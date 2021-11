Valkas ģimnāzijas skolēni godalgotās vietās konkursā “Radošais intelektuālis”

Patentu valdes organizētajā skolēnu konkursā “Radošais intelektuālis” šogad piedalījās rekordliels komandu skaits – par balvām kopumā cīnījās 48 komandas trīs vecuma grupās. Uzvarētāji un vietu sadalījums starp laureātiem tiks paziņots konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā 24. novembrī.

Visas skolēnu komandas saņems pateicību par dalību, bet godalgoto vietu ieguvēji arī diplomus un balvas. Apsveicam izvirzītos laureātus:

Vai esi tik gudrs? - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 6. klase; skolēni: Enija Loreta Dālberga, Justīne Socka, Tomass Bērts (skolotāja Guntra Gaidlazda)

Iepazīsti intelektuālo īpašumu - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 6. klase; skolēni: Elizabete Petenoka, Krists Sakniņš, Karlīne Kalniņa (skolotāja Guntra Gaidlazda)

VIKAR - Aizkraukles novada vidusskolas 5. klase; skolēni: Karīna Salmiņa, Viktorija Krīgere (skolotāja Kristīne Balta)

L.A.R. - Rīgas 33. vidusskolas 8. klase; skolēni Veronika Averjanova, Demīds Renebušs, Kristīne Laure(skolotāja Oksana Jenkova)

Sapņu pults - Rīgas Kultūru vidusskolas 7. klase un Rīgas Purvciema vidusskolas 7. klase; skolēni: Elizabete Ose, Adelīna Beitika (skolotājs Edmunds Dariāns Krops)

Uzdevumi jauniešiem - Jaunjelgavas vidusskolas 10. klase; skolēni: Ulrika Vectirāne, Adriana Hogija, Betarise Berņa (skolotāja Kristīne Balta)

Radošais trio - Rīgas 45. vidusskolas 11. klases; skolēni: Elza Mazule, Oskars Uldis Lēconis, Krišjānis Kazulis (skolotāja Ligita Druva)

Vērtīgi un radoši! - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3. kurss; skolēni: Sjuzanna Sileviča, Andželika Degterjova, Signe Vīksne (skolotāja Solvita Kozlovska)

Domā, dari, uzvari! - Jaunjelgavas vidusskolas 11. klase; skolēni: Tomass Deinis, Elīna Vickopa (skolotāja Kristīne Balta)

Intelektuālās spēles - Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 11. klase un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 12. klase; skolēni: Ritvars Vjakse, Rihards Feldmanis, Jānis Bečs (skolotāja Zenta Juranča)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Neskatoties uz sarežģīto laiku valstī, tik daudz skolēnu atrada laiku un iedvesmu, lai šogad piedalītos Patentu valdes organizētajā konkursā “Radošais intelektuālis”. Tas pierāda, ka papildus mācībām un ārpusklases nodarbībām jaunieši ir motivēti uzlabot savas zināšanas par dažādām jomām un, protams, par to arī iegūt vērtīgas balvas.“ Konkursa tēma bija nopietna, jo jau agrā vecumā rosina domāt par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, kas uzņēmējdarbībā un zinātnē ir nozīmīgs priekšnoteikums veiksmīgai darbībai, uzsver J.Bordāns.

Skolēnu uzdevums bija veidot trīs radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Jaunieši savus radošos uzdevumus tika aicināti veidot par šādām tēmām: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, aizsardzība pret viltošanu un rūpnieciskā īpašuma nozīmīgums uzņēmējdarbībā.

Radošos uzdevumus skolēni varēja veidot, gan fotografējot, gan filmējot, gan veidojot testus un krustvārdu mīklas, kā arī citādi radoši izpaužoties, lai rosinātu interesi par intelektuālā īpašuma nozīmību mūsdienās un uzņēmējdarbībā.

“Iesniegtie konkursa darbi bija patiesi interesanti, un žūrijai darbs nebija viegls. Kad bērni strādā pie radošiem uzdevumiem, kas paredzēti viņu vienaudžiem, rezultāti ir pilnīgi citādi nekā tad, ja tos gatavo pieaugušie. Ceru, ka ikviens dalībnieks guva prieku un jaunas zināšanas, kā arī aicinās citus vienaudžus piedalīties konkursā “Radošais intelektuālis” nākamgad,” saka Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube.

Konkursa “Radošais intelektuālis” žūriju veidoja: Brigita Tērauda no Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas, Sandra Falka no Valsts izglītības satura centra, Jānis Krievāns no biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvia”, Jevgeņija Gainutdinova no Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālās grupas, kā arī Dace Liberte un Inguna Gruntiņa no Patentu valdes.

Atgādinām, ka 1.vietu ieguvēji katrs savā īpašumā iegūs viedpulksteņus “FORERUNNER 45 / 45S”, 2.vietu ieguvēji saņems skrejriteņus “Razor A125 Kick Scooter Clear GS”, bet 3.vietu ieguvēji - austiņas “Aftershokz Open Move”. Visi skolotāji, kuri palīdzējuši komandām balvās iegūs dāvanu kartes no grāmatnīcām. Viena no laureātu komandām saņems Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Skolēnu trofeju. Savukārt visi konkursa dalībnieki saņems īpašu pārsteigumu no atbalstītāju veikaliem – internetveikala garminshop.lv un eleme.eu.

Iepriekš Patentu valde rīkoja skolēnu video konkursu “Radi. Dari. Aizsargā”, kura mērķis bija rosināt radīt darbus, kas respektē un aizsargā preču zīmes, jaunus izgudrojumus un dizainu.