Valkas ģimnāzijas audzēknis uzvar “Jauno tulkotāju” konkursā

Eiropas Komisija 11. martā sveica 27 uzvarētājus šāgada vidusskolēnu tulkošanas konkursā “Juvenes Translatores”. Latvijā konkursā uzvarējis Krišjānis Zauska no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas.

Krišjānis Zauska tulkoja no angļu valodas uz latviešu valodu (skolotāja Ingrīda Hedemarka). Divi skolēni saņēmuši īpašu atzinību: Edgars Bauga no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Estere Helmane no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas.

No visas Eiropas piedalījās gandrīz 2800 dalībnieku, no kuriem Komisijas tulkotāji izraudzījās 27 uzvarētājus (pa vienam no katras ES valsts). Turklāt 248 skolēni saņēma īpašu uzslavu par sevišķi labiem tulkojumiem.

Šāgada konkursa izvēlētais temats bija “Uz priekšu grūtos laikos — kopā esam stiprāki”, un izrādījās, ka tas precīzi atspoguļo Eiropā pagājušajā gadā piedzīvoto. Dalībnieki varēja pēc savas izvēles tulkot jebkurā ES oficiālo valodu pārī. No 552 iespējamām valodu kombinācijām topošie tulkotāji izmantoja 150 kombinācijas.

Labākais jaunais tulkotājs no katras ES valsts tiks uzaicināts uz apbalvošanas ceremoniju tiešsaistē 2021. gada 2. jūlijā. Uzvarētāji un viņu skolotāji varēs tikties arī ar kādu no Eiropas Komisijas profesionālajiem tulkotājiem, lai uzzinātu vairāk par tulkošanu un valodām.

Kopš 2007. gada konkursu “Juvenes Translatores” (latīniski tas nozīmē “jaunie tulkotāji”) ik gadu rīko Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts. Gadu gaitā konkurss kļuvis par krustcelēm daudzu dalībnieku un uzvarētāju dzīvē. Daži ir nolēmuši tulkošanu studēt augstskolā, savukārt citi – stājušies darbā Komisijā kā stažieri vai pat kā pilnslodzes tulkotāji. “Juvenes Translatores” mērķis ir veicināt valodu mācīšanos skolā un dot jauniešiem iespēju izmēģināt roku tulkotāja arodā. Konkursā var piedalīties 17 gadus veci vidusskolēni, un tas vienlaikus notiek visā Eiropas Savienībā visās skolās, kuras pieteikušās dalībai konkursā.

Apsveicam Krišjāni Zausku un Edgaru Baugu ar izcilajiem rezultātiem! Paldies skolotājai Ingrīdai Hedemarkai par ieguldīto darbu!