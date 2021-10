Valkas novadā seši pedagogi atteikušies vakcinēties

Valdība uz trim mēnešiem valstī ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem. Tie attiecas arī uz pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādēs strādājošajiem. “Ziemeļlatvija” skaidro, kā Valkas novada izglītības iestādēs sokas ar strādājošo vakcināciju pret Covid-19.

Šāds jautājums radās, jo valdība noteikusi, ka līdz 15. novembrim gan bērnudārzos, gan skolās strādājošajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir jāvakcinējas, līdz tam darba pienākumus veicot ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktā Covid-19 testa negatīvu rezultātu.

Darba devējs – novada pašvaldības izpilddirektors Ainārs Zābers – skaidro, ka pašvaldībai nav iespējas atkāpties no valdības pieņemtajiem noteikumiem.

“Pašvaldībai ir jāīsteno valdības politika. Jautājums ir par to, kā ar mazākiem zaudējumiem to varam paveikt. Runa ir pa to, kas strādās to darbinieku vietā, kuri līdz 15. novembrim nebūs uzsākuši vakcināciju. Novadā ir problēmas atrast trimmeristu, kas dara fizisku darbu. Neilgā laika periodā atrast izglītības speciālistu, tas būs ļoti liels izaicinājums. Pašlaik veicam individuālas pārrunas ar darbiniekiem. Mums ir jānodrošina pašvaldības darbs, un to var izdarīt tikai tad, ja esam komanda. Gadījumā, ja mums izkrīt kādi būtiski darbinieki dažādu iemeslu dēļ, arī objektīvu, zūd darba kvalitāte un citas svarīgas lietas. Teikšu, ka objektīvie iemesli nevakcinēties, manuprāt, ir ļoti nonivilēti. Negribu tagad runāt par medicīniskām lietām, bet esam saņēmuši arī būtiskus argumentus, un mums ir jāatrod risinājums, uz kādiem nosacījumiem saglabāt darbinieku. Esam saņēmuši arī kategorisku nē vakcinācijai, bet, iespējams, ka līdz 15. novembrim mums izdosies vienoties,” cer A. Zābers.

Savukārt novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks informē, ka viņa rīcībā esošā informācija liecina, ka kopumā seši izglītības iestādēs strādājošie kategoriski ir atteikušies no vakcinācijas. Tas nozīmē, ka viņu vietā būs jāmeklē jauni darbinieki, kas nebūs viegls uzdevums. Piemēram, Ērģemes pamatskolā strādā divi pedagogi, kuri nevakcinēsies un uz darbu Ērģemē brauc no citas pašvaldības. Mācību gada laikā atrast citu skolotāju – tā pašlaik ir gandrīz neiespējamā misija, jo pedagogu trūkst. R. Rastaks skaidro, ka viņa rīcībā ir provizoriski dati, jo katru dienu situācija mainās.

“Darbiniekiem vēl ir dota iespēja pabeigt vakcināciju vai arī to uzsākt. Novadā ir divas izglītības iestādes, kur visi darbinieki ir vakcinējušies. Tā ir Valkas mākslas skola un privātais bērnudārzs “Gaismiņa”. Tuvu tam ir arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija. Pašlaik no Ērģemes pamatskolas 27 pedagogiem 20 ir ar sertifikātiem. Vismazāk procentuāli vakcinēto darbinieku skaits ir Valkas pirmsskolas izglītības iestādē,” atzīst R. Rastaks.

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Intai Kruškai divas nedēļas ir darba nespējas lapa. Taču uz “Ziemeļlatvijas” jautājumu, kā norit darbinieku vakcinācijas process un kas notiks, ja no darba pienākumu veikšanas atstādinās nevakcinētos darbiniekus, I. Kruška atbild: “Es kā iestādes vadītāja darbiniekus nespiedīšu vakcinēties. Mēs katrs esam atbildīgi par savu ķermeni. Darbiniekiem informācija ir nodota. Viņiem pašiem jāpieņem lēmums, kā rīkoties tālāk.”

R. Rastaks uzskata, ka satraukumu rada tas, ka ir zināmi pedagogi, kuri skaidri deklarē, ka nevakcinēsies. Viņš pieļauj, ka situācija var mainīties, jo iepriekš šādu pedagogu bijis vairāk. Taču jau ir saņemta informācija, ka daži vakcinācijas noliedzēji ir uzsākuši vakcinācijas procesu. Lai rastu skaidrību, R. Rastaks atklāj, ka pedagogi ir uzrunāti individuāli, bet pārsvarā ar nevakcinētajiem darbiniekiem strādā iestādes administrācija. Uz “Ziemeļlatvijas” repliku, ka Valka ir maza pilsēta un cilvēki runā, ka ir arī izglītības iestādes, kur vadība nav vakcinējusies, tātad diez vai var motivēt darbiniekus to darīt, R. Rastaks atbild: “Tā ir!” Taču viņš uzskata, ka tam nevajadzētu būt šķērslim aicināt pārējos darbiniekus tomēr vakcinēties.

“Pēc 15. novembra būsim situācijā, kādā būsim. Diemžēl skolotāji apkārt nemētājas. Paldies Dievam, ne vienīgajam Valkas novadam šī ir problēma, visā tuvākajā apkaimē tā ir liela problēma. Zinu, ka Vidzemes skolu direktori sazvanās un intensīvi meklē variantus. Taču tagad vēl nav īpašs pamats pirms laika sākt kaut ko meklēt. Protams, direktori jau domā variantus,” atzīst R. Rastaks.