Smiltenes vidusskolas skolēni saņēmuši Māras Dāmes stipendiju

“Tas ir ļoti labs atbalsts, lai piepildītu kādu sen lolotu sapni un noliktu mazliet naudiņas arī studijām,” par nesen saņemto skolas absolventes Māras Dāmes stipendiju saka 12.klašu skolēni Santa Vintere, Ance Pakalne un Kārlis Sīmanis.

Jaunieši stipendiju saņēma par augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu sabiedrisko un brīvprātīgo darbu. Kārlim Sīmanim un Santai Vinterei šī ir pirmā Māras Dāmes stipendija, bet Ance Pakalne to saņem jau otro reizi.

Māra Dāme dzīvo un strādā Beļģijā, kur ir Eiropas Aviācijas drošības aģentūras vecākā eksperte. Iepriekšējā mācību gadā viņas stipendiju saņēma divas Smiltenes vidusskolas skolnieces: Kristiāna Kļaviņa un Ance Pakalne. “Esmu laimīga, ka varu palīdzēt kādam savas dzimtās puses jaunietim piepildīt viņa sapņus,” saka mecenāte. “Labi apzinos, ka par šo naudu nevar izdarīt ļoti daudz, bet zinu, cik jaunietim nozīmīgi, ka viņa darbu novērtē un pamana. Tā ir arī vēlāk – ja esi gatavs dalīties, ieguldīt savu talantu un resursus sabiedrības attīstībā, labais agri vai vēlu pie tevis atgriežas. Vidusskolas gadi ir izaugsmes un iespēju laiks. No sirds novēlu, lai jaunieši izmanto visas viņiem dotās iespējas!”

Motivē labi padarīta darba sajūta

“-Kas mani motivē labi mācīties? - Laikam jau vēlme piedzīvot labi paveikta darba sajūtu,” saka Māras Dāmes stipendiāts, Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvaldes prezidents Kārlis Sīmanis. “Ja ko daru, tad gribas, lai par to būtu gandarījums. Šogad pieteicos arī latviešu valodas un angļu valodas olimpiādēm.

Mācīties attālināti ir vieglāk, var izmantot dažādus resursus. Vienīgi mazliet uztrauc tas, ka ir, taču, izlaiduma gads. Priekšā eksāmeni…Tas arī neļauj slinkot, rosina mācīties un kaut ko neiekavēt.

Kad piekūstu, mazliet atpūšos, paspēlēju ar draugiem basketbolu vai kādu datorspēli. Muzicēju.” Kārlim ir daudz hobiju, tāpēc par garlaicību viņš nesūdzas. Šoruden viņš bija viens no skolas literārās kafejnīcas vadītājiem. “Nesen ieguvu autovadītāja apliecību. Kamēr nebija spēkā stingrie noteikumi, muzicēju skolas vokāli instrumentālajā ansamblī “Forward”, dejoju “Bukos” un trenējos Smiltenes sporta halles trenažieru zālē.” Šis rudens Kārlim īpašs arī ar piedalīšanos TV muzikālajā šovā “X faktors”.

“Par stipendijā saņemto naudu vēlos nopirkt kādu jaunu mūzikas instrumentu. Vēl neesmu izlēmis, vai tā būs ukulele vai elektriskās klavieres. Jau šobrīd sāku domāt par studijām, jo arī tad nauda būs ļoti vajadzīga.”

Studēs kognitīvās zinātnes

“Skolas dzīvē šis rudens īpašs ar ieiešanu jaunajās telpās,” atzīst Santa Vintere, kura ar izciliem panākumiem pārstāvējusi Smiltenes vidusskolu daudzās olimpiādēs. Šogad viņa plāno piedalīties angļu valodas olimpiādē un tad, ja varēs – arī bioloģijas olimpiādē. Konkursos un olimpiādēs viņa visvairāk novērtē iespēju uzzināt daudz jauna. “Attālinātās mācības mani nebaida. Patīk, ka no rītiem nav steigā jāpošas uz skolu un varu brīvāk plānot laiku. Mācīties mani neviens nekad nav spiedis. Laikam jau savā dziļākajā būtībā esmu perfekcioniste,” par sevi saka Santa. “Nejustos laimīga, ja par savu darbu saņemtu sliktas atzīmes.”

Brīvajā laikā viņai patīk zīmēt, spēlēt datorspēles, programmēt un muzicēt. “Pēc vidusskolas domāju doties uz Dāniju studēt kognitīvās zinātnes. Tad arī ļoti noderēs saņemtā stipendija.”

Santu interesē viss, kas saistīts ar uztveres, izziņas un apziņas procesu. “Kognitīvās zinātnes – tas nozīmē starpdisciplināru izpēti. Strādājot šajā jomā, nekad nebūs garlaicīgi. Vienu brīvi apsvēru domu studēt programmēšanu, bet negribu visu laiku pavadīt tikai pie datora. Programmēšanas prasmes varēšu izmantot arī kognitīvajās zinātnēs, apkopojot savākto informāciju. Pēc augstskolas noteikti atgriezīšos strādāt Latvijā.”

Pēdējā laikā sabiedrībā bieži izskan jautājums: “Kas notiek ar cilvēku uztveri, domāšanu? Kāpēc šobrīd tik izplatīta dezinformācija? – “Domāju, ka arī tad, ja cilvēki saprot, ka kļūdījušies, viņiem publiski to ir grūti atzīt. Savukārt gados veci cilvēki bieži kā vienīgo patiesību pieņem to, ko viņiem pastāsta tuvākās kontaktpersonas,” spriež Santa.

Šis laiks ir uzdāvināts izaugsmei!

“Rudens pirmie mēneši paskrējuši ļoti ātri,” atzīst arī Māras Dāmes stipendiāte Ance Pakalne. “Centos izbaudīt visas ārpusskolas pulciņu iespējas. Īpašs prieks par orķestra mēģinājumiem.

Tik jauki, ka skolā varējām sākt mācīties jaunajās, skaistajās telpās!”

Šobrīd Ance atpūšas, izbauda laiku kopā ar mīļajiem, skatās filmas, virtuāli sazinās ar draugiem un arī gatavojas studijām augstskolā, E – vidē apmeklējot Rīgas Stradiņa universitātes sagatavošanās kursus, kur padziļināti apgūst ķīmiju un bioloģiju. “Vēl neesmu izšķīrusies, vai studēšu medicīnu vai nākotni saistīšu ar mūziku. Ja tomēr izvēlēšos medicīnu, sagatavošanās kursos iegūtās zināšanas ļoti noderēs.”

Ance ir pateicīga mecenātei Mārai Dāmei par piešķirto stipendiju, kas vienlaikus ir labs atbalsts un iedrošinājums – ja strādā no sirds, to pamana un novērtē arī citi. Mācīties viņu motivē izvirzītie mērķi. “Labi apzinos, ka šis laiks dots izaugsmei, lai ņemtu pretī visu, ko vien skola var piedāvāt. Kaut ko nepadarīt, noslinkot – tas nozīmē - apstāties. To nu patiesi ļoti nevēlos. Šoruden pieteicos uz latviešu valodas olimpiādi. Ja varēs, piedalīšos arī vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs. Tā ir laba iespēja paplašināt redzesloku.”

Par pirmo stipendiju Ance iegādājusies ukuleli. Tagad jau to iemācījusies arī spēlēt. “Par nesen saņemto stipendiju, iespējams, nopirkšu tenora ukuleli un vērtīgas grāmatas. Naudiņa noderēs arī augstskolas sagatavošanās kursiem.”