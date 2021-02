Smiltenes vidusskolas skolēnu virtuālā sniega brīnumu izstāde

Tiklīdz klāt ziema, tā pie Smiltenes vidusskolas ēkām vienmēr parādījušies arī sniegavīri. Kā apliecinājums tam, ka šeit mācās dzīvespriecīgi skolēni. Šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, sniega brīnumi tapa katra skolēna mājas pagalmā un satikās virtuālā izstādē!

Jau pavisam drīz klāt Meteņi, kad, saskaņā ar senajām tradīcijām, sākam atvadīties no ziemas. Tā šogad tik skaista un balta – kā pašas dabas dota balva par mūsu pacietību, izturību un spēju saglabāt dzīvesprieku pat vissarežģītākajās situācijās!

Reizēm, kad daudz darbu, ir tik grūti piespiest sevi iziet laukā un izkustēties svaigā gaisā! Tāpēc Smiltenes vidusskolas vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Ilma Sīmane, motivējot savus 5., 6. un 9.klašu skolēnus, uzaicināja viņus piedalīties sniega brīnumu izstādē. Un piedzīvoja sirdi sildošu atsaucību!

Arī skolotājas Ilmas Sīmanes mājas pagalmā, kad vien laikapstākļi to ļauj, vienmēr ir kāds sniega brīnums. Uz tiem paskatoties, viņa atceras kopā ar ģimeni jautri pavadītos brīžus. Darbošanās ar sniegu palīdz atbrīvoties no noguruma, spriedzes un ļauj izbaudīt esības prieku. Jo pats lielākais brīnums ir būt šajā pasaulē un no sirds priecāties par katru mums dāvāto dienu un iespēju!