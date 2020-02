Smiltenes vidusskolas skolēnu “Ēnu dienā” gūtā pieredze

Smiltenes vidusskolas skolēni arī šogad izmantoja visas "Ēnu dienas" iespējas un darba vidē iepazinās tuvāk ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem.

“Ēnu dienas aktivitātēs šogad iesaistījās 64 Smiltenes vidusskolas 5. līdz 12.klašu skolēni,” informē skolotāja, karjeras konsultante Rita Rozīte. “Jaunāko klašu bērni lielākoties ēnoja vecākus. Pārējie – ļoti dažādu jomu speciālistus. Līdz ar to nevaram teikt, ka kāda profesija skolēnu vidū būtu populārāka par citām. Arī ēnošanas vietas bija dažādas – ēnotāji devās uz dažādiem uzņēmumiem tepat, Smiltenē, brauca uz Alūksni, Gulbeni, Rīgu u.c.

Šogad ēnotāju bija mazāk nekā pērn, bet priecē, ka tie skolēni, kuri izmantoja Ēnu dienas piedāvātās iespējas, to darīja ļoti mērķtiecīgi. No sirds priecājos arī par tiem bērniem un jauniešiem, kuri izvēlējās ēnot profesijas, par kurām līdz šim nezināja tikpat kā neko. Kādu redzētais ieinteresēja. Taču tikpat svarīgi saprast arī to, ar ko savā ikdienā noteikti nevēlies nodarboties.

Piedalīšanās Ēnu dienā ikvienam no viņiem palīdzēja kļūt atvērtākiem pasaulei, visam jaunajam un citādajam. Skolēni ēnošanas vietās satika jauniešus ar līdzīgām interesēm no citām skolām – arī tas ir vērtīgi. Viņi varēja viens otru pavērot un vispirms jau paši sev atbildēt, cik esmu atvērts, komunikabls, drošs un gatavs iesaistīties tajā, ko man piedāvā?”

Ziedu salonā “Laura”

Paula Mince no 7.c klases ēnoja savu mammu Evu Minci ziedu veikalā “Laura”. “Kopā ar skolasbiedreni Loretu Džuibi uzzinājām daudz jauna par ziediem un ziedu kompozīciju veidošanu. Katra izveidojām savu ziedu kompozīciju, izmantojot oāzi. Uzzinājām, kā ziedus var izmantot dažādos aksesuāros. Izgreznojām ar mākslīgajiem ziediem matu stīpiņas. Izmantojot dažādus izejmateriālus, skaisti noformējām apsveikumu aploksnes.”

Paula pagaidām vēl nezina, ko darīs pēc pamatskolas. Varbūt izmācīsies par floristi. Varbūt būs skolotāja vai cirka māksliniece. Ēnu dienu viņa uzskata par labu iespēju iepazīties ar dažādu profesiju ikdienu. “Uzskatu, ka katrai meitenei tas ir tikai ieguvums, ja viņai guvusi ieskatu ziedu kārtošanas mākslā.”

Iepazīstas ar nākamo augstskolu

11.a klases Kristīne Vorohta ēnoja Latvijas Universitātes (LU) Moderno valodu fakultātes angļu filoloģijas lektori Tatjanu Bicjutko. “Redzēju, kā notiek studijas lietišķajā valodniecībā. Vispirms lektore ēnotājus iepazīstināja ar fakultāti, tās piedāvātajām studiju programmām. Piedalījāmies lekcijās un diskusijās. Redzējām, kā universitātē notiek grupu darbs. Iepazināmies arī ar Latvijas Universitātes studentu pašpārvaldi. Gan pasniedzēji, gan studenti bija pret mums ļoti atsaucīgi un laipni. Ēnu dienā guvu apstiprinājumu, ka šī būs mana augstskola. Pagaidām vēl neesmu pārliecināta, vai kādreiz gribēšu strādāt par pasniedzēju vai skolotāju, bet mūsdienās labas angļu valodas zināšanas svarīgas daudzās profesijās.”

Gūst ieskatu ķirurga darba ikdienā

11.b klases skolniece Marta Dūle Ēnu dienā devās uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu “Gaiļezers”, kur iepazinās tuvāk ar ķirurga darba ikdienu. “Ēnoju ķirurgu Mihailu Pavloviču,” stāsta Marta. “Redzēju, kā notiek pacientu pārsiešana pēc operācijām un kā ķirurgs izņem šuves. Bijām klāt nelielā operācijā. Iepazināmies ar slimnīcas vēsturi. Iespējams, mana nākotnes profesija būs saistīta ar medicīnu. Ļoti patika, ka mums atļāva būt kopā ar dakteri visos darbos, redzēt viņa darba ikdienu. Ķirurga profesija mani aizrauj ar to, ka tajā nav divu vienādu darba dienu.”

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē

“Ēnoju LU Juridiskās fakultātes dekāni Anitu Rodiņu,” stāsta 11.a klases skolniece Sabīne Zubova. “Sākumā dekāne izstāstīja, kādi ir viņas galvenie ikdienas pienākumi, izrādīja juridisko fakultāti un pastāstīja, kas jāapgūst jauniešiem, kuri mācās šajā fakultātē. Piedalījāmies lekcijā “Erasmus+” projekta studentiem. Lekcija notika angļu valodā. Bijām kopā ar dekāni arī, kad pie viņas nāca studenti uz konsultācijām. Viss redzētais bija ļoti vērtīga pieredze, taču sapratu, ka juridiskās studijas nav man. Nākamgad noteikti atkal piedalīšos Ēnu dienā - tas ir labs veids, kā saprast, vai esi izvēlējies savām spējām un interesēm atbilstošu nākotnes profesiju.”

Pie bērnu kardiologa, zobu higiēnista un zobārsta

Kaiva Sileniece no 11. a klases ēnoju bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kardioloģi Ingu Lāci. “Sākumā mūs, visus ēnotājus, iepazīstināja ar slimnīcu. Pēc tam katrs gāja ēnot savu izvēlēto ārstu. “Daktere mums pastāstīja, kā darbojas sirds un asinsrite. Kopā devāmies arī uz kardioloģijas nodaļu, kur ārste tikās ar pacientiem un viņus izmeklēja. Viss redzētais ļoti patika. Domāju, ka savu nākotni saistīšu ar medicīnu. Vienīgi pagaidām vēl neesmu pārliecināta, vai vēlos būt bērnu ārste. Tas ir grūtāk, nekā strādāt ar pieaugušajiem.”

Kaivas klasesbiedrene Eva Elīza Leikarte Valmieras zobārstniecības praksē “Dentalfix” ēnoja zobu higiēnisti Baibu Šulci un zobārstu/ ķirurgu Danielu Veremeju. “Zobu higiēniste mums atļāva mazliet pastrādāt arī pašām. Redzējām arī zoba ekstrakciju un to, kā zobārsts tīra zoba kanālu. Pēc Ēnu dienas sapratu, ka savu nākotni vēlos saistīt ar zobārstniecību. Pašlaik vairāk domāju, ka izvēlēšos higiēnista profesiju. Bet var jau būt, ka laika gaitā pie visa pierastu un spētu darīt arī to, kas jādara zobārstam.”

LMT mārketinga nodaļā, SIA “Zemgus” un RTU

“Sākumā gribēju ēnot LMT reklāmas struktūrvienības vadītāju, bet beigās iznāca ēnot visu mārketinga nodaļu,” par saviem Ēnu dienas piedzīvojumiem stāsta 10.b klases skolnieks Kārlis Sīmanis. “Bija interesanti. Redzēju, kā katrs darbinieks strādā individuāli, un arī to, kā viņi visi savstarpēji sadarbojas. Vēl interesanti bija redzēt, kā LMT Straumē augšupielādē saturu, kā tiek nodrošināts, lai to kāds nenozagtu.”

“Ēnoju poligrāfijas uzņēmuma SIA “Zemgus” LB valdes priekšsēdētāju Ervīnu Lasmani. Viņš izstāstīja un izrādīja, ko un kā strādā uzņēmuma darbinieki, iepazīstināja ar sava darba lielākajiem izaicinājumiem. Redzējām uzņēmuma jaunākās tehnoloģijas,” stāsta 11. b klases skolnieks Ričards Jānis Brencis, kuru interesē uzņēmējdarbība. “Iespējams, kādreiz būšu uzņēmējs, tikai mana joma diez vai būs poligrāfija.” Nākamgad Ričards Jānis dosies ēnot kādas citas jomas uzņēmēju.

Spraigi un interesanti darba diena pagāja arī 12.a klases skolniecei Elīzai Krievānei, kura ēnoja Rīgas Tehniskās universitātes direktoru Ivaru Svilānu.

Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā

12.b klases skolniece Elīza Āboltiņa Ēnu dienā devās uz RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centru, kur ēnoja ķīmiķi – materiālzinātnieci. “Sākumā mums izrādīja visas laboratorijas, pastāstīja, ar ko šajā centrā nodarbojas. Redzēju, kā notiek mākslīgo kaulu izveide. Varēju šajā procesā piedalīties arī pati. Ja līdz šim svārstījos – studēt bioloģiju, ķīmiju vai medicīnu, tad Ēnu dienas laikā sapratu, ka vispirms studēšu ķīmiju, bet pēc tam bioķīmiju, kurā ietverts arī viss pārējais, kas mani interesē.”

Bērnudārzā un skolā

“Ēnu dienā ciemojos Alūksnes bērnudārza “Pienenīte” piecgadnieku un sešgadnieku grupiņā,” stāsta 10.a klases skolniece Vita Vanaga. “Vadīju viņiem rotaļnodarbību. Bijām kopā pastaigāties. Laukā mazos pieskatīju un visi spēlējām dažādas spēles.

Pagājušajā gadā biju citā Alūksnes bērnudārzā, kur ēnoju audzinātāju, kas strādā ar mazākiem bērniem. Atziņa – ar vecākiem bērniem strādāt grūtāk. Bet man patīk darbs ar bērniem, domāt, kā ar viņiem labāk komunicēt un panākt uzticēšanos un līdzdarbošanos. Katrs ir ar savu raksturu un audzinātājai jāprot tikt galā ar visiem.”

Tīna Hiholovska no 10.a klases ēnoja savu tanti – Jura Neikena Dikļu pamatskolas latviešu valodas skolotāju Initu Hiholovsku. “Guvu ļoti pozitīvu pieredzi. Ja pirms šīs Ēnu dienas domāju, ka nemūžam nebūšu skolotāja, tad tagad vairs par to tik droša neesmu… Iepatikās. Tikos ar dažādu klašu skolēniem un varēju salīdzināt, kādas ir viņu zināšanas piektajā un devītajā klasē, redzēt izaugsmi. Galvenā atziņa - visa pamatā ir laba saskarsme. To gribētu arī mācīt bērniem pati.”

Pie Zitas Erss

“Ēnu dienā mums ar klasesbiedreni Anniju Veidemani bija īpaša iespēja redzēt, kā strādā izcilā baletdejotāja un horeogrāfe Zita Erss,” stāsta Ance Nata Pilsnibure no 10.b klases. “Mana māsīca, kura izmācījās par horeogrāfi, strādā Zitas Erss Baleta studijā. Kopā ar citiem ēnotājiem piedalījāmies baleta nodarbībā. Meitenes mums parādīja priekšnesumu, ko viņas Ziemassvētkos rādīja vecākiem.

Pati galvenā atziņa, ko ieguvām – tev var būt liels talants, bet ja nebūs stingras motivācijas, gribas un rakstura, tu neko nesasniegsi. Zita Erss stāstīja, kā uz viņas studiju nākušas ļoti talantīgas meitenes, bet – ja tā ir tikai vecāku griba, tad nekas tur nesanāk. Un ir meitenes, kurām sākumā viss nepadodas tik labi, viņas nav tik lokanas, bet viņas ir centīgas un ar savu darbu tiek daudz tālāk, nekā talantīgās. Arī Zita Erss par savu panākumu galveno atslēgu uzskata centību, mērķtiecību un stingro raksturu.”

Paldies ikvienam valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekam, kā arī uzņēmējiem par skolēnu viesmīlīgo uzņemšanu, vērtīgajiem padomiem un iedrošinājumu karjeras ceļa izvēlē!

Autobuss uz Rīgu tika nodrošināts par ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.