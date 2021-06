Valmieras tehnikuma skolēnu mācību uzņēmums 2. labākais Latvijā

17. jūnijā notika “Jauno uzņēmēju dienas Latvijā 2021” apbalvošanas ceremonija, kurā tika noskaidroti labākie skolēnu mācību uzņēmumi (SMU). Valmieras tehnikuma SMU “Spoonable” izcīnīja 2. vietu vidusskolas uzņēmumu konkurencē, kā arī ieguva vairākas simpātiju balvas no lielākajām Latvijas augstskolām.

Skolēnu mācību uzņēmumu programmā tika reģistrēti vairāk, nekā 900 SMU, bet finālā no tiem izvirzīti 10 pamatskolu un 20 vidusskolu labākie skolēnu mācību uzņēmumi. To vidū bija arī divi Valmieras tehnikuma uzņēmumi – “Spoonable”, kas rada daudzfunkcionālus ēšanas instrumentus ar stabilizatoriem cilvēkiem ar roku trīci, un “BLIND ABC”, kas izstrādā Braila raksta tāfelītes ar skaņas elementem alfabēta apguvei neredzīgiem bērniem. Konkursa gaitā vidusskolu grupā labākie tika noteikti trīs kārtās: gada pārskata vērtēšana, četru minūšu prezentācija latviešu valodā žūrijas komisijai un skatītājiem, kā arī individuālas paneļintervijas ar žūrijas komisiju latviešu un angļu valodās. Lielu atbalstu Valmieras tehhnikuma mācību uzņēmumiem konkursa un tā sagatavošanās laikā sniedza skolotājas Ilze Kobiaka un Agita Šamšele.

“Spoonable” kļuva ne tikai par 2. labāko jauno uzņēmumu Latvijā vidusskolu konkurencē, bet arī ieguva virkni simpātiju balvu: tika atzīti kā labākie nominācijā "Gada pārskats 2021"; ieguva budžeta vietas biznesa vadības studijām Vidzemes augstskolā; saņēma atlaidi studiju maksai Latvijas universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju agstskola RISEBA uzaicināja darboties Radošajā biznesa inkubatorā ar augstskolas koučiem, mentoriem un mācībspēkiem. Tāpat arī “Spoonable” saņēma apvienoto simpātiju balvu no VAS “Elektroniskie sakari”, Rīgas Biznesa Skolas (RBS) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia), kas sniedz iespēju piedalītes 5G Tehnoloģiju izstādē, kā arī ieguva biznesa apmācību piedāvājumu no RBS un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējiem.

Vērtējot jauniešu biznesa idejas, JA Latvia vadītājs Jānis Krievāns atzina: “Skolēnu idejas un uzņēmējspējas gadu no gada kļūst arvien jaudīgākas. Šogad starp finālistiem trīs reizes ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas savu biznesa ideju saistījuši ar inovācijām. Šeit liels nopelns ir pedagogiem un arī mūsu partneriem no jaunuzņēmumu vides, kas konsultē un jaunos uzņēmējus veiksmīgi vada cauri šim procesam. Ieguvēji no šīs sadarbības ir gan skolēni, kas iegūst dzīvei ļoti derīgu pieredzi un prasmes, un arī Latvijas uzņēmējdarbības vide”.

SMU ir īpaša 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Jauno uzņēmēju dienas Latvijā organizē Latvijas lielākā izglītības organizācija JA Latvia un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Swedbank.

Valmieras tehnikums ir viena no vismodernāk aprīkotajām izglītības iestādēm Latvijā, kas jauniešiem piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību 11 dažādās specialitātēs. Mūsdienīgā un inovatīvā vidē te iespējams apgūt prasmes atjaunojamajā enerģētikā, viesmīlībā, klientu apkalpošanā, pārtikas pārstrādē, pavārmākslā, finanšu vadībā, loģistikā un telemehānikā, mehatronikā, programmēšanā, mašīnbūvē un metālapstrādē.