeju kolekcijas... Tas viss Smiltenes vidusskolas skolēnu Martas Dūles, Amandas Pērkones, Arvīda Bāliņa, Kristapa Kažuro, Ronalda Kalniņa un Kārļa Sīmaņa atmiņā paliks uz mūžu.

“Bija vērts censties,” atgriezušies mājās, atzina Smiltenes novada domes konkursā uzvarējušie jaunieši, neslēpjot, ka, nonākuši debesskrāpju pilsētā, bieži jutušies kā bērni, kuriem viss viņu ceļā ir kā liels brīnums.



“Ģimenes, kurās viesojāmies, atvēra mums ne tikai savas mājas durvis, bet arī sirdi,” stāsta Amanda. “Šie cilvēki mums uzdāvināja pārliecību, ka arī otrā pasaules malā var justies kā mājās,” papildina Marta.

To, ka ciemošanās laikā iegūti draugi visam mūžam un piedzīvota patiesa viesmīlība, atzīst arī Kristaps, Arvīds, Ronalds un Kārlis. “Šis brauciens mums pavēra lielisku iespēju būt vairākās ASV skolās, tikties ar skolēniem un arī mums pašiem iepazīt citam citu tuvāk ,” pārdomās dalās Marta.



Lepni par iespēju pārstāvēt Latviju…

Jaunieši jūtas lepni, ka viņi varēja ASV skolēniem stāstīt par Latviju un Eiropu, piedalīties diskusijās un piedzīvot neviltotu interesi par valsti un pilsētu, no kuras nāk. Kārli ļoti uzrunājušas arī ASV skolēnu rūpīgi sagatavotās prezentācijas par Latviju.



Kristaps augstu novērtē Čikāgas latviešu stāstus par viņu aizbraukšanu un pirmajiem dzīves gadiem ASV. Abi jaunieši labprāt ar šo valsti saistītu arī savu nākotni.



Ko latvieši varētu mācīties no amerikāņiem?

“Latvieši saskarsmes kultūrā varētu daudz mācīties no amerikāņiem, kas ir atvērtāki, draudzīgāki, komunikablāki un jebkurā brīdī var uzsākt sarunu ar svešinieku,” uzskata Kristaps. “Amerikāņi neuztraucas par niekiem un līdz ar to viņu klātbūtnē arī citi jūtas labi un pārstāj nervozēt par sīkumiem.

Tāpat – neaizmirstamas ir sajūtas, kas pārņēma, redzot klātienē Čikāgas debesskrāpjus, braucot pa slaveno tirdzniecības rajonu Mičiganas avēnijā, kas ir Čikāgas sirds.”

“Izmantoju katru iespēju!”

“Brauciena laikā izmantoju katru iespēju redzēt ko jaunu, pabūt vietās, par kurām līdz šim biju tikai lasījis grāmatās un skatījies filmās,” stāsta Arvīds. “Pilsētā, kurā viesojāmies, ir vairāk iedzīvotāju, nekā visā Latvijā kopā! No sirds apbrīnoju Čikāgas latviešu kopienu!



Piedalījāmies Miķeļdienas pasākumā Krišjāņa Barona latviešu skolā, ASV dzirdējām latviešu kora dziesmas un redzējām latviešu tautas dejas.” Jaunietis sajūsmināts arī par Čikāgas Mākslas institūtā, Fīlda dabas vēstures muzejā, kā arī Zinātnes un industrijas muzejā redzēto. Arvīdu interesē viss, kas saistīts ar kosmosu un raķešzinātni. Tāpēc viņam īpaši atmiņā palikusi kosmosa izpētei veltītā telpa, kurā varējis apskatīt NASA izveidoto kapsulu, ar kuru cilvēks pirmoreiz veiksmīgi piezemējies uz Mēness virsmas.



Skolēni ar lielu sajūsmu atceras NHL kluba - Čikāgas “Blackhawks” sezonas atklāšanas spēli “United Center”, uz kuru ieradušies aptuveni 21 000 hokeja fanu. “Tas bija elpu aizraujoši,” atzīst Kristaps. “Novērtēju iespēju redzēt, kā spēlē augstākā līmeņa hokejisti, bet latviešu hokeja fani ir pārāki - aizrautīgāki par amerikāņiem,” smaida Arvīds.

Otrā pasaules malā – kā mājās…

Jaunieši novērtē iespēju izbaudīt meksikāņu, amerikāņu, korejiešu un japāņu ēdienus, taču viņi vienmēr ar īpašu mīļumu atcerēsies kopīgās vakariņas pie kādreizējās Smiltenes vidusskolas audzēknes Evitas Rudzītes, kur visi mielojušies ar kartupeļiem un cūkas karbonādi un jutušies kā mājās…

Skolēni pateicas Smiltenes novada domei par viņiem dāvāto iespēju paplašināt redzesloku, kā arī skolas direktorei Ilzei Verginai un Smiltenes Tūrisma informācijas centra vadītājam Modrim Apsītim par atbalstu un sirsnīgo kopā būšanu brauciena laikā. Ja varētu, viņi visi brauktu atkal! Kā teica Amanda: “Šajās divās nedēļās gūts milzīgs pozitīvās enerģijas lādiņš!”

“Bijām laba komanda!”

“Divas nedēļas, atrodoties tālu no mājām, būt kopā ikdienā un plānot dažādus pasākumus – jauniešiem tas bija labs pārbaudījums,” atzīst skolas direktore Ilze Vergina un priecājas, ka viņai bijusi ļoti laba komanda – atsaucīga, pieklājīga, laipna un gatava par visu vienoties. “Tāpat liels paldies visām latviešu ģimenēm, kuras mūs uzņēma savās mājās! Īpaši – Lindai Buholtei un Kasparam Slišānam, kuri rūpējās, par to, lai skolēni ASV pavadītajā laikā patiesi paplašinātu redzesloku, redzētu, redzētu, dzirdētu un piedzīvotu to, ko viņi ar savu godprātīgo attieksmi pret mācībām, dalību sabiedriskajā darbā, sporta un pašdarbības pasākumu organizēšanā bija godam nopelnījuši.”

Aicina novērtēt Latvijas iespējas

“Taču, viesojoties Čikāgā, man bija jādomā arī par to šīs pilsētas daļu - imigrantu rajoniem, kuros tūristus drošības apsvērumu dēļ neielaiž… Un tāpat ir vietas, kurās plānots iedzīvotājiem uzlikt augstu nekustamā īpašuma nodokli, lai tās pakāpeniski pārvērstu pārvērst par turīgu cilvēku rajoniem. Ar skolām, kas paredzētas viņu bērniem utt.,” stāsta Ilze Vergina. “ASV iedzīvotāji nesaņem tik lielu sociālo atbalstu kā Latvijā. Tur jaunajām māmiņām dekrēta atvaļinājums pēc dzemdībām ir tikai divi mēneši. Bērniem un skolēniem visi pulciņi, fakultatīvās nodarbības ir par lielu samaksu…. Izglītība šajā valstī maksā dārgi un tāpēc daudzi ASV jaunieši nekad nemācīsies augstskolā…

Tāpēc ļoti gribētu aicināt Latvijas jauniešus novērtēt visas viņiem dotās iespējas!



Vērtīgi bija ASV latviešu stāsti par to, kā viņi ieradušies šajā valstī, sasnieguši noteiktus mērķus un piepildījuši savus sapņus.”

Sadarbība turpināsies!

Skolas direktore, redzot, ko tas prasa jaunajiem vecākiem, augstu novērtē latviešu ģimenes, kuras gatavas ziedot savu brīvo laiku, spēku un enerģiju, lai bērniem mācītu latviskās tradīcijas un latviešu valodu. “Tas nav viegli, bet viņi to dara!



Smiltenes vidusskolas jaunieši bija arī Konkordijas universitātē, kur apmeklēja profesores Astrīdas Cīrulis lekciju matemātikā. No sirds priecājos par profesores izrādīto interesi sadarboties ar Smiltenes vidusskolu arī turpmāk. Ja viss izdosies, kā iecerēts, viņa pavasarī ar savām lekcijām viesosies Smiltenes vidusskolā. Tāpat būtu jauki, ja ASV latviešu ģimenes nākamvasar atbrauktu uz Smiltenes pilsētas 100. dzimšanas dienu. Esam viens no latviskākajiem novadiem. Ārzemju latviešu bērni varētu braukt uz šejieni, lai piedalītos dažādās vasaras nometnēs un mācītos latviešu valodu.”

Redzot, cik ļoti amerikāņi lepojas ar cilvēkiem, kas ir guvuši panākumus un savā profesionālajā dzīvē kaut ko sasnieguši, gribētos kaut nedaudz no šīs pašpārliecinātības iedot arī latviešiem.

Latviešu centra “Garezers” devīze ir: “Dievam un Latvijai”. Lūgšana joprojām ir neatņemama daudzu ASV iedzīvotāju, t.sk., tur mītošo latviešu”, dzīves daļa. Konkordijas universitātes studentiem katru dienu ir svētbrīdis augstskolas lūgšanu zālē. Visos ASV latviešu centros regulāri notiek dievkalpojumi.”

Skolas direktore kā ļoti emocionālu un skaistu atceras tikšanos ar “Čikāgas piecīti” Armandu Birkenu. “Pirms tam vairāki jaunieši teica: “Jā, mammas un vecmāmiņas mums par viņiem ir stāstījušas!” Taču šī satikšanās zināmā mērā bija arī iepazīšanās ar nozīmīgu posmu mūsu valsts dzīvē ceļā uz tās neatkarību. Visi jutāmies lepni par savu Kārli, kurš zināja daudzas “Čikāgas piecīšu dziesmas” un varēja dziedāt kopā ar Armandu Birkenu.

Kopīgās sarunas jauniešiem lika aizdomāties par to, cik neatkarību svarīgi nepazaudēt arī šodien. Un to, ka tas var notikt bez kara, ar dažādām ideoloģijām mazinot iedzīvotājos pārliecību par Latvijas stiprumu un nozīmīgumu. Mūsu jauniešiem ir jābūt modriem! Prieks, ka viņi tādi arī ir!”