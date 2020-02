Tehnikuma jaunais skolotājs Dāvis Auziņš: “Ne mirkli nenožēloju, ka pārcēlos no Rīgas uz Smilteni!”

Smiltenes tehnikuma nākamie hidrobūvju būvtehniķi un ceļu būvtehniķi tikuši pie jaunas mācību manēžas! Šobrīd notiek mēbeļu un mācību līdzekļu iegāde. Skolotāji uzskata, ka manēža ir liels ieguvums jauno lietaskoku audzināšanā. Jaunieši tagad varēs praktiski darboties visu gadu, neatkarīgi no laikapstākļiem. Atbildīgais par mācību norisi jaunajā manēžā ir skolas jaunais skolotājs, tehnikuma absolvents Dāvis Auziņš, kurš no rīdzinieka kļuvis par smiltenieti un to ne mirkli nenožēlo.

“Manēža ir veidota tā, lai tajā brīvi var pievest un izvest būvmateriālus. Varēsim izbūvēt dažādus elementus un pēc tam tos demontēt. Sākot no grāvjiem, caurtekām, apakšzemes komunikācijām, nelielām drenu sistēmām, to elementu izbūvi un beidzot ar dažādu segumu ieklāšanu,” par audzēkņu jaunajām iespējām stāsta skolotāji Zigurds Purmalis un Dāvis Auziņš. “Jaunajā būvē varēs ērti iebraukt ar tehniku. Manēžā ir arī viena liela klase teorētiskajām apmācībām un atsevišķa telpa traktortehnikas un apkalpojošās tehnikas novietošanai, kurā varēs veikt ikdienas apkopes un plānveida remontdarbus.”

Tikko uzceltā manēža, ko kopā ar dienesta viesnīcu ekspluatācijā nodos maijā, visvairāk iespēju pavērs nākamajiem hidrobūvju būvtehniķiem un ceļu būvtehniķiem. “Ēkā notiks arī atsevišķas praktiskās nodarbības celtniecības un ceļu būves mašīnu tehniķiem. Manēžā būs brīvi pieejams siltais, aukstais ūdens, jaunieši pēc nodarbībām varēs pārģērbties, izžāvēt darba apģērbu. Viss maksimāli pietuvināts darba videi. Šāda mācību bāze mums Vidzemē ir vienīgajiem,” lepojas skolotāji.

Daudz iespēju un ieceru

“Ēku maksimāli noslogosim. Plānojam, lai šeit tiktu pastrādāt visi audzēkņi,” apņēmīgi saka Dāvis Auziņš. “Jauniešu ir daudz, bet mācību organizāciju atvieglo tas, ka tehnikumam ir arī lielais mācību poligons. Skolas materiālā bāze tagad ir pietiekama, lai jaunieši labi apgūtu visas pamata zināšanas un prasmes. Līdz ar to praksē viņi aizies daudz labāk sagatavoti.

Jaunā manēža atvieglos audzēkņiem gatavošanos profesionālās meistarības konkursiem un profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Esam iecerējuši šeit rīkot meistarklases, kurās piesaistīsim uzņēmējus, kas skolas audzēkņiem varēs parādīt, kā notiek būvniecība viņu uzņēmumos. Ikdienā skolai nav viegli piesaistīt mācībspēkus, bet domāju, ka atnākt uz meistarklasēm uzņēmēji piekristu. Aicināsim iesaistīties arī ražotājus – viņiem tā būs iespēja iepazīstināt ar savu jauno produkciju un parādīt, kā ar to darbojas. Meistarklasēs varēs piedalīties visi interesenti arī no vietējiem uzņēmumiem. Uzņēmējiem šeit būs iespēja izraudzīties savus nākamos kolēģus. Jaunieši satiksies ar nākamajiem profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājiem. Tas audzēkņiem atvieglos prakses vietas izvēli.”

“Skolotājam nav jābūt “savam čomam”!”

Saskaņā ar Dāvja dziļāko pārliecību: “Pedagogam nav jākļūst par savu “čomu”, bet jāprot katram audzēknim atrast īsto pieeju, lai viņu motivētu mācīties.”

Skolotājs šobrīd piedalās nākamo ceļu būvtehniķu, hidrobūvju būvtehniķu un celtniecības un ceļu būves mašīnu tehniķu praktiskajā apmācībā. Dāvis ir no skolotājiem, kas jauniešiem parāda virzienu, kādā strādāt, ir gatavs jebkurā brīdī atbalstīt, bet nekas priekšā gan teikts netiek. Viss mācību programmā paredzētais jādara jauniešiem pašiem. “Tā tam jābūt, ka audzēkņi reizēm kļūdās, bet, ja cilvēks visu dara pats, tad viņš paveikto atceras daudz labāk, nekā tad, ja skolotājs, gribot jau tikai labu, kaut ko paveic viņa vietā.

Protams, mācību procesā reizēm ir arī grūtāki brīži, bet patiesībā jau audzēkņi pirmajās tikšanās reizēs saprot: ar šo skolotāju tā varēs, ar to – nevarēs… Viņi savas robežas ļoti labi zina. Mūs vieno kopīgs darbs un uzdevumi, kas viņiem stundas laikā jāizpilda. Ja kāds negrib strādāt, tad viņš arī saņem atbilstošu vērtējumu...

Darbā ļoti palīdz arī kolēģu atbalsts.”

“Jo vairāk dari, jo vairāk izdari!”

Dāvis Auziņš Smiltenes tehnikumā sāka strādāt 2018.gada rudenī. Viņš ir skolas Jauniešu garantijas programmas absolvents. “Uzzināju, ka šeit pusotra gada laikā var izmācīties par celtniecības un ceļu būves mašīnu tehniķi un vēl iegūt ceļu būves mašīnas tiesības. Man tā šķita laba iespēja, kas jāizmanto. Izglītība un tiesības noder vienmēr. Turklāt Smiltene man bija pazīstama, jo netālu no šejienes ir tēva dzimtas mājas.

Izaugu Valmierā. Pabeidzis Valmieras Valsts ģimnāziju, aizgāju mācīties uz Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultāti. Spriežot ar tagadējo pieredzi - laikam jau pietrūka apņēmības un otrajā kursā apstājos… Paņēmu akadēmisko gadu, kādu laiku pastrādāju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā par sanitāru. Sapratu: ja reiz ar šīm studijām nevedas, tad jādomā kas cits… Aizgāju studēt psiholoģiju. Šobrīd lielākais izaicinājums ir pabeigt bakalaura darbu.

Psiholoģijas studijās iegūtās zināšanas tagad noder darbā ar tehnikuma audzēkņiem. Laika gaitā varēšu iegūt arī bakalaura grādu kādā no mācību programmām, kuras pamatus apgūst tehnikuma jaunieši. Šobrīd vēl domāju, vai izvēlēties hidrobūvniecību vai ceļu būvniecību.

Melotu, ja teiktu, ka apvienot darbu ar mācībām ir viegli. Daudz laika aizņem gan audzēkņu rakstisko darbu labošana, gan gatavošanās mācību stundām. Bet tajā pašā laikā – jo vairāk dari, jo vairāk izdari. Laiks parasti trūkst tiem, kas neko nedara.”

Izaicinājums, kas dod gandarījumu

“Lai arī esmu vēl tikai sava profesionālā ceļa sākumā, skolotāja darbs man ir izaicinājums, kas dod gandarījumu. Patīkami redzēt jauniešu izaugsmi, salīdzinot to, kādi viņi atnāk uz nodarbībām pirmajā kursā, un kādi atgriežas no profesionālās kvalifikācijas prakses – psiholoģiski nobrieduši, jau ar zināmu pieredzi.

Daudzi saka: jaunieši ir mainījušies, kļuvuši savādāki. Es domāju, ka viņiem vienkārši nepieciešama cita pieeja. Jārespektē, ka, ņemot vērā lielo informācijas daudzumu un tehnoloģiskās iespējas, viņiem nav vairs tik liela uzmanības noturība kā skolēniem agrāk, kad nebija tik daudz ārējo kairinājumu.”

Dāvja dzīves vadmotīvs ir: “Mīli sevi un to, ko dari, un priecājies par vienkāršām lietām!”

Vasarā jaunais skolotājs izbauda dažādus ūdens priekus. “Šovasar ļoti aizrāvos ar vinsērfingu. Regulāri braucu uz Burtniekiem, kur piedāvā arī apmācību. Daudz vizinājos ar SUP dēli. Lielu prieku sagādā arī tēva dzimtas māju atjaunošana. Tā ir mana miera oāze, kurā nekad netrūkst darbu, bet tie man sagādā prieku.

Smiltene ir maza, bet rosīga pilsētiņa. Novadā ir vairāki lieli uzņēmumi, šeit ir ļoti sakārtota vide. Man patīk, kā izmainījies pilsētas vecais parks, cik skaista ir Tepera promenāde, Niedrāja ezera apkārtne! Nenožēloju, ka pārnācu no Rīgas uz šejieni!”