Uz darbu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā nedosies fizikas skolotājs

15. novembrī Latvijas izglītības iestādēs atsākās mācības klātienē. Šī bija tā diena, kad visiem, kuri strādā izglītības jomā, ir jābūt sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem. Tas nozīmē, ka gan pedagogi, gan arī tehniskie darbinieki amata pienākumus klātienē var veikt tikai tad, ja darba devējam var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. “Ziemeļlatvija” skaidroja situāciju Valkas un Smiltenes novada izglītības iestādēs.

Pirms tam jau bija signāli, ka vakcinēšanās dēļ varētu būt problēmas vairākās iestādēs, piemēram, Valkas pirmsskolas izglītības iestādē un Ērģemes pamatskolā. Taču novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks mierināja, ka situācija mainās katru dienu. Proti, izglītības darbinieki, kuri pirms tam kategoriski noraidīja iespēju vakcinēties pret Covid-19, pieņēmuši lēmumu tomēr vakcinēties un turpināt darbu klātienē.

Savukārt Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore norāda, ka līdz šim daudz darīts, lai informatīvajos attālināti rīkotajos semināros skolu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem sniegtu izskaidrojošu informāciju par vakcināciju

Valkas novadā nav vakcinējušies gan skolotāji, gan atbalsta personāls

16.novembrī no rīta R. Rastaks “Ziemeļlatviju” informēja, ka visas novada izglītības iestādes turpina darbu, kā arī skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu direktori vismaz pagaidām ir atrisinājuši jautājumu par to, kurš aizstās tos darbiniekus, kuri nav vakcinējušies. Šie darbinieki ir atstādināti no darba pienākumu veikšanas bez atalgojuma izmaksas vai arī ir izbeigtas darba attiecības.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga atklāj, ka no skolas 59 pedagogiem pagaidām tikai viens skolotājs, kurš pasniedz fizikas stundas, vēl nav uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Taču pirmdien pedagogs vēl darbu turpināja, bet pēc stundām direktore solīja skaidrot situāciju, kā rīkoties tālāk. Savukārt R. Rastaks “Ziemeļlatvijai” atklāja, ka viņa rīcībā ir informācija ka skolotājs pirmo vakcīnas poti ir saņēmis. Ja tā ir, tad tas nozīmē, ka šis pedagogs, veicot testus, varēs klātienē strādāt līdz sertifikāta saņemšanas brīdim.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar ģimnāzijas fizikas skolotāju Valdi Jerumu, lai noskaidrotu, kā īsti ir ar jautājumu par vakcinēšanos un mācību stundu vadīšanu klātienē. V. Jerums telefonsarunā atklāj, ka viņš pagaidām vēl nav saņēmis nevienu vakcinācijas poti.

“Skolēni bez fizikas stundām nepaliks. Es neesmu sācis potēties, jo gribu saprast, ko varu darīt, lai uz mani neattiektos šie obligātās vakcinācijas noteikumi. Man ir veselības problēmas, un tas man rada bažas. Ar 16. novembri no darba klātienē esmu atstādināts. Centīšos, lai šī atstādināšana nevilktos ilgi, jo mani skolā gaida gan bērni, gan kolēģi,” atzīst V. Jerums.

“Ziemeļlatvija” rakstīja arī par situācija, ka vairāki Valkas pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, tostarp arī iestādes vadītāja Inta Kruška, atteicās vakcinēties. Taču pēc inficēšanās ar Covid-19 un slimošanas, aizvadītajā sestdienā, 13. novembrī, darbā atgriezās I. Kruška.

R. Rastaks stāsta, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas, iestādei jārisina jautājums saistībā ar trim tehniskajiem darbiniekiem, kas nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu.

Pirms 15. novembra vissatraucošākā situācija rādījās Ērģemes pamatskolā. Skolas direktore Gita Avote stāsta, ka trijiem pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgiem nav sadarbspējīga sertifikāta. Viena ir devusies pirmsdzemdību atvaļinājumā. G. Avote skaidro, ka līdz ar to šai darbiniecei bija jau jāmeklē aizvietotājs, bet ar pārējiem diviem pedagogu palīgiem darba attiecības ir izbeigtas. Visiem šiem darbiniekiem ir atrasti aizvietotāji, un bērnudārza grupiņas darbu turpina ierastā režīmā. Savukārt ģeogrāfijas skolotāja, kura uz darbu Ērģemē brauca no Valmieras novada Jērcēnu pagasta, no darba atstādināta bez darba algas izmaksas. G. Avote skaidro, ka šai skolotājai nedēļā bija astoņas ģeogrāfijas stundas. Direktore cer, ka skolotāja pieņems lēmumu tomēr vakcinēties un atgriezties skolā, bet tikmēr ģeogrāfijas stundas pasniedz cita Ērģemes skolas skolotāja.

Viens skolotājs aizgājis no darba J. Cimzes Valkas mūzikas skolā. R. Rastaks skaidro, ka šī pedagoga vietā ir atrasts aizvietotājs.

Smiltenes novadā izglītības darbiniekiem sniedz izskaidrojošu informāciju

Sazinoties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Grigori, viņa stāsta, ka visu šo periodu Izglītības pārvalde ir vākusi datus un tos monitorējusi.

“Situācija tiek kontrolēta. Izglītības pārvalde jau šajā periodā izglītības iestāžu vadītājiem attālināti “Zoom” platformā rīkoja semināru. Tāds notika arī visiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, kurā sadarbībā ar SIA “Vidzemes slimnīca” speciālistiem sniedzām informāciju gan par vakcināciju, gan par tās darbības gaitu un procesiem, kā arī sniedzām atbildes uz individuāli uzdotiem interesējošiem jautājumiem,” par Smiltenes novada pieredzi stāsta G. Grigore.

Apkopojot datus, no Smiltenes novada izglītības iestādēs strādājošajiem 512 pedagogiem atlūgumu iesnieguši trīs skolotāji, bet no darba klātienē atstādināti divi. Savukārt no 281 tehniskā darbinieka atlūgumu iesnieguši divi darbinieki, bet atstādināti deviņi.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kurā Smiltenes novada izglītības iestādē situācija ir vissarežģītākā, Izglītības nodaļas vadītāja atzīst, ka tā ir Smiltenes mūzikas skola.