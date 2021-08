Vecāki sagatavo atvases skolas gaitu atsākšanai

Strauji tuvojas mācību gada sākums, līdz ar to vecāki steidz sarūpēt visu skolai nepieciešamo. Skolas gaitu tuvošanos nemaz nevar nepamanīt. Kā lielākos, tā mazākos veikalos kancelejas preču stendi pievērš uzmanību, un paiet garām tiem praktiski nevar. Arī apģērbu veikalos pēdējā laikā daudz vairāk ir manāmas ģimenes ar bērniem.

Daudzi uzrunātie vecāki laikrakstam atzina, ka iepirkšanās šovasar norit bez lieka stresa, jo pusgadā, kas pavadīts, dzīvojot mājās, daudzas lietas ir palikušas neizmantotas. Daļa vecāku ir izmantojuši iespēju apģērbu bērniem gādāt izpārdošanas reizēs. Tieši tāpēc vecāki nemaz nav rēķinājuši, cik viņiem izmaksā savu atvašu palaišana skolā šogad. “Praktiski viss mums ir sapirkts, tāpēc neilgi pirms skolas par skolas preču iegādi lielu rūpju un satraukuma nav. Apģērbu, pat ziemas kurtkas nopirkām jau jūnija sākumā, kad atvēra vaļā veikalus un daudzos no tiem bija izpārdošana. Protams, tad ņēmām apģērbu par kādu izmēru lielāku – uz izaugšanu, galvenais, ka izdevīgi iepirkāmies. Atsevišķas lietas – klades, burtnīcas – nav nemaz jāpērk, jo ir sataupītas no aizvadītā mācību gada. Piemēram, par kancelejas precēm bērnudārzniekam mums nemaz nav jādomā, jo mācību iestāde pati nodrošina ar visu nepieciešamo mācību darbam. Vienīgi vēl jāpaskata kaut kas svinīgs 1. septembrim, bet vecākajai meitai vēl jāsagādā sporta tērps. Gaidām sarakstu no skolas, kas vēl būs jāgādā skolniecei. Noteikti arī mākslas skolas nodarbībām vēl vajadzēs kaut ko piepirkt klāt,” stāsta Maija Paiķena no Smiltenes novada Gaujienas pagasta, kurai skolai jāsagatavo divi bērni – viens pēdējo gadu pirmsskolā, bet otrs rudenī ies 5. klasē.

Viņa labprāt iepērkas internetā. “Kad veikali bija ciet, nebija nemaz citu iespēju, kur iepirkties. Cilvēki ir iemācījušies ar interneta starpniecību iegādāties praktiski visu. Kādu laiku iepriekš pasūtīju dažādas kancelejas preces par maciņam draudzīgām cenām no kādas tipogrāfijas,” klāsta Maija un piebilst, ka reģistrējusies daudzos zināmos interneta veikalos. Un tajos skaitās kā pastāvīga kliente, tādēļ izmanto atlaides un izdevīgākos piedāvājumus.

Arī valcēniete Ilze Kalniņa atzīst, ka daudzas skolai nepieciešamās lietas jau ir iekrājušās vai sagādātas laikus. Šoruden Kalniņu ģimenei jāpalaiž skolā bērni 3. un 6. klasē.

“Pandēmijas dēļ daudz kas palicis neizmantots, galvenokārt dažādas kancelejas preces. Atsevišķos mācību priekšmetos var turpināt iesāktās pierakstu klades. Protams, apģērbs ir jāpērk jauns, jo bērni ātri aug. Esmu sākusi iepirkties internetā, jo mājās ir arī maziņš bērns. Lai nav jātērē laiks staigāšanai pa veikaliem, internetveikali ir labs risinājums. Vienīgi apavus neriskēju pirkt internetā. Tie jāpiemēra pašiem. Jāsaprot, vai kājām ir ērti. Tāpēc pēc apaviem dodamies tepat uz Valgu, igauņiem ir tāds viens apavu veikaliņš, kur ir liela izvēle,” par savu iepirkšanās pieredzi stāsta trīs bērnu māmiņa. Viņas ģimenē jaunais mācību gads sāksies bez stresa un ar prieku, ka bērni var atgriezties skolas skolā.

Apģērbu veikalus Valkā iecienījuši arī kaimiņi igauņi. Tā, piemēram, uz veikalu “Pepco” aizvadītās nedēļas nogalē bija devušās daudzas igauņu ģimenes. Kāda četru bērnu mamma “Ziemeļlatvijai” pastāstīja, ka šo veikalu iecienījusi, jo tajā par pieņemamām cenām ir apģērbi dažāda vecuma bērniem. Iepirkšanās reizē viņa bija kopā ar visiem četriem bērniem, lai viņi varētu izvēlēties apģērbu un skolas preces pēc saviem ieskatiem. Tiesa, mamma piekodināja, ka tomēr galavārds, ko pirkt vai nē, protams, ir viņai.

Lai gan kancelejas preces var iegādāties arī lielveikalos, plašāks preču piedāvājums ir grāmatnīcās, kur tieši augustā novērojama lielāka rosība nekā ierasts. Grāmatnīcā “Smiltenes grāmata” stāsta, ka šobrīd pircēju vidū galvenokārt ir tādi, kas lūkojas pēc skolas precēm.

“Līdz skolai palicis pavisam nedaudz, un citādāk jau nevar būt. Cilvēki nāk pēc pārdomātiem pirkumiem, vadās pēc iepirkumu sarakstiem. Spontāni pirkumi nav raksturīgi, jo, kā novērojam, praktiski visās preču grupās aug cenas, un cilvēki to izjūt,” atzīst SIA “Smiltenes grāmata” pārdevēja Velga Biseniece un stāsta, ka Smiltenē ir vēl trīs veikali, kur kancelejas preces ir lielā izvēlē, tāpēc vecākiem ir lielas izvēles iespējas. Viņa novērojusi, ka daļai vecāku nav īsti skaidrs, kādas prasības ir izvirzījusi skola. Proti, piemēram, gatavojot bērnus mācību uzsākšanai, vecāki nereti nevar izšķirties, vai jāpērk lielrūtiņu burtnīcas vai tomēr parastās. Taču, lai otrreiz nav jāiet uz veikalu, vecāki nopērk abas.

Arī grāmatnīcā Valkā darba netrūkst. “Protams, cilvēki grāmatnīcās šomēnes ir manāmi vairāk, jo īpaši dienas otrajā pusē. Nevarētu teikt, ka cilvēki iepirkšanos ir atstājuši uz pēdējo brīdi. Daudzi nāk ar sarakstiem vai atver mobilo telefonu un redz, ko skola savā mājaslapā norādījusi nepieciešamo priekšmetu sarakstā. Pērk klades, rakstāmpiederumus, specifiskas lietas, piemēram, mākslas skolai. Iegriežas arī igauņi, kas pie mums izvēlas, piemēram, grāmatu apvākojumus, jo laikam viņiem nav tik liela izvēle. Iepirkšanās paradumi jau atšķiras. Ir cilvēki, kas pasūtījumu izveidojuši mūsu interneta veikalā. Viņiem nav jāstāv rindā, atnāk un paņem savu preci,” stāsta Maruta Baumane-Sulaine, pārdevēja-konsultante “Jāņa Rozes” grāmatnīcā Valkā.

Veikalā novērots, ka vecāki pēc mācību piederumiem nāk gan vieni paši, gan kopā ar bērniem. Jāatzīmē, ka pēc iepirkšanās kopā ar bērniem pirkumu čeks gan ir garāks, jo pirkumi tiek izvēlēti pēc bērna gaumes, kā arī viņiem nereti rokas pastiepjas pēc citām lietām, kas sākotnēji nav bijušas ģimenes pirkumu plānos.

Pārdevēja norāda, ka vecāki pēc kancelejas precēm nāk arī ar dāvanu kartēm. Kā zināms, Valkas novada pašvaldība kā atbalstu pirmo klašu skolēnu vecākiem, kuru bērni 2021./2022. mācību gadā uzsāks mācības Valkas novada vispārizglītojošo skolu pirmajā klasē, dāvina SIA “Jānis Roze” dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15 eiro vērtībā.