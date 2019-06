Valkas ģimnāzijā viesojas skolēni no Amerikas un Austrālijas

Pirmdien, 10. jūnijā, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā viesojās projekta “Sveika, Latvija!” dalībnieki – 14 skolēni no Amerikas, astoņi – no Austrālijas un viņu audzinātāji.

Projektu organizē un finansiāli atbalsta Amerikas Latviešu apvienība. Projekta galvenā mērķauditorija ir Amerikas un Austrālijas latvieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kuri paralēli ikdienas mācībām skolā sestdienās apmeklē arī latviešu skolu. Galvenais mērķis ir redzēt un izmantot dzīvē latviešu skolā Amerikā un Austrālijā iegūtās zināšanas par Latviju, kā arī uzlabot latviešu valodas prasmi. Projekta “Sveika, Latvija!” brauciens ir divas nedēļas ilgs, un visu šo laiku jauniešiem tiek atgādināts, ka jārunā ir latviski. Šāda veida braucieni kļuva iespējami līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, un šī ir 41. reize.

Projekta koordinatore Anita Ozola darbu pie projekta uztver kā misiju, kā dāvanu un, lai gan visu saorganizēt prasa daudz pūļu, viņa to dara ar lielu prieku.

Uz jautājumu, kā projekta dalībnieki izlēma apmeklēt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, Anita atzina, ka Valka bija loģisks turpinājums Valmieras apciemojumam, kam “noteicošais bija tas, ka šajā braucienā piedalās slavenā latviešu soļotāja Jāņa Daliņa mazmazdēls no Austrālijas un viņa mamma Kristīne. Turklāt Valkā neviena “Sveika, Latvija!” grupa iepriekš nav bijusi. Tā ir Latvijas skolai vienreizēja iespēja satikties ar vienaudžiem un uzzināt, kā dzīvo latvieši citur pasaulē, iespēja nodibināt kontaktus – turpināt savstarpēji sazināties izmantojot mūsdienu sniegtās iespējas. Varbūt pat aizbraukt ciemos”.

Ierodoties Valkas ģimnāzijā, “Sveika, Latvija!” dalībnieki tika sadalīti trīs jauktās grupās kopā ar Valkas skolēniem. Pēc iepazīšanās katra no grupām devās uz sev paredzēto staciju – vienā no tām jaunieši spēlēja interaktīvu spēli, kurā viņiem pēc attēla bija jāmin vietas Latvijā. Citā stacijā dalībniekiem 15 minūšu laikā, izpildot trīs dažādus uzdevumus, bija jāizlaužas no mācību kabineta. Arī ekskursija pa skolu bija kā viena no stacijām. Dienas turpinājumā skolēni devās uz Ērģemes pilsdrupām un vizītē pie Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa.

Braucienu “Sveika, Latvija!” laikā tradicionāli tiek apmeklētas divas no Latvijas skolām. Šogad bez Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas tā ir arī Jaunpils vidusskola. Valkas skolēniem līdz ar grupas dalībnieku ciemošanos šis pasākums nebeidzas, jo nākamnedēļ viņi visi vēlreiz tiksies Rīgā.