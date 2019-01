Smiltenes vidusskolas skolniece ar labiem panākumiem startējusi "Best in English 2018"

Smiltenes vidusskolas 9.a klases skolniece Santa Vintere Starptautiskajā tiešsaistes olimpiādē "Best in English 2018" vairāk nekā 21 000 skolēnu konkurencē, sacenšoties ar zinošākajiem angļu valodas pratējiem no visas Eiropas, ieguvusi 62.vietu.

Apsveicam Santu ar panākumiem un novēlam tikpat mērķtiecīgu un skaistu izaugsmi arī turpmāk! Paldies jaunietes angļu valodas skolotājai Elitai Babrai par ieguldījumu jauno talantu audzināšanā!

“Santa tiešsaistes olimpiādē no 120 iespējamiem punktiem ieguva 114,” informē Smiltenes novada angļu valodas skolotāju apvienības vadītāja Gundega Upeniece. “Tas patiešām ir ļoti labs rezultāts. Pirmās vietas ieguvējai bija 18,5 punkti.

Tāpat liels prieks un gandarījums par ikvienu skolēnu, kurš piedalījās šajās starptautiskajās sacensībās! Katrs konkurss tā dalībniekiem ir labs ieguldījums savā izaugsmē.”