Valkā skolēnu brīvlaikā gatavosies Dziesmu un deju svētkiem

Gatavojoties XII Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkiem, kas notiks nākamgad jūlijā, skolēnu rudens brīvlaikā novada bērnu un jauniešu centrs “Mice” organizē treniņu nodarbības tautisko deju kolektīvam “Vainadziņš”.

Nodarbības notiks “Vainadziņa” 1.–2. klašu un 3.–6. klašu deju kolektīviem. To vadītāja Skaidra Smeltere stāsta, ka nodarbības notiks četras dienas – no pirmdienas, 21. oktobra, līdz ceturtdienai, 24. oktobrim (ieskaitot).

Pirmdien no pulksten 11 līdz 14 3.–6. klašu deju grupai notiks nodarbība ar horeogrāfu Jāni Kalniņu no Rīgas. Dejotāji kopā ar pedagogu iestudēs deju “Adi, raksti, tautumeita” uz pilsētas kultūras nama lielās skatuves. Otrdien “Vainadziņa” dejotājiem no 3.–6. klasēm būs “Atpūtas diena ar izklaidēm un nakšņošanu BJC “Mice””. Trešdien no pulksten 10 līdz 12 “Vainadziņa” jaunākie dejotāji strādās kopā ar Valkas novada deju kolektīvu virsvadītāju Reini Rešetinu, bet no pulksten 12 līdz 14 virsvadītājs strādās ar 3–6. klašu grupas dejotājiem.

Savukārt ceturtdien ar “Vainadziņa” vecākās grupas dejotājiem strādās Strenču novada deju kolektīvu vadītāja Ineta Lezdiņa.

S. Smeltere ir pārliecināta, ka šīs meistarklases bērniem dos iedvesmu un prieka dzirksti, kā arī atbildības sajūtu, lai sagatavotos nozīmīgajiem svētkiem. Viņa novērojusi, ka bērniem ir interesanti strādāt ar citiem deju kolektīvu vadītājiem, bet viņai pašai noderīgi šo procesu vērot un analizēt no malas.



Nākamgad 26. februārī “Vainadziņš” piedalīsies deju kolektīvu priekšskatē Smiltenes kultūras centrā, bet 14. martā skate notiks Valkas pilsētas kultūras namā. Savukārt 1. aprīlī – republikas skate, kurā būs jāapliecina sava dejotprasme jau augstākajā līmenī.