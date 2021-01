Topošajiem vidusskolēniem skola durvis atvērs virtuāli

Smiltenes vidusskola aicina ikvienu 9. klases skolēnu uz atvērto durvju dienu, kas notiks Izaugsmes nedēļas ietvaros 11. un 12. februārī no pulksten 9 līdz 12. Pirmo reizi tā notiks virtuāli, tiešsaistes platformā "Zoom".

Pusaudžiem būs iespēja ne tikai izstaigāt skolas telpas, uzzināt tās iespējas, bet arī modelēt nākotni un plānot savai izglītībai svarīgus jautājumus kopā ar profesionālās izaugsmes treneriem Ievu Elvīru Garjāni un Henriku Johansonu (Zviedrija/Norvēģija).

Smiltenes vidusskolas metodiķe Inga Deigele informē, ka citādo atvērto durvju dienu aktivitātes 9. klašu skolēniem paredzētas divu dienu garumā. “Lai apzinātu detaļas pasākuma programmā, aicinām skolēnus pasākumam reģistrēties elektroniski, aizpildot anketu līdz 5. februārim. Jau pērn sapratām, ka mums ir svarīgi ne tikai parādīt topošajiem vidusskolēniem, kas mēs esam, bet arī sarunāties un noskaidrot to, kas pašiem bērniem ir svarīgs un nozīmīgs šajā vecuma posmā attiecībā uz iespējām izglītības iestādē. Protams, ir mācību saturs, ko nevaram mainīt, bet ir vēl daudzi papildu piedāvājumi, ar kuriem varam variēt. Svarīga ir savstarpējā sadarbība un iesaistīšanās,” saka I. Deigele.

Smiltenes vidusskolas metodiķe stāsta, ka pasākumiem tiešsaistē ir arī savas privilēģijas, – pieejami kļuvuši tie pasniedzēji un profesionāļi, kuru dalību klātienē iepriekš neizdevās noorganizēt viņu aizņemtības un laika trūkuma dēļ. “"Zoom" savā ziņā jau kļuvis par jauno realitāti. Ticu, ka pienāks brīdis, kad atkal droši varēsim tikties klātienē, bet līdz tam mudinu izmanot iespējas, ko sniedz tehniskie risinājumi virtuālajā vidē. Arī pasniedzēju izpildījums ir profesionāls un rada klātbūtnes sajūtu. Šoreiz skolēniem būs iespēja veicināt savu personīgo izaugsmi, uzklausot profesionālus koučus, kas ir gatavi runāt par jauniešiem svarīgajiem tematiem. Viens no pasniedzējiem runā angļu valodā. Tiem, kuri nav droši par savām angļu valodas zināšanām, nav jāsatraucas, jo nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums,” iedrošina Smiltenes vidusskolas metodiķe.

I. Deigele piebilst, ka reģistrācija atvērtajām durvju dienām apliecina dalību pasākumā. Bet nevienam nav jāsatraucas, ja izvēle mācību gada noslēgumā būs par labu kādai citai izglītības iestādei. Bet, iespējams, notiks pretējais un atvērtajās durvju dienās izdosies gūt apstiprinājumu tam, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Viedoklis

Andris Pulčs, Smiltenes vidusskolas 9.b klases skolēns:

- Smiltenes vidusskola ir lieliska skola, kurā daudzas lietas ir labi sakārtotas. Nākotnē vēl būs jaunais korpuss, kas skolu padarīs vēl modernāku. No vienas puses ir forši, ka tagad mācāmies no mājām, jo var ilgāk pagulēt un labāk atpūsties, no otras puses – pietrūkst īstās skolas dzīves, klasesbiedru un visa pārējā.

Esmu jau tagad izlēmis, ko darīšu pēc 9. klases absolvēšanas. Pagājušajā gadā pabeidzu Smiltenes mūzikas skolu, joprojām tajā pilnveidoju savas iemaņas, spēlēju trompeti. Mūzika man ir tuva, tāpēc nākamajā mācību gadā ceru mācīties Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā. Domāju, ka vidusskolas laiks ļaus man izdarīt pareizo izvēli starp mūziku un stjuarta profesiju. Ja Smiltenes vidusskolā būtu mūzikas novirziens, es noteikti paliktu tepat.